Malé nedorozumění nebo velký chaos? Charles Leclerc vysvětluje incident na trati

Pilot Ferrari označil incident za jednoduché „nedorozumění“. „Byl tam jen malý zmatek, ale myslím, že bude všechno v pořádku,“ řekl Leclerc. „Řídicí kolo bylo zpátky na místě, šlo jen o nedorozumění.“
Leclerc začal den slibně, když zajel nejlepší čas v první tréninkové seanci. Ve druhém tréninku skončil třetí, což ukazuje, že Ferrari má v Las Vegas konkurenceschopné tempo.
V závěru FP2 se ale potýkal s problémem s převodovkou a musel zastavit u kraje trati. Nastal zmatek, protože on i maršálové se snažili zařadit auto do neutrál, což se nedařilo.
Leclerc nakonec zapnul auto zpět, aby maršálům pomohl s přesunem vozu, i když ho původně žádali, aby tak neučinil. „Nakonec jsem je přesvědčil, že auto je bezpečné, a vypnul energii,“ popsal pilot situaci.
Komisaři FIA si po incidentu prohlédli videozáznamy, záznamy z palubní kamery a komunikaci týmu. Ve svém verdiktu uvedli, že Leclerc se před vystoupením z vozu snažil zařadit neutrál, ale nepodařilo se mu to, a proto auto vypnul a opustil.
Leclerc před rozhodnutím komisařů zdůraznil, že šlo jen o malé nedorozumění. „Bylo to jen malé nedorozumění a všechno bude v pořádku. Všechny situace byly trochu zmatené, ale myslím, že to zvládneme,“ řekl pilot Ferrari.
S ohledem na formu svého týmu Leclerc poznamenal: „Nejsme v špatné pozici, ale musíme počkat a uvidíme. Mercedes je velmi silný a McLaren i Red Bull jsou také v boji, takže bude těsno. Doufám, že budeme schopni stavět na dnešním výkonu a být v boji o pole position zítra.“
Na závěr pohled na zbytek víkendu: „Dnešní tempo bylo silné. Vše je o předvídání podmínek pro zítřejší den a o správném startu. Mám poměrně jasnou představu, co chci s autem udělat, abych jej zlepšil, a zítra uvidíme, zda to byly správné volby,“ dodal Leclerc.
Charles Leclerc se po druhém tréninku na Velké ceně Las Vegas ocitl pod drobnohledem komisařů FIA, kteří vyšetřili jednu událost. Po provedeném šetření nebyly proti němu přijaty žádné další kroky.
