Audi se připravuje na svůj debut ve Formuli 1 v sezoně 2026 a už tento týden absolvuje první natáčecí den na okruhu v Barceloně.
Audi se chystá debutovat ve Formuli 1 v sezoně 2026 poté, co převzalo a přejmenovalo bývalý tým Sauber, čímž si zajistilo místo na startovním roštu. Tým už na sociálních sítích ukázal nastartování svého nového vozu.
První oficiální výjezd na trať se uskuteční v pátek na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya. Podle pravidel FIA mohou týmy každý rok absolvovat dvě takové akce s vozy aktuální specifikace, přičemž Audi bude moci ujet až 200 kilometrů, tedy 42 kol. Tento den poslouží k první praktické zkoušce vozu a ověření správného fungování všech systémů.
„Natáčecí den nám umožní získat cenná data a připravit se na předsezonní testy,“ uvedl zdroj z týmu. Současně jde o první krok k postupnému odhalování programu týmu před jeho debutem v mistrovství světa.
V sezoně 2026 bude Audi jedním z pěti dodavatelů motorů na startovním roštu, vedle Mercedesu, Ferrari, Hondy a nového partnera Red Bull-Ford. Podle Motorsport.com jde o důležitý milník, protože značka vstupuje do šampionátu s cílem rychle se etablovat mezi nejkonkurenceschopnějšími týmy.
Tým se bude v sezoně 2026 oficiálně prezentovat pod názvem Audi Revolut F1 Team, poté co si zajistil titulární sponzorství od globální bankovní skupiny. Nové livery vozu bude odhaleno 20. ledna v Berlíně, pouhých šest dní před prvními pre-season testy, které se uskuteční 26.–30. ledna v Barceloně.
Po evropském testu čekají tým ještě dva předsezonní testy v Bahrajnu, 11.–13. a 18.–20. února, než sezona odstartuje prvním závodem v Austrálii 8. března. „Každý krok je pro nás klíčový, abychom byli připraveni od začátku sezony,“ uvedl týmový šéf Jonathan Wheatley, bývalý sportovní ředitel Red Bullu.
Za volanty debutujícího vozu usednou mladý talent Gabriel Bortoleto a zkušený Nico Hülkenberg. Podle německých médií kombinace mladého jezdce a veterána pomůže týmu rychleji se adaptovat na náročné prostředí Formule 1 a sbírat data potřebná k rozvoji vozu během sezony.
Podle vedení Audi je celý projekt F1 postaven na pečlivé přípravě, analýze dat a efektivním plánování, aby tým byl konkurenceschopný již od prvního závodu. Natáčecí den v Barceloně je proto jen prvním z mnoha kroků, které povedou k debutu nové éry německé značky v paddocku Formule 1.
Aston Martin tvrdí, že už má jasnou představu o podobě své sezony 2026 ve Formuli 1. Tým podle dostupných informací intenzivně pracuje na přípravě vozu a strategie, aby byl od začátku sezony konkurenceschopný a dokázal reagovat na nové technické regulace.
Audi se připravuje na svůj debut ve Formuli 1 v sezoně 2026 a už tento týden absolvuje první natáčecí den na okruhu v Barceloně.
Toto Wolff uvedl, že Mercedes plánuje snížit počet týmů, kterým bude dodávat své pohonné jednotky, až vstoupí v platnost nové technické předpisy.
Audi úspěšně spustilo svůj motor pro sezonu 2026 přímo v šasi, čímž odstartovalo přípravy na svůj debut ve Formuli 1.
David Coulthard naznačil, že Lewis Hamilton už nemusí být na absolutním vrcholu své kariéry. Jako největšího mistra světa Formule 1 proto upřednostnil Maxe Verstappena před sedminásobným šampionem.
Lewis Hamilton oslavil své 41. narozeniny krátkým návratem na sociální sítě, aby se podělil o dojmy z odpočinkové zimní přestávky a fanouškům poslal jasné poselství.
Sergio Pérez promluvil o tlaku, kterému čelil během svého působení u Red Bullu. Nechyběla ani pomoc psychologa. Letos se ve 36 letech vrací do F1 s novým týmem Cadillac.
Bernie Collinsová, bývalá hlavní stratéžka Aston Martinu, upozorňuje, že očekávání spojená s nadcházející sezonou mohou být výrazně optimističtější než realita na trati.
Zak Brown přiznal, že ve Formuli 1 se soupeře snaží destabilizovat i mimo trať. Podle něj je politická hra v paddocku stejně důležitá jako samotné závody.
Sergio Pérez se nedávno ohlédl za svou etapou v Red Bullu a sdílel zkušenosti z práce v týmu a především spolupráci s Maxem Verstappenm.
Williams oznámil datum představení barevného provedení svého monopostu pro sezonu 2026 s označením FW48. Tým z Grove tak fanouškům nabídne první náznak nové éry, aniž by odhalil všechny detaily nadcházející sezony.
Sezona 2026 je za rohem a týmy začínají zveřejňovat termíny odhalení svých nových monopostů. F1 vstupuje do nové éry s přepracovanými vozy a motory, které mohou výrazně proměnit pořadí na startovním roštu.