Las Vegas GP: Norris nejrychlejší v tréninku zastaveném červenou vlajkou

Lando Norris byl nejrychlejší ve druhém tréninku v Las Vegas, ale celkový trénink znovu ovlivnily poklopy kanálů.
Lídr šampionátu uzavřel druhý trénink časem 1:33.602, o pouhých 29 tisícin před Kimim Antonnellim. Charles Leclerc se po problémech s řazením musel spokojit se třetí pozicí.
FP2 začal ve 20:00 místního času nezvykle poklidně. Piloti zůstávali v garážích a na trať se jako první vydal až po šesti minutách Pierre Gasly. Poté se tempo rychle zvedlo. Nejprve šel do čela Lewis Hamilton, následoval ho Franco Colapinto s výrazným náskokem. Jakmile pneumatiky získaly správnou teplotu, vedení převzal Max Verstappen, ale jen do chvíle, kdy ho překonal Kimi Antonelli časem 1:35.7.
Až téměř po dvaceti minutách zajel měřený čas i Lando Norris, poslední z pilotů. „Nemám vůbec zadní grip,“ hlásil do rádia po varovném momentu v únikové zóně. Postupně se však zlepšoval. Nejdříve se posunul na šesté místo a následně skočil do čela výkonem 1:33.9, čímž odsunul Verstappena na druhé místo. Hamilton byl třetí následovaný Albonem, Russellem a Piastrim.
Leclerc, nejrychlejší z FP1, se nejprve pohyboval až na dvanácté pozici a ztrácel sekundu. Ferrari však našlo tempo a monacký jezdec vyskočil do čela s náskokem dvou desetin na Norrise. Brit mezitím pokračoval v boji s přilnavostí a skončil i v únikové cestě. Podobné problémy postihly také Bortoletta, Bearmana a Hadjara.
V polovině tréninku vedl Leclerc před Lawsonem, prvním jezdcem na měkké směsi C5, a za nimi následovali Norris, Russell, Verstappen a Hamilton. Když se více jezdců pustilo do kvalifikačních simulací na měkkých pneumatikách, Norris opět vyskočil na první místo časem 1:33.6.
Dvacet minut před koncem byl trénink přerušen první červenou vlajkou poté, co maršál hlásil možný uvolněný poklop před zatáčkou 17. V oficiálním prohlášení zaznělo: „Ředitelství závodu nebylo schopné tuto informaci potvrdit z dostupných kamer.“ Trénink byl proto zastaven jako preventivní opatření. Po provedení série kontrol přišlo uklidňující oznámení: „Po inspekci jsme přesvědčeni, že vše je v pořádku a můžeme pokračovat.“ Zbývalo šest minut do konce.
Leclerc měl v té chvíli trénink již ukončený. „Něco se pokazilo s řazením,“ hlásil po výjezdu z páté zatáčky a Ferrari ho požádalo, aby zastavil. Ostatní piloti se také dlouho nepohybovali po trati. Dvě minuty před koncem přišla další červená vlajka kvůli údržbě trati, což znamenalo definitivní ukončení tréninku.
Norris tak zůstal nejrychlejší s časem 1:33.602 před Antonellim a Leclercem. Několik jezdců přitom bylo na osobních maximech, když byl trénink ukončen. Ředitelství závodu následně uvedlo: „Někteří členové Race Control zůstali na místě po restartu a potvrdili, že poklop se při přejezdu monopostů hýbe. To vedlo k ukončení tréninku pod červenou vlajkou. Probíhá další inspekce.“
1. Lando Norris – McLaren – 1:33.602
2. Kimi Antonelli – Mercedes – +0.029
3. Charles Leclerc – Ferrari – +0.161
4. Nico Hülkenberg – Kick Sauber – +0.277
5. Isack Hadjar – Racing Bulls – +0.291
6. Liam Lawson – Racing Bulls – +0.299
7. George Russell – Mercedes – +0.435
8. Alexander Albon – Williams – +0.465
9. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.503
10. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.525
11. Lance Stroll – Aston Martin – +0.589
12. Pierre Gasly – Alpine – +0.771
13. Carlos Sainz – Williams – +0.833
14. Oscar Piastri – McLaren – +0.891
15. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +1.090
16. Franco Colapinto – Alpine – +1.222
17. Oliver Bearman – Haas F1 Team – +1.384
18. Fernando Alonso – Aston Martin – +1.410
19. Esteban Ocon – Haas F1 Team – +1.626
20. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – +1.897
Charles Leclerc se po druhém tréninku na Velké ceně Las Vegas ocitl pod drobnohledem komisařů FIA, kteří vyšetřili jednu událost. Po provedeném šetření nebyly proti němu přijaty žádné další kroky.
