Charles Leclerc se v nedávném vyjádření zaměřil na to, co podle něj stojí za dlouhodobou výkonností jeho týmového kolegy Lewis Hamilton. Monacký jezdec naznačil, že klíčové faktory Hamiltonovy kariéry nevycházejí pouze z rychlosti na trati, ale z celkového přístupu k práci v rámci týmu i závodního víkendu.
Charles Leclerc přiznal, že příchod Lewis Hamilton do Ferrari pro něj představuje jedinečnou možnost detailně nahlédnout do fungování jednoho z nejúspěšnějších jezdců v historii Formule 1. Monacký pilot otevřeně říká, že Hamiltonův přístup sleduje do nejmenších detailů, od přípravy až po samotný nástup do kokpitu.
„Analyzoval jsem úplně všechno, co dělá v přípravě, až do momentu, kdy nastoupí do auta,“ uvedl Leclerc v rozhovoru pro Sky F1.
Zároveň ale zdůrazňuje, že nejde pouze o samotné výkony na trati. Podle něj je klíčová zejména systematičnost a konzistence, s jakou Hamilton pracuje napříč různými okruhy i podmínkami.
„Co se týče jízdy, je to hodně specifické podle tratí. Na některých zatáčkách se od něj můžu učit, ale je to spíš o detailech,“ doplnil.
Leclerc tak vnímá britského šampiona především jako komplexního závodníka, jehož síla nespočívá jen v rychlosti, ale v celkovém přístupu k práci. Právě ten podle něj tvoří základ Hamiltonovy dlouhodobé dominance.
„Myslím, že právě přístup je to, co mu přineslo všechny ty úspěchy v minulosti,“ uvedl Leclerc.
Společné působení ve Ferrari, kam Hamilton přišel po odchodu z Mercedesu v roce 2025, tak pro Leclerca znamená přímou konfrontaci s nejúspěšnějším jezdcem statistické historie F1. Hamilton drží rekordy v počtu vítězství i vyrovnaných titulů mistra světa, což z jejich týmového soužití dělá jedno z nejsledovanějších spojení současného startovního pole.
Lewis Hamilton přišel do Maranella s cílem ukončit dlouhé čekání Ferrari na mistrovský titul. Charles Leclerc zůstává jednou z hlavních tváří týmu a jeho dlouhodobým projektem do budoucna.
Statistiky z posledních sezón ukazují, že Leclerc dokáže s Hamiltonem držet krok a v některých případech ho i překonat, což jejich týmové rivalitě dodává další rozměr.
Ferrari se zároveň stále snaží navázat na poslední mistrovské úspěchy z let 2007 a 2008, což zvyšuje tlak na oba jezdce.
Leclerc ale zdůrazňuje, že jeho vztah k Ferrari zůstává nezměněný a jeho motivace je stejná jako na začátku kariéry.
„Ferrari je pro mě výjimečné odjakživa. A jsem stejně nadšený jako první den,“ řekl.
Zároveň dodává, že jeho hlavní cíl zůstává neměnný: „Vyhrát s Ferrari mistrovství světa. Na tom pracuji od prvního dne a věřím, že se to jednou podaří.“
