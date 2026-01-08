Týmy připravují první testy sezony 2026. Audi chystá první výjezd už zítra

Lakování Audi pro rok 2026
Lakování Audi pro rok 2026, foto: Audi
Audi se připravuje na svůj debut ve Formuli 1 v sezoně 2026 a už tento týden absolvuje první natáčecí den na okruhu v Barceloně.

Audi se chystá debutovat ve Formuli 1 v sezoně 2026 poté, co převzalo a přejmenovalo bývalý tým Sauber, čímž si zajistilo místo na startovním roštu. Tým už na sociálních sítích ukázal nastartování svého nového vozu.

První oficiální výjezd na trať se uskuteční v pátek na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya. Podle pravidel FIA mohou týmy každý rok absolvovat dvě takové akce s vozy aktuální specifikace, přičemž Audi bude moci ujet až 200 kilometrů, tedy 42 kol. Tento den poslouží k první praktické zkoušce vozu a ověření správného fungování všech systémů.

„Natáčecí den nám umožní získat cenná data a připravit se na předsezonní testy,“ uvedl zdroj z týmu. Současně jde o první krok k postupnému odhalování programu týmu před jeho debutem v mistrovství světa.

V sezoně 2026 bude Audi jedním z pěti dodavatelů motorů na startovním roštu, vedle Mercedesu, Ferrari, Hondy a nového partnera Red Bull-Ford. Podle Motorsport.com jde o důležitý milník, protože značka vstupuje do šampionátu s cílem rychle se etablovat mezi nejkonkurenceschopnějšími týmy.

Lakování Audi pro rok 2026

Klíčový milník Audi: Motor monopostu R26 poprvé nastartován

Tým se bude v sezoně 2026 oficiálně prezentovat pod názvem Audi Revolut F1 Team, poté co si zajistil titulární sponzorství od globální bankovní skupiny. Nové livery vozu bude odhaleno 20. ledna v Berlíně, pouhých šest dní před prvními pre-season testy, které se uskuteční 26.–30. ledna v Barceloně.

Po evropském testu čekají tým ještě dva předsezonní testy v Bahrajnu, 11.–13. a 18.–20. února, než sezona odstartuje prvním závodem v Austrálii 8. března. „Každý krok je pro nás klíčový, abychom byli připraveni od začátku sezony,“ uvedl týmový šéf Jonathan Wheatley, bývalý sportovní ředitel Red Bullu.

Za volanty debutujícího vozu usednou mladý talent Gabriel Bortoleto a zkušený Nico Hülkenberg. Podle německých médií kombinace mladého jezdce a veterána pomůže týmu rychleji se adaptovat na náročné prostředí Formule 1 a sbírat data potřebná k rozvoji vozu během sezony.

Podle vedení Audi je celý projekt F1 postaven na pečlivé přípravě, analýze dat a efektivním plánování, aby tým byl konkurenceschopný již od prvního závodu. Natáčecí den v Barceloně je proto jen prvním z mnoha kroků, které povedou k debutu nové éry německé značky v paddocku Formule 1.

