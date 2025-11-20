Otevřený Max Verstappen: Jak vidí letošní boj o titul

Max Verstappen připouští, že boj o titul zůstává otevřený a k obratu je potřeba víc než jen rychlost na trati. Zároveň komentuje překvapivý vývoj situace uvnitř McLarenu.
Sezonu 2025 provází napínavý boj o titul a Max Verstappen se otevřeně vyjádřil k šancím na obrácení situace ve svůj prospěch.
Od závodu v Zandvoortu se Verstappenovi podařilo výrazně zmenšit odstup od lídrů, ale upozorňuje, že samotný výkon nestačí k tomu, aby McLaren odsunul stranou. K obratu je podle něj potřeba kombinace štěstí a nečekaného vývoje událostí.
„Rychlé zmenšení rozdílu bylo částečně výsledkem spojení několika okolností,“ vysvětlil Verstappen před Velkou cenou Las Vegas. „McLaren udělal pár chyb po letní pauze nebo měl nehodu, zatímco nám vyšlo několik závodů, kde vše fungovalo perfektně. Takto lze rychle získat spoustu bodů.“
Závody v Mexiku a Brazílii však ukázaly, že takový postup není samozřejmostí. „V určitém bodě se vrátíte do reality a víte, že to nebude všude fungovat stejně. Ale aspoň jsme byli na pódiu v posledních závodech, což je mnohem konzistentnější než v období od poloviny 2024 do poloviny 2025. Takže nakonec je to pořád pozitivní.“
Dramatický obrat v interním souboji McLarenu přitáhl velkou pozornost. Po selhání motoru Landa Norrise v Zandvoortu se Oscar Piastri jevil jako favorit na první titul, ale v posledních týdnech se situace výrazně změnila.
„Upřímně řečeno, nemám na to vysvětlení. Přijde mi to velmi bizarní,“ řekl Verstappen pro Motorsport.com. „Neočekával jsem, že to půjde takhle, ale nakonec to není můj problém.“
Když zdůraznil, že Piastri určitě nezapomněl, jak se jezdí, dodal: „Ne, to si nemyslím. Ale upřímně, taky nevím, jak je to možné.“
Verstappen zároveň připustil, že by situaci řešil jinak než Piastri nebo jeho tým. „Ne, to není můj způsob fungování. Ale to je v pořádku, každý dělá věci po svém. Není na tom nic špatného, jen já jsem v tom trochu jiný.“
Brazilský závod Piastriho problémy ještě prohloubil, když obdržel nešťastnou penalizaci. „Nevím, proč to tak řešili. Nakonec se můžete zlobit, ale penalizace stejně platí. Prostě se s tím musíte smířit,“ vysvětlil Verstappen. „Pokud máte problém, obraťte se na rozhodčí nebo FIA, možná se o tom dá diskutovat do budoucna.“
Pokud Verstappen nezíská pátý titul v řadě, tvrdí, že to dokáže rychle dát do perspektivy. „Ne, pořád si půjdu na dovolenou! Umím věci brát s nadhledem a nechávat je být. Nebudu kvůli tomu brečet.“
