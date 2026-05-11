Bývalý pilot Formule 1 a manažer Oscara Piastriho Mark Webber uvedl, že Max Verstappen je pro současnou Formuli 1 klíčovou postavou. Podle něj jeho výkony a rivalita výrazně přispívají k atraktivitě šampionátu.
Budoucnost Maxe Verstappena patří i po nástupu nové éry k největším tématům paddocku. Čtyřnásobný mistr světa opakovaně dává najevo, že ho nová technická pravidla zcela nepřesvědčila a že jeho pokračování v šampionátu není automatické. Do diskuse o jeho budoucnosti se nyní výrazně zapojil také bývalý jezdec Red Bull Racing a dnes manažer Oscara Piastriho Mark Webber.
Webber otevřeně říká, že Verstappenův význam výrazně přesahuje samotný tým Red Bull. Podle něj jde o jezdce, který zosobňuje přesně ten typ osobnosti, bez níž se moderní Formule 1 neobejde. „Když se na celý sport podíváte komplexně, osobnosti jako Verstappen jsou přesně tím, co Formule 1 potřebuje. Takové lidi potřebujeme,“ uvedl Webber pro RacingNews365.
Bývalý vítěz Grand Prix zároveň připomíná, že Verstappen není jen dominantní závodník, ale i jeden z hlavních motorů popularity celého šampionátu. „Lidé zapínají televizi právě kvůli Maxi Verstappenovi a Liberty Media to dobře ví. Týmy to vědí také. Je nesmírně důležitý,“ pokračoval Webber. Podle něj si vedení šampionátu velmi dobře uvědomuje, jak zásadní vliv má nizozemský jezdec na sledovanost i celkový obraz Formule 1.
Jeho přínos ale Webber nevidí jen v marketingu. Podle něj Verstappen dlouhodobě posouvá výkonnostní hranici celého startovního pole a nutí soupeře neustále zlepšovat vlastní úroveň. „Je opravdu důležité, aby Max ve Formuli 1 zůstal, protože posouvá každého jezdce na roštu. A právě o tom Formule 1 je. Musíte být neustále tlačeni kupředu,“ zdůraznil Webber.
Právě schopnost vytvářet tlak na soupeře považuje Webber za znak absolutní špičky. Verstappen podle něj nastavuje tak vysokou laťku, že ostatní jezdci si nemohou dovolit ani chvilkové polevení. V paddocku tak dlouhodobě funguje jako referenční bod, ke kterému se konkurence neustále vztahuje.
Přestože Webber v současnosti zastupuje Oscar Piastri, zdůrazňuje, že jeho názor není ovlivněn týmovou příslušností ani rivalitou. „I když jsem samozřejmě zaujatý vůči Oscarovi, z neutrálního pohledu chci, aby Max ve Formuli 1 zůstal,“ uvedl bývalý pilot Jaguaru, Williamsu a Red Bullu.
Sám Verstappen však v posledních měsících několikrát naznačil, že jeho další působení v šampionátu není pevně dané. Po Velké ceně Japonska 2026 dokonce připustil, že po sezoně zvažuje odchod z Formule 1. Hlavním důvodem jsou nové technické předpisy, které výrazně zvyšují podíl elektrické energie v pohonných jednotkách.
Nová pravidla se mezitím stala terčem kritiky napříč startovním polem. Verstappen dlouhodobě upozorňuje, že vozy budou příliš závislé na bateriích a řízení energie, což podle něj mění samotnou podstatu závodění. Tvrdí, že se tím postupně vytrácí přirozený závodní charakter Formule 1.
FIA i výrobci už přesto schválili několik úprav a pro rok 2027 plánují změnu poměru mezi elektrickým výkonem a spalovacím motorem. První testy upraveného konceptu proběhly v Miami, kde si týmy vyzkoušely různé strategie využití elektrické energie v jednotlivých částech kola.
Ani tyto úpravy ale Verstappena nepřesvědčily. „Moje auto se řídí o něco lépe, ale to, co jsem o pravidlech říkal už dříve, stále platí,“ uvedl po závodě v Miami pro média. Jeho postoj tak zůstává vůči nové generaci monopostů prakticky neměnný.
Ještě ostřeji se vyjádřil k samotnému kvalifikačnímu režimu na okruhu v Miami. „Pořád musíte v některých místech zpomalit, abyste byli jinde rychlejší. A takhle bych si Formuli 1 rozhodně nepředstavoval,“ řekl Verstappen. Podle něj současný koncept narušuje přirozený rytmus rychlé jízdy.
Dodal také, že současná pravidla paradoxně trestají jezdce za to, že jsou v zatáčkách rychlejší. „Pořád vás to penalizuje. Čím rychleji projedete zatáčky, tím pomalejší jste následně na rovince. A přesně o tom by to být nemělo,“ uvedl úřadující mistr světa.
Red Bull se snaží zajistit, aby si svou klíčovou hvězdu udržel i do dalších let. Max Verstappen má s týmem smlouvu platnou do konce roku 2028, podle zákulisních informací však obsahuje výkonnostní klauzule, které by mu mohly umožnit dřívější odchod.
