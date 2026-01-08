David Coulthard naznačil, že Lewis Hamilton už nemusí být na absolutním vrcholu své kariéry. Jako největšího mistra světa Formule 1 proto upřednostnil Maxe Verstappena před sedminásobným šampionem.
David Coulthard znovu rozvířil debatu o tom, kdo je největším mistrem světa Formule 1 všech dob. Bývalý pilot a dnes respektovaný komentátor se v podcastu The Red Flags Podcast přiklonil k Maxovi Verstappenovi a zároveň naznačil, že Lewis Hamilton už podle něj nemusí být na absolutním vrcholu své kariéry.
Coulthard byl postaven před nelehkou volbu, když měl vybrat nejlepšího šampiona v historii F1 z mimořádně silného seznamu jmen, na kterém nechyběli Ayrton Senna, Alain Prost, Juan Manuel Fangio ani Sir Jackie Stewart. Nakonec se rozhodovalo mezi dvěma ikonami současné éry – Hamiltonem a Verstappenem.
„Půjdu s Maxem a některé lidi to nepřekvapí. Myslím si, že každá generace by měla být lepší než ta předchozí. To je evoluce,“ vysvětlil Coulthard své rozhodnutí. Právě generační posun a přirozený vývoj sportu považuje za klíčový argument ve prospěch nizozemského jezdce Red Bullu.
Coulthard zároveň zdůraznil, že tím nijak nezlehčuje Hamiltonovy úspěchy. „Mezi generacemi je určitý průnik a Hamilton byl neuvěřitelný,“ podotkl. Přesto podle něj nyní stále více vyniká rozdíl v přístupu a projevu obou jezdců.
„Max je podle mě velmi uzemněný. Když je přítomen, je to prostě Max – upřímný a otevřený. Když není spokojený, dá to jasně najevo a nestydí se stát si za svým názorem,“ popsal Coulthard Verstappenovu osobnost, která podle mnohých odborníků dokonale zapadá do dnešní vysoce konkurenční Formule 1.
Hamiltonova kariéra se zásadně proměnila po dramatické sezóně 2021, kdy přišel o osmý titul právě ve prospěch Verstappena. Změny technických pravidel od roku 2022 nešly Mercedesu úplně k duhu, a tak se britský pilot ocitl v situaci, kdy musel bojovat spíše o pódiová umístění než o vítězství. Ani jeho přesun do Ferrari v roce 2025 zatím nepřinesl okamžitý návrat na vrchol.
„Vybral bych Verstappena, protože pokud odhlédneme od Hamiltona v jeho vrcholné formě, nejsem si jistý, že tam teď ještě je. A je to kontroverzní tvrzení, zvlášť když to říká někdo jako já,“ přiznal Coulthard. Svůj názor podpořil i srovnáním s týmovými kolegy. Hamilton v posledních sezonách ne vždy dokázal převýšit George Russella a nyní ani Charlese Leclerca.
„Ve Formuli 1 jsou opravdu důležité jen dvě věci, stopky a šachovnicová vlajka. Všechno ostatní je jen otázka názoru,“ dodal bývalý pilot. „Mám pocit, že Lewisovi možná už chybí absolutní rychlost, přesto si zaslouží obrovský respekt. U Maxe naopak vidím, že se stále vyvíjí a že jeho nejlepší výkony nás teprve čekají.“
Podle odborníků a mnoha hlasů z paddocku Verstappen skutečně symbolizuje současnou éru Formule 1. Jeho schopnost být přítomen, upřímný a zároveň rychlý na trati podle nich nastavuje novou laťku pro současné i budoucí šampiony.
Coulthardovo hodnocení otevírá širší otázku, zda dokáže Hamilton ještě někdy navázat na vrchol své kariéry, nebo zda se již definitivně posunula generace, jejímž měřítkem je právě Verstappen.
