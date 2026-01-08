Audi úspěšně spustilo svůj motor pro sezonu 2026 přímo v šasi, čímž odstartovalo přípravy na svůj debut ve Formuli 1.
Audi se připravuje na svůj debut ve Formuli 1 v sezoně 2026 a bude jedním ze dvou nováčků, spolu s úplně novým týmem Cadillac, po převzetí Sauberu. Přibližně týden před prvními testy automobilka oznámila, že její pohonná jednotka byla poprvé úspěšně nastartována přímo v šasi R26 19. prosince v Hinwilu.
„První nastartování motoru je vždy zvláštní moment, ale tento znamená nový začátek,“ uvedl šéf Audi F1 Mattia Binotto. „Je to hmatatelný výsledek naší kolektivní ambice a odhodlané práce týmů v Neuburgu a Hinwilu. Vidět vše poprvé pohromadě dodává projektu neuvěřitelnou energii.“
Nové monoposty Audi R26, kombinující vlastní šasi i motor, se poprvé představí na trati v Barceloně při uzavřeném testu od 26. do 30. ledna. Značka tím zahajuje komplexní přípravu na novou éru regulací, které zásadně mění konstrukci vozů i pohonných jednotek.
Generální ředitel týmu Jonathan Wheatley zdůraznil, že úspěšné nastartování motoru představuje klíčový milník v celém procesu. „Tento úspěch potvrzuje kvalitu práce a spolupráce napříč všemi odděleními a dává týmu jasný směr pro další fáze vývoje, včetně prvního testu vozu na trati,“ uvedl Wheatley.
Audi svůj F1 motor vyvíjí a testuje v Neuburgu v Německu, zatímco nově otevřelo i technické centrum v Bicesteru v Anglii. Tato síť má zajistit, aby značka byla plně připravena na konkurenci s etablovanými výrobci, jako jsou Mercedes, Ferrari či Red Bull.
„Vybudovali jsme pevný základ pro dlouhou cestu, definovanou naší neustálou snahou o zlepšení,“ dodal Binotto. Podle něj úspěch R26 není jen o technice, ale i o koordinaci a nasazení celého týmu.
První oficiální představení R26 je naplánováno na 20. ledna v Berlíně. Automobilka tím oficiálně spouští novou éru své účasti v královně motorsportu, přičemž očekávání fanoušků a odborníků je vysoké.
S příchodem Audi a Cadillacu do Formule 1 se od sezony 2026 otevírá nový kapitola šampionátu, ve které budou muset etablované stáje čelit modernizované konkurenci s ambicemi okamžitě soutěžit o přední příčky. „Tento milník přibližuje náš první závod v Melbourne a my na něm budeme stavět jako jeden tým,“ uzavřel Wheatley.
