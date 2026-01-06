Bernie Collinsová, bývalá hlavní stratéžka Aston Martinu, upozorňuje, že očekávání spojená s nadcházející sezonou mohou být výrazně optimističtější než realita na trati.
Aston Martin vstupuje do klíčového období své historie, kdy po zásadních změnách v technickém i organizačním řízení míří do sezony 2026 s ambiciózními cíli, ale i řadou otázek. Tým oznámil, že legendární designér Adrian Newey převezme od příští sezony roli team principala a technického lídra, krok, který má urychlit jeho přeměnu v kandidáta na šampionský titul.
Současně Aston Martin navázal strategické partnerství s Hondou, jež se od roku 2026 stane výhradním dodavatelem pohonných jednotek. Tým tak získá plnou kontrolu nad vývojem motoru, což majitel Lawrence Stroll označil za „poslední dílek skládačky“ pro to, aby se Aston Martin stal skutečným rivalem nejrychlejších stájí Formule 1.
Podle bývalé hlavní stratéžka Bernie Collinsová však cesta k úspěchu nebude jednoduchá. I přes mediální „hype“ a velké investice varuje, že rok 2026 bude pro tým „opravdu náročný“, protože Aston Martin musí sladit hned několik zásadních změn najednou – od motoru přes převodovku až po nové technické vedení a infrastrukturu. „Každá z těchto změn sama o sobě je výzvou. Spojit je všechny dohromady je opravdu hodně náročné,“ dodává Collins.
Vysoká očekávání týmů i fanoušků se upínají k radikálním změnám pravidel pro sezonu 2026, které zásadně přepíšou aerodynamické i výkonové parametry vozů a nabídnou všem konstruktérům šanci začít znovu. Aston Martin je proto často zmiňován jako jeden z potenciálních skokanů vzhůru, zejména díky ambiciózní kombinaci Adriana Neweyho, Hondy a silného zázemí Aramco.
Vedle optimismu se však ozývají i střízlivější hlasy upozorňující na praktické překážky. Některé zdroje naznačují, že Honda při vývoji nové pohonné jednotky naráží na složitost technických požadavků chystaných předpisů, což může celý projekt zpomalit a zvýšit tlak na tým v přechodném období.
Otazníky přetrvávají také kolem jezdeckého složení a především role Lance Strolla, jehož pozice je dlouhodobě předmětem debat. Přestože má stabilní kontrakt a podporu majitele Lawrence Strolla, diskuse o jeho výkonnosti a vlivu na celkový směr týmu nepolevují.
Fernando Alonso naopak dává najevo silnou motivaci a naznačuje, že právě rok 2026 by mohl představovat jednu z jeho posledních reálných šancí zabojovat o titul mistra světa. Zároveň však připouští, že plný potenciál technického balíčku formovaného Neweyho vizí a spoluprací s Hondou se nemusí projevit okamžitě.
