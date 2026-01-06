Sergio Pérez se nedávno ohlédl za svou etapou v Red Bullu a sdílel zkušenosti z práce v týmu a především spolupráci s Maxem Verstappenm.
Sergio Pérez otevřeně promluvil o svém působení v týmu Red Bull a o tom, jak složité bylo závodit po boku Maxe Verstappena. Mexický jezdec, který se k Milton Keynes připojil v roce 2021, se po zkušenostech s Force India/Racing Point, McLarenem a Sauberem rychle etabloval. „Když jsem přišel, věděl jsem, že budu týmovým kolegou jednoho z nejlepších jezdců historie,“ řekl Pérez.
První sezony ukázaly jeho potenciál. Ve svém debutovém roce u Red Bullu skončil čtvrtý v hodnocení jezdců, v roce 2022 si polepšil na třetí místo a v roce 2023 vybojoval druhou příčku. Přesto se postupně objevovaly obtíže, které podle jeho slov souvisely s tím, že vůz byl konstruován primárně pro Verstappena. „Tento projekt je postaven pro Maxe,“ potvrdil Pérez s odkazem na úvodní rozhovor s tehdejším šéfem týmu Christianem Hornerem.
Mexický pilot si uvědomoval, že být Verstappenovým týmovým kolegou není jednoduché. „Být Maxovým týmovým kolegou je nejkomplikovanější práce ve Formuli 1. Každý zapomněl, jak těžké je být v tom sedadle,“ uvedl. Přesto se rozhodl vozidlu a týmu věnovat naplno a přispívat k vývoji auta. „Řekl jsem si: ‚Nezáleží na tom, pro koho je vůz stavěn, budu podporovat tým a auto,‘“ dodal.
Pérez zdůraznil, že počáteční část sezony 2022 byla pro něj velmi nadějná. V simulátoru dokázal být rychlejší než Verstappen a cítil se připraven vyhrávat závody. „V té době jsem při víkendech závodů myslel na vítězství a všechno šlo automaticky,“ vzpomínal. S příchodem nových aktualizací vozu se ale situace změnila, protože úpravy lépe vyhovovaly stylu jízdy Verstappena.
Nastoupil tlak, který vedl k chybám a nehodám. „Když dorazily upgrady, už jsem nevěděl, co auto udělá v zatáčce, myslel jsem jen na to, abych neboural, a pak přišly nehody,“ popsal Pérez. Mexičan tak ztratil pocit kontroly nad vozem, což podle něj zásadně ovlivnilo jeho výsledky.
Rok 2023 přinesl obdobné komplikace. Tým sice postavil stabilnější auto pro oba jezdce, upgrady ale opět zvýhodnily Verstappena. „Od závodu v Barceloně jsem najednou byl o sekundu na kolo pomalejší. Už jsem neměl kontrolu nad vozem a začal pociťovat tlak,“ řekl. Atmosféra v týmu byla podle něj velmi napjatá, každá situace se stala problémem – ať už byl rychlejší nebo pomalejší než Verstappen.
Po sezóně 2024 skončil Pérez na osmém místě v hodnocení jezdců, což vedlo k jeho nahrazení nováčkem Liamem Lawsonem. Ten byl po dvou závodech nahrazen Yukim Tsunodou, který pro rok 2026 zůstává v roli náhradníka Isacka Hadjara, který se stal po Tsunodovi hlavním jezdcem vedle Maxe Verstappena. Přesto Mexičan neztratil hrdost na svou zkušenost v jednom z nejúspěšnějších týmů současnosti.
„Měli jsme nejlepší tým, bohužel všechno skončilo. Bylo to komplikované. Být týmovým kolegou Maxe je nejtěžší práce ve Formuli 1,“ uzavřel Pérez. Jeho zpověď odhaluje nejen náročnost souboje s Verstappenem, ale i tlak, který přináší práce v špičkovém týmu Formule 1, kde každý detail vozu a každé rozhodnutí týmu mohou výrazně ovlivnit kariéru jezdce.
