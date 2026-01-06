Williams oznámil datum představení barevného provedení svého monopostu pro sezonu 2026 s označením FW48. Tým z Grove tak fanouškům nabídne první náznak nové éry, aniž by odhalil všechny detaily nadcházející sezony.
Williams oznámil, že 3. února odhalí barevné provedení svého monopostu pro sezonu 2026 s označením FW48. Stáj z Grove tímto krokem symbolicky otevře další kapitolu své přestavby v době, kdy se Formule 1 připravuje na jeden z nejvýznamnějších technických zlomů své moderní éry.
Zatím není jasné, zda se odhalení odehraje formou klasického launch eventu za účasti jezdců Carlose Sainze a Alexe Albona spolu se šéfem týmu Jamesem Vowlesem, nebo zda Williams zvolí cestu digitální prezentace prostřednictvím sociálních sítí. Obě varianty zůstávají otevřené, přičemž tým v posledních letech kombinuje tradiční přístup s moderními formami komunikace.
Vedle standardní týmového zbarvení Williams zároveň vstoupí do nové sezony se speciálním fanouškovským designem. Ten vznikl na základě hlasování, do něhož se zapojilo téměř 55 tisíc fanoušků ze 162 zemí světa, což podtrhuje rostoucí globální dosah značky a snahu týmu více zapojovat komunitu.
Sportovní výsledky dávají fanouškům důvod k optimismu. Williams zakončil sezonu 2025 na pátém místě Poháru konstruktérů a Carlos Sainz dokázal pro tým vybojovat dvě pódiová umístění. Právě tyto výsledky potvrzují, že stáj se po letech stagnace opět posouvá správným směrem.
James Vowles dlouhodobě zdůrazňuje, že skutečný cíl týmu není okamžité zlepšení výsledků, ale připravit se na rok 2026 a novou generaci technických pravidel. „Říkal jsem to znovu a znovu. Může se stát, že se v roce 2024 trochu propadneme, ale ta oběť bude stát za dlouhodobou vizi pro rok 2026,“ uvedl Vowles již během sezony 2024, informuje Motorsport.com.
Tento pohled zopakoval i po prvním Sainzově pódiu s Williamsem při Velké ceně Ázerbájdžánu v rámci pořadu The Vowles Verdict. „Celou dobu říkám, že existují pozitivní i negativní stránky, které musíme realisticky vnímat. Přesto jsem přesvědčený, že my jako Williams se budeme každý rok posouvat dopředu,“ dodal.
Vowles zároveň zůstává realistou a nechce fanoušky klamat nadějemi. „Je důležité vědět, že jsme na dobré cestě a investujeme správným způsobem, ale pořád máme před sebou dlouhou cestu. Tohle je jedno pódium a ti největší dokážou stát na pódiu každý víkend a vyhrávat závody. Než se k tomu dostaneme, čeká nás ještě hodně práce,“ připomněl.
Na závěr pak adresoval jasnou výzvu k trpělivosti všem příznivcům týmu. „Za jeden rok neopravíme všechno, co je potřeba. Moje prosba zní: zůstaňte s námi. Doufám, že je vidět, že jsme na správné cestě. Věřte procesu. Přijde spousta dobrých věcí, buďte u toho s Williamsem,“ uzavřel šéf týmu.
