Sergio Pérez promluvil o tlaku, kterému čelil během svého působení u Red Bullu. Nechyběla ani pomoc psychologa. Letos se ve 36 letech vrací do F1 s novým týmem Cadillac.
Sergio Pérez po letech otevřeně mluvil o obrovském psychickém tlaku, který na něj doléhal během působení u Red Bullu. V podcastu Cracks přiznal, že tým mu v počátcích angažmá dokonce hradil drahou terapii, aby mu pomohl vyrovnat se s tím, že se mu nedařilo držet krok s Maxem Verstappenem.
„Jakmile jsem přišel do Red Bullu a v prvních závodech nepřicházely výsledky, řekli mi: ‚Potřebuješ psychologa, musíš jít k psychologovi‘,“ vzpomínal Pérez. Mexický jezdec, který do týmu nastoupil v roce 2021 po neúspěšných epizodách Pierra Gaslyho a Alexe Albona, hledal způsob, jak se vyrovnat s tlakem a neustálým srovnáváním se silným týmovým kolegou.
Pérez také přiblížil jednu konkrétní situaci, která dobře vystihuje atmosféru uvnitř stáje. „Jednoho dne přijdu do továrny Red Bullu a oni mi říkají: ‚Hele, tady máš účet‘. Šest tisíc liber od psychologa. Řekl jsem jim: ‚Pošlete to Helmutovi, on to zaplatí‘. Bylo to šest tisíc liber za jeden hovor,“ smál se. „Pak mi Helmut řekl: ‚Tak co, jak to šlo?‘ A já odpověděl: ‚Perfektní, po téhle seanci jsme všichni vyléčení‘. A takhle jsme pokračovali tři roky.“
Přestože Pérez v následujících sezonách pravidelně stoupal na stupně vítězů a občas slavil triumf, rozdíl mezi ním a Verstappenem zůstával výrazný. Téma jeho výkonnosti se dlouhodobě řešilo jak v paddocku, tak v médiích, a vyvrcholilo v roce 2024, kdy byl RB20 mimořádně náročný vůz a Pérezovy výsledky se prudce propadly, což nakonec vedlo k jeho odchodu z týmu.
„V posledních letech toho bylo tolik, že jsem si říkal: ‚Možná tu pomoc opravdu potřebuju, výsledky nepřicházejí‘,“ přiznal Pérez. Zdůraznil přitom, že problém nebyl jen v jeho hlavě. „Když sedíš v autě a přemýšlíš, co se stane, kam tě auto vynese a v jaké zatáčce může dojít k havárii, nemůžeš jet rychle. A k tomu máš pocit, že je celý tým proti tobě. Veřejně to bylo strašně těžké. Myslím, že to zvládne jen opravdu mentálně silný člověk.“
Po roční pauze v sezoně 2025 se Pérez letos vrací do Formule 1 s novým projektem Cadillac. Ve 36 letech tak dostává další šanci, tentokrát mimo přímý tlak interního srovnávání s jedním z nejdominantnějších jezdců své éry.
