Zak Brown přiznal, že ve Formuli 1 se soupeře snaží destabilizovat i mimo trať. Podle něj je politická hra v paddocku stejně důležitá jako samotné závody.
Zak Brown se v posledních letech zařadil mezi nejvýraznější postavy zákulisní politiky Formule 1 a nijak neskrývá, že ostré slovní výměny se soupeři jsou součástí promyšlené strategie McLarenu. Generální ředitel britské stáje otevřeně přiznal, že cílem jeho veřejných výroků není jen obhajoba vlastního týmu, ale také snaha narušit stabilitu konkurence v prostředí, které považuje za vysoce politické.
Brown se do střetů opakovaně pouštěl zejména s Red Bullem a jeho bývalým šéfem Christianem Hornerem, a to v otázkách fungování týmu, práce s Maxem Verstappenem nebo vlastnictví dvou stájí pod jednou značkou. Ačkoliv napětí mezi oběma tábory po Hornerově odchodu z čela Red Bullu v červenci polevilo, Brown připouští, že podobné konfrontace považuje za běžnou součást boje o úspěch.
„Všude,“ odpověděl Brown v rozhovoru pro talkSPORT na otázku, odkud přichází největší konkurence McLarenu. „Záleží na tom, o co jde, o jezdce, týmy, sponzory nebo zaměstnance. Bojuje se na všech frontách.“ Podle něj je právě tato rovina Formule 1 často přehlížena, přestože je pro výsledek stejně důležitá jako samotné závody.
„Jedna z věcí, kterou Drive to Survive ukazuje velmi dobře, je fakt, že soutěžení mimo trať je stejně intenzivní jako na ní. Je to velmi politické prostředí,“ pokračoval Brown. „Nesnažíme se jen udělat náš tým co nejsilnější. V našem sportu se také snažíme destabilizovat ostatní týmy.“
Šéf McLarenu přiznal, že podobná taktika se odehrává na všech úrovních, nejen mezi vedením stájí. „Andrea Stella tomu říká otrávené sušenky. Vidíte to i u jezdců. Navzájem se slovně napadají. Je to čistě mentální hra a snaha dostat se soupeři do hlavy. A my to děláme na každé úrovni,“ vysvětlil.
Brown byl dotázán také na Christiana Hornera a na to, zda jeho absence Formuli 1 chybí. Přestože mezi nimi panovalo dlouhodobé napětí, Brown ocenil jeho kvality. „Ano, v tom smyslu, že byl neuvěřitelný týmový šéf. Poslední roky se věci vyvíjely zvláštně, ale myslím, že se ještě vrátí,“ uvedl.
Zároveň však zdůraznil, že Formule 1 není závislá na jedné osobnosti. „Sport je plný charakterů, dobrých i špatných, různých typů lidí. A právě to ho dělá tak fascinujícím,“ dodal Brown. Jeho slova znovu potvrzují, že boj o nadvládu ve Formuli 1 se zdaleka neodehrává jen na trati, ale i v zákulisních bitvách o vliv, pozornost a psychologickou převahu.
Bernie Collinsová, bývalá hlavní stratéžka Aston Martinu, upozorňuje, že očekávání spojená s nadcházející sezonou mohou být výrazně optimističtější než realita na trati.
Zak Brown přiznal, že ve Formuli 1 se soupeře snaží destabilizovat i mimo trať. Podle něj je politická hra v paddocku stejně důležitá jako samotné závody.
Sergio Pérez se nedávno ohlédl za svou etapou v Red Bullu a sdílel zkušenosti z práce v týmu a především spolupráci s Maxem Verstappenm.
Williams oznámil datum představení barevného provedení svého monopostu pro sezonu 2026 s označením FW48. Tým z Grove tak fanouškům nabídne první náznak nové éry, aniž by odhalil všechny detaily nadcházející sezony.
Sezona 2026 je za rohem a týmy začínají zveřejňovat termíny odhalení svých nových monopostů. F1 vstupuje do nové éry s přepracovanými vozy a motory, které mohou výrazně proměnit pořadí na startovním roštu.
Cadillac oficiálně oznámil svého rezervního jezdce pro premiérovou sezónu ve Formuli 1 v roce 2026. Tým tak pokračuje v přípravách na svůj historický vstup do šampionátu.
Mercedes patří mezi favority nové éry F1 a připravuje se na zásadní změny v regulacích motorů a šasi. Očekává se, že jejich technické řešení jim může zajistit konkurenční náskok.
Ferrari se chystá na sezonu F1 2026 s cílem zlepšit svou konkurenceschopnost a vrátit se mezi favority šampionátu. Tým intenzivně pracuje na inovacích pohonné jednotky, aby zajistil spolehlivost a maximální výkon vozu.
Charles Leclerc nezačal nový rok podle svých představ. Start sezony mu nepřinesl očekávanou hladkost a vyvolal otázky o formě a připravenosti týmu.
Spekulace o budoucnosti Zhoua Guanyua ve Formuli 1 se rozproudily poté, co Cadillac zveřejnil záhadný příspěvek na sociálních sítích. Tajemná narážka týmu znovu oživila diskuse o možných změnách v paddocku.
Kimi Antonelli naznačil, jak by si přál, aby proběhla implementace nových pravidel ve Formuli 1. Mladý jezdec přitom popsal svůj ideální scénář, který by pro něj představoval velkou příležitost.
Sebastian Vettel upozorňuje, že přestup do Ferrari přináší víc než závodění na trati. Úspěch v týmu podle něj závisí i na schopnosti porozumět jeho unikátní kultuře a prostředí.