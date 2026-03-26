Max Verstappen ve čtvrtek pozdržel začátek mediálního programu, když nechtěl okamžitě předstoupit před novináře.
Max Verstappen ve čtvrtek na okruhu Suzuka Circuit způsobil neobvyklou situaci, když odmítl zahájit své mediální povinnosti. Jasně uvedl, že s novináři nezačne mluvit, dokud jeden konkrétní z nich neopustí místnost.
K incidentu došlo v zázemí týmu Red Bull Racing, kam Verstappen dorazil po televizních rozhovorech. Následovat měl běžný krátký briefing s tištěnými médii, který je standardní součástí čtvrtečního programu.
Jakmile se ale posadil, všiml si zmíněného novináře a okamžitě odmítl pokračovat. Setkání přerušil a trval na tom, že nezačne, dokud dotyčný neodejde.
„Nebudu mluvit, dokud neodejde,“ prohlásil čtyřnásobný mistr světa a dal tím jednoznačně najevo svůj postoj.
Dotčený novinář nejprve váhal, zda Max Verstappen mluví vážně, a snažil se pochopit, odkud pramení napětí mezi nimi. To přitom podle všeho nevzniklo až nyní, ale má kořeny v minulosti.
Spor sahá až k loňskému finále sezony, kdy byl Verstappen po těsné ztrátě titulu dotázán na kontroverzní incident s George Russell ze závodu ve Španělsku. Právě tato situace ho tehdy připravila o důležité body.
Způsob, jakým byla otázka položená, ho zjevně rozladil. Odpověděl: „Zapomínáte na všechny ostatní věci, které se během mé sezony staly. Jediné, co zmiňujete, je Barcelona. Věděl jsem, že to přijde.“
Následně přidal i ostřejší reakci: „Teď se na mě hloupě usmíváte. Nevím… Ano, je to součást závodění. Člověk se učí. Šampionát má 24 závodů. Ve druhé polovině sezony jsem také dostal spoustu ‚vánočních dárků‘, takže se můžete ptát i na to.“
Když se ve čtvrtek ukázalo, že právě tento moment je jádrem problému, novinář se znovu zeptal, zda má skutečně odejít. Verstappen odpověděl bez váhání: „Odejděte.“
Jakmile novinář opustil místnost, napětí okamžitě polevilo. Verstappen pak uvolněně poznamenal: „Teď můžeme začít,“ a setkání mohlo pokračovat.
Podobné mediální aktivity jsou běžnou součástí programu jezdců, povinné jsou však pouze oficiální tiskové konference pořádané FIA. Další postup tak zůstává především na týmu Red Bull.
Později se Verstappen vrátil k samotnému závodnímu víkendu a upozornil na technické změny, které letos ovlivňují chování monopostů na trati v Suzuce.
Zdůraznil, že vozy jsou nyní více limitované v oblasti práce s energií, což mění styl jízdy zejména na rychlých okruzích.
Souvisí to i s úpravou pravidel od FIA, která nově umožňuje maximální rekuperaci energie 8 megajoulů na kolo. Cílem je přirozenější projev vozů, i když za cenu pomalejších časů.
„Samozřejmě je to hodně odlišné oproti loňsku, ale taková je teď realita. Musíme to prostě přijmout,“ uvedl Verstappen, který dlouhodobě patří mezi kritiky těchto pravidel.
Své hodnocení uzavřel slovy: „Zvýšení na osm megajoulů možná trochu pomůže, ale základ zůstává stejný. Pořád musíte být opatrní s plynem, což je oproti minulosti velký rozdíl.“
Fernando Alonso dorazí na Suzuku s mírným zpožděním. Důvodem je radostná rodinná událost, a to narození svého prvního dítěte. Aston Martin potvrdil, že tento osobní moment je důvodem jeho pozdějšího příjezdu.
FIA před Japanese Grand Prix upravila pravidla kvalifikace, aby omezila extrémní využívání rekuperované energie a podpořila přirozenější jízdní styl ve Formula 1.
