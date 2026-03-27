GP Japonska: Mercedes udával tempo v úvodním tréninku před McLareny a Ferrari

Mercedes vstoupil do víkendu Velké ceny Japonska dominantně a už v úvodní hodině tréninku potvrdil roli favorita. Silný výkon naznačil, že by německá stáj mohla výrazně zasáhnout do boje o vítězství.
Úvodní trénink na Velkou cenu Japonska naznačil jasné rozložení sil, když Mercedes převzal iniciativu a dvojice George Russell a Kimi Antonelli diktovala tempo celému poli. Britský pilot byl nejrychlejší jen těsně před svým týmovým kolegou, čímž stáj potvrdila silnou formu z úvodu sezony.
Za nimi se postupně seřadili soupeři, přičemž McLaren naznačil návrat konkurenceschopnosti. Lando Norris se po pomalejším začátku dokázal propracovat na třetí místo a stal se nejlepším ze zbytku pole.
První hodina na ikonickém okruhu přitom proběhla z pohledu Mercedesu bez komplikací. Stabilní program a čistý průběh tréninku umožnily týmu soustředit se na ladění vozu, zatímco někteří soupeři řešili technické i provozní potíže.
McLaren naopak ztratil část času v úvodu kvůli nastavování a dílčím problémům, což ovlivnilo zejména Norrisovy první výjezdy na trať. I přesto ale britský jezdec dokázal tempo postupně zrychlit a dostat se zpět do hry o čelní příčky.
Klidnější průběh tréninku narušily až závěrečné minuty, kdy došlo k incidentu mezi Sergiem Pérezem a Alexem Albonem. Thajský jezdec se pokusil o odvážný manévr na vnitřku šikany Casio Triangle, což vyústilo v kontakt obou vozů a následné vyšetřování ze strany komisařů.
Pro Albona to přitom nebyl jediný problém tréninku. Už dříve nezvládl průjezd zatáčkou Degner 2, kde skončil v kačírku, a dokonce se lehce opřel o bariéru.
Celkově však první trénink nabídl především potvrzení aktuální hierarchie šampionátu. Mercedes znovu ukázal, že jeho forma není náhodná a že na technické trati v Suzuce má výraznou výkonnostní rezervu.
Za ním se rýsuje vyrovnaný souboj několika týmů, přičemž rozdíly mezi McLarenem, Ferrari a dalšími zůstávají relativně těsné. Právě tyto detaily mohou v dalších částech víkendu rozhodnout o konečném pořadí.
Zatímco Mercedes může být po pátku spokojený, ostatní týmy čeká intenzivní práce na zlepšení. Suzuka tradičně prověřuje jak aerodynamiku, tak jezdeckou přesnost.
Výsledky prvního tréninku na GP Japonska:
1. George Russell (Mercedes) – 1:31.666
2. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:31.692 (+0.026)
3. Lando Norris (McLaren) – 1:31.798 (+0.132)
4. Oscar Piastri (McLaren) – 1:31.865 (+0.199)
5. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:31.995 (+0.289)
6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:32.040 (+0.374)
7. Max Verstappen (Red Bull) – 1:32.457 (+0.791)
8. Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:32.529 (+0.863)
9. Esteban Ocon (Haas) – 1:32.601 (+0.935)
10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1:32.665 (+0.999)
11. Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:32.759 (+1.093)
12. Nico Hülkenberg (Audi) – 1:32.798 (+1.132)
13. Isack Hadjar (Red Bull) – 1:32.803 (+1.137)
14. Oliver Bearman (Haas) – 1:32.900 (+1.234)
15. Pierre Gasly (Alpine) – 1:32.978 (+1.312)
16. Franco Colapinto (Alpine) – 1:33.361 (+1.695)
17. Carlos Sainz (Williams) – 1:33.383 (+1.717)
18. Alex Albon (Williams) – 1:33.697 (+2.031)
19. Sergio Pérez (Cadillac) – 1:34.221 (+2.555)
20. Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:34.490 (+2.824)
21. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:35.294 (+3.628)
22. Jak Crawford (Aston Martin) – 1:36.362 (+4.696)
Oscar Piastri ve druhém tréninku na Velkou cenu Japonska překonal oba jezdce Mercedesu a výrazně na sebe upozornil. Australan, který dosud v sezoně neodjel ani jedno závodní kolo, tak vstoupil do víkendu ve velmi silném tempu.
