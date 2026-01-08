Toto Wolff uvedl, že Mercedes plánuje snížit počet týmů, kterým bude dodávat své pohonné jednotky, až vstoupí v platnost nové technické předpisy.
Mercedes plánuje zásadní změnu ve svém zákaznickém programu pohonných jednotek, která vstoupí v platnost s novým cyklem technických předpisů Formule 1. Šéf týmu Toto Wolff uvedl, že automobilka sníží počet týmů, kterým dodává motory, aby se mohla více soustředit na výkon svého továrního vozu.
Aktuálně pohonné jednotky Mercedesu využívají čtyři z jedenácti týmů ve startovním poli, včetně vlastního závodního týmu, McLarenu, Williamsu a od sezony 2026 i Alpine. Wolff však přiznává, že počet zákaznických týmů nebude dál udržován na současné úrovni. „Myslím, že naše současné myšlení, diskutované i s Olou Kalleniusem [CEO Mercedesu], je snížit počet týmů, kterým budeme dodávat v příštím cyklu. Zda to bude dva nebo tři, záleží na nových regulacích,“ řekl Wolff v rozhovoru pro Beyond the Grid podcast.
Výhody dodávání motorů více týmům jsou jasné: Mercedes získává obrovské množství dat a kilometrů, které pomáhají při vývoji a ladění pohonných jednotek. „Více týmů znamená více informací a čtyřikrát více inženýrů poskytujících zpětnou vazbu, což je velmi přínosné při tvorbě skvělého produktu,“ vysvětlil Hywel Thomas, ředitel Mercedes HPP. Na druhou stranu však Thomas upozorňuje na komplikace spojené s výrobou a časovými nároky, které přicházejí s větším počtem zákazníků.
Strategie HPP je jasná: primárním cílem je úspěch továrního týmu Mercedes. Thomas připomíná, že i když zákaznické týmy těží z vysoce výkonných motorů, jejich úspěch není hlavním posláním HPP. „Existujeme, abychom vyhráli mistrovství světa s Mercedesem. Všechno ostatní – úspěch zákazníků – je jen bonus,“ uvedl Thomas. Wolff k tomu dodal: „Nikoho nezajímá úspěch zákaznického týmu. HPP existuje, aby vyhrávalo s továrním týmem.“
Redukce počtu zákaznických týmů má pro Mercedes strategický význam, zejména při plánování výroby a optimalizaci designu motorů. Wolff zdůraznil, že menší počet partnerů umožní efektivněji stanovit výrobní harmonogram a přijímat rozhodnutí o konstrukci, aniž by se tým musel rozptylovat mezi více zákazníky. „Když vezmete v úvahu, že do Melbourne musíme dodat 16 motorů, a porovnáte to s Hondu, která dodává čtyři nebo pět, je jasné, že delší výrobní cykly a časové nároky hrají klíčovou roli,“ uvedl Wolff.
Tento krok rovněž mění dynamiku šampionátu. Mercedes je největším dodavatelem pohonných jednotek na startovním poli a jeho rozhodnutí snížit počet zákaznických týmů může ovlivnit menší stáje, které spoléhají na technologii německého výrobce. Odborníci varují, že podobné strategie mohou přimět i ostatní výrobce, aby přehodnotili své programy a zaměřili se na maximalizaci efektivity vlastního vývoje.
I přes snížení počtu zákaznických týmů Wolff připouští, že spolupráce s partnery zůstává přínosná. Zákaznické týmy poskytují rychlejší vývoj, testování a opravy, což zlepšuje zpětnou vazbu pro tovární tým. Thomas to shrnuje slovy: „Díky týmům jako McLaren, Williams nebo Alpine získáváme rychlejší vývoj, opravy a investice od skupiny Mercedes. Ale hlavní je, že naše pohonné jednotky mají pomoci vítězit továrnímu týmu. Všechno ostatní je sekundární.“
Aston Martin tvrdí, že už má jasnou představu o podobě své sezony 2026 ve Formuli 1. Tým podle dostupných informací intenzivně pracuje na přípravě vozu a strategie, aby byl od začátku sezony konkurenceschopný a dokázal reagovat na nové technické regulace.
Audi se připravuje na svůj debut ve Formuli 1 v sezoně 2026 a už tento týden absolvuje první natáčecí den na okruhu v Barceloně.
Toto Wolff uvedl, že Mercedes plánuje snížit počet týmů, kterým bude dodávat své pohonné jednotky, až vstoupí v platnost nové technické předpisy.
Audi úspěšně spustilo svůj motor pro sezonu 2026 přímo v šasi, čímž odstartovalo přípravy na svůj debut ve Formuli 1.
David Coulthard naznačil, že Lewis Hamilton už nemusí být na absolutním vrcholu své kariéry. Jako největšího mistra světa Formule 1 proto upřednostnil Maxe Verstappena před sedminásobným šampionem.
Lewis Hamilton oslavil své 41. narozeniny krátkým návratem na sociální sítě, aby se podělil o dojmy z odpočinkové zimní přestávky a fanouškům poslal jasné poselství.
Sergio Pérez promluvil o tlaku, kterému čelil během svého působení u Red Bullu. Nechyběla ani pomoc psychologa. Letos se ve 36 letech vrací do F1 s novým týmem Cadillac.
Bernie Collinsová, bývalá hlavní stratéžka Aston Martinu, upozorňuje, že očekávání spojená s nadcházející sezonou mohou být výrazně optimističtější než realita na trati.
Zak Brown přiznal, že ve Formuli 1 se soupeře snaží destabilizovat i mimo trať. Podle něj je politická hra v paddocku stejně důležitá jako samotné závody.
Sergio Pérez se nedávno ohlédl za svou etapou v Red Bullu a sdílel zkušenosti z práce v týmu a především spolupráci s Maxem Verstappenm.
Williams oznámil datum představení barevného provedení svého monopostu pro sezonu 2026 s označením FW48. Tým z Grove tak fanouškům nabídne první náznak nové éry, aniž by odhalil všechny detaily nadcházející sezony.
Sezona 2026 je za rohem a týmy začínají zveřejňovat termíny odhalení svých nových monopostů. F1 vstupuje do nové éry s přepracovanými vozy a motory, které mohou výrazně proměnit pořadí na startovním roštu.