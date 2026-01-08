Aston Martin tvrdí, že už má jasnou představu o podobě své sezony 2026 ve Formuli 1. Tým podle dostupných informací intenzivně pracuje na přípravě vozu a strategie, aby byl od začátku sezony konkurenceschopný a dokázal reagovat na nové technické regulace.
Aston Martin se připravuje na sezonu 2026 s cílem plně využít nové technické regulace, i když tým zatím přesně neví, kde se bude pohybovat výkonnostně. „Myslím, že máme celkově dobrý přehled,“ uvedl Mike Krack, šéf Aston Martinu pro okruhové operace, když byl dotázán na představu týmu o nadcházejícím roce, informuje PlanetF1.
„Víme například, které okruhy by měly našemu vozu sedět a kde to může být méně příznivé,“ dodal Krack. „Jsou tratě, kde budete silní, a tratě, kde méně, a musíte se naučit vyždímat z toho maximum.“ Podle něj se i malé rozdíly v tempu mohou výrazně promítnout do konečného pořadí, protože pole je velmi vyrovnané.
Pravidla pro sezonu 2026 přinášejí zásadní změny. Nové šasi a pohonné jednotky, pohyblivá křídla a vyšší elektrický výkon motoru mohou výrazně změnit pořadí týmů ve Formuli 1. Současně omezení rozpočtu, přísná pravidla pro vývoj a technické předpisy mají zajistit, aby byly týmy vyrovnané, přičemž si každé z nich zachová svůj vlastní styl.
Všechny týmy jsou nyní uprostřed stavby monopostů a dokončovacích prací před zahájením předsezonních testů v Barceloně za tři týdny. „Je důležité, abyste i na okruzích, kde jste možná slabší, dokázali vytěžit maximum,“ upozornil Krack. „Malé rozdíly v tempu znamenají velké rozdíly v pořadí, takže optimalizace a provedení zůstanou klíčové.“
Aston Martin v posledních letech výrazně investoval do svého zázemí a posílil tým o špičkové odborníky, včetně Adriana Neweyho, který pracuje na voze pro sezonu 2026 v novém aerodynamickém tunelu za asistence technického ředitele Enrica Cardileho. Spojení moderních zařízení, zkušeného personálu a nové tovární pohonné jednotky Honda naznačuje, že tým by mohl být překvapivým konkurentem nadcházející sezony.
Zdroje z paddocku však doporučují opatrnost. Tým je stále částečně nový a mnoho procesů se teprve ustavuje. Skutečný potenciál Aston Martinu se podle odhadů projeví až ke konci sezony, kdy se ukáže stabilita a optimalizace vozu během soutěže.
„Máme rozumnou představu, kde budeme silnější a kde slabší, ale nebudu to sdílet,“ uzavřel Krack. Aston Martin tak vstupuje do nové éry Formule 1 s realistickým cílem být konkurenceschopný, využít výhod nových pravidel a maximalizovat výkon tam, kde to bude možné.
