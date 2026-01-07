Lewis Hamilton oslavil své 41. narozeniny krátkým návratem na sociální sítě, aby se podělil o dojmy z odpočinkové zimní přestávky a fanouškům poslal jasné poselství.
Lewis Hamilton oslavil své 41. narozeniny silným osobním prohlášením, v němž se otevřeně ohlédl za „velmi vyčerpávajícím rokem“ a vyzval k novému začátku. Na svém Instagramu, kam se po delší zimní pauze odmlčení vrátil, napsal: „Čas na změnu je nyní.“
Sedminásobný mistr světa začal svůj příspěvek zamyšlením nad hodnotou pauzy, kterou si dopřál po náročné sezóně: „Další návrat. Jsem nesmírně vděčný za tuto přestávku. Čas odpojit se, načerpat energii a najít trochu vnitřního klidu.“ Zdůraznil, jak mu čas strávený s rodinou a přáteli pomohl nabrat nové síly po „velmi vyčerpávajícím roce“.
Hamilton nepopírá, že uplynulá sezóna s Ferrari byla jednou z nejnáročnějších v jeho dlouhé kariéře. Podle komentářů pozorovatelů šlo o rok, kdy britský jezdec nedokázal získat žádné umístění na pódiu v závodě mistrovství světa, což bylo poprvé v jeho kariéře s 24 závody kalendáře – a to přispělo k pocitu vyčerpání, který otevřeně přiznal.
V tom kontextu Hamiltonova volba slov „Vstupujeme do roku Koně a opouštíme rok Hada“ působí nejen jako osobní metafora, ale i jako symbolický odraz naděje a přechodu ke změně, včetně nové životní i sportovní kapitoly.
Jeho výzva „Zavádět nové rutiny, opouštět nežádoucí vzorce a pracovat na růstu“ pak vysílá jasné poselství nejen fanouškům, ale i jemu samotnému: rok 2026 má být pro Hamiltona obdobím osobní i profesní proměny.
Hamilton ve svém příspěvku neopomněl povzbudit své příznivce k tomu, aby se zaměřili na život naplno a nenechali se odradit světovou nejistotou: „I když se svět může zdát chaotický, doufám, že se zaměřujete na to, abyste žili život naplno.“
Sedminásobný šampion také vyzdvihl podporu fanoušků a osobní lekce, které mu během roku 2025 dali: „Buďte sami sebou a nikdy nezapomeňte, kdo jste. Naučil jsem se to od mnohých z vás v roce 2025 a už nikdy nezapomenu!“
Lewis Hamilton oslavil své 41. narozeniny krátkým návratem na sociální sítě, aby se podělil o dojmy z odpočinkové zimní přestávky a fanouškům poslal jasné poselství.
Sergio Pérez promluvil o tlaku, kterému čelil během svého působení u Red Bullu. Nechyběla ani pomoc psychologa. Letos se ve 36 letech vrací do F1 s novým týmem Cadillac.
Bernie Collinsová, bývalá hlavní stratéžka Aston Martinu, upozorňuje, že očekávání spojená s nadcházející sezonou mohou být výrazně optimističtější než realita na trati.
Zak Brown přiznal, že ve Formuli 1 se soupeře snaží destabilizovat i mimo trať. Podle něj je politická hra v paddocku stejně důležitá jako samotné závody.
Sergio Pérez se nedávno ohlédl za svou etapou v Red Bullu a sdílel zkušenosti z práce v týmu a především spolupráci s Maxem Verstappenm.
Williams oznámil datum představení barevného provedení svého monopostu pro sezonu 2026 s označením FW48. Tým z Grove tak fanouškům nabídne první náznak nové éry, aniž by odhalil všechny detaily nadcházející sezony.
Sezona 2026 je za rohem a týmy začínají zveřejňovat termíny odhalení svých nových monopostů. F1 vstupuje do nové éry s přepracovanými vozy a motory, které mohou výrazně proměnit pořadí na startovním roštu.
Cadillac oficiálně oznámil svého rezervního jezdce pro premiérovou sezónu ve Formuli 1 v roce 2026. Tým tak pokračuje v přípravách na svůj historický vstup do šampionátu.
Mercedes patří mezi favority nové éry F1 a připravuje se na zásadní změny v regulacích motorů a šasi. Očekává se, že jejich technické řešení jim může zajistit konkurenční náskok.
Ferrari se chystá na sezonu F1 2026 s cílem zlepšit svou konkurenceschopnost a vrátit se mezi favority šampionátu. Tým intenzivně pracuje na inovacích pohonné jednotky, aby zajistil spolehlivost a maximální výkon vozu.
Charles Leclerc nezačal nový rok podle svých představ. Start sezony mu nepřinesl očekávanou hladkost a vyvolal otázky o formě a připravenosti týmu.
Spekulace o budoucnosti Zhoua Guanyua ve Formuli 1 se rozproudily poté, co Cadillac zveřejnil záhadný příspěvek na sociálních sítích. Tajemná narážka týmu znovu oživila diskuse o možných změnách v paddocku.