GP Japonska: Max Verstappen získává pole position, Lawson zdolal Tsunodu

Max Verstappen se postavil na pole position pro Velkou cenu Japonska po dramatickém průběhu kvalifikace, kdy McLaren vypadal jako hlavní konkurent pro první místo. Lando Norris a Oscar Piastri se usadili na druhém a třetím místě, což podtrhlo sílu McLaren. Verstappen ale v poslední fázi kvalifikace ukázal svou nezlomnou schopnost a zcela zrušil jakýkoliv náznak toho, že by McLaren mohl získat pole.

Kvalifikace probíhala po komplikacích během třetího tréninku, kdy na trati opět vypukly požáry trávy, což přerušilo přípravy. I přes úsilí pořadatelů, kteří se pokusili zmírnit situaci, se objevil již pátý požár trávníku, který kvalifikační jízdy na pár minut přerušil. Po prvních kolech se zdálo, že McLaren má vše pod kontrolou, přičemž Norris zajel 1:28.2 a usadil se na čele, následován Hamiltonem, jenž zvolil alternativní strategii se střední sadou místo měkkých pneumatik.

Když Verstappen zajel čas o desetinu pomalejší než Norris, Piastri se dostal na čelo, přičemž mezi McLareny stále zůstávalo jen velmi malé rozpětí, méně než desetina sekundy.

Ale právě když si Verstappen přes rádio stěžoval, že „pneumatiky na přední nápravě nemají grip“, Russell se dostal mezi oba McLareny a dál ukazoval silný výkon v Mercedesu W16 v Suzuce.

Mezitím měl Isack Hadjar problémy s vozem VCARB, konkrétně s volným bezpečnostním pásem, který mu bránil v soustředění. Jeho frustrace byla zjevná, když hlásil, že se nemůže soustředit a že auto je neřiditelné. Po návratu do garáže bylo jasné, jak velký problém to pro něj představovalo.

Hamilton si nasadil měkké pneumatiky, ale ani po novém pokusu s Leclercem stále ztrácel čtyři desetiny, i když Leclerc měl v posledním sektoru určité problémy.

Lance Stroll, Hadjar, Kimi Antonelli, Fernando Alonso a Liam Lawson potřebovali lepší čas, aby se vyhnuli vypadnutí v Q1. Hadjar předem týmu řekl: "Omlouvám se, pokud tento problém s páskem bude důvodem, proč se nedostanu do Q2."

Jeho další zpráva: "Mám problém, nemůžu tomu uvěřit!" nevěstila příliš naděje.

Nicméně Hadjar se nevzdal a nakonec se dostal do Q2, zatímco Stroll, Doohan, Ocon, Bortoleto a Hulkenberg vypadli. Nejrychlejší čas v této části kvalifikace zajel Piastri. Po návratu do Racing Bulls se poprvé v této sezoně dostal do Q2 také Liam Lawson.

Úvodní část Q2 přinesla silný výkon Landa Norrise, který se pohodlně usadil na prvním místě, o dvě a půl desetiny před Russellem a o tři desetiny před Verstappenem. Yuki Tsunoda měl ale co dělat, pokud chtěl postoupit do Q3 v první pokus s Red Bullem.

Když už to vypadalo, že kvalifikace bude pokračovat, přišel pravidelný požár trávy. Na trati, konkrétně uvnitř 130R, vzplála tráva, což vedlo k vyvěšení červených vlajek a zastavení session s 8 minutami a 26 sekundami do konce Q2. Po uhašení požáru se vozy vrátily na trať, ale Norris se rozhodl zůstat v garáži a neúčastnit se závěrečných pokusů.

Norris zůstal na P1 až do konce, zatímco Tsunoda, Lawson, Alonso, Sainz a Gasly byli eliminováni. Pro Tsunodu, který se postavil na startovní mřížku až jako 15., to byl hořký okamžik před domácím publikem.

Mezitím byla vyšetřována situace mezi Hamiltonem a Sainzem v první zatáčce, kdy musel Hamilton kvůli pomalému Sainzovi uhýbat. I přesto Sainz skončil mimo, zatímco Hamilton postoupil do poslední fáze kvalifikace, kde začal svůj boj o pole position.

Po úvodních pokusech byl Piastri na provizorní pole, o dvě desetiny před Verstappenem. Leclerc a Russell se usadili na druhé řadě, ale na P1 stále čekala poslední šance.

Piastri, s časem 1:27.052, zajel nový rekord okruhu Suzuka, čímž překonal Vettelův čas z roku 2019. V den svých 24. narozenin tak mohl oslavit tento úspěch. A pak přišla Norrisova jízda, která ho posunula na P1, ale pouze na chvíli, protože Verstappen se přihlásil o slovo a s novým rekordem v čase 1:26.983 vzal pole position pro Velkou cenu Japonska. Norris tak bude startovat z první řady. Ve druhé budou Piastri a Leclerc.

Výsledky kvalifikace na GP Japonska:

Q3:

1. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1:26.983

2. Lando Norris (McLaren) +0.012

3. Oscar Piastri (McLaren) +0.044

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0.316

5. George Russell (Mercedes) +0.335

6. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.572

7. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.586

8. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.627

9. Alexander Albon (Williams) +0.632

10. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +0.884

Q2:

1. Lando Norris (McLaren) - 1:27.146

2. George Russell (Mercedes) +0.254

3. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.356

4. Oscar Piastri (McLaren) +0.361

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0.409

6. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.464

7. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.493

8. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +0.565

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.629

10. Alexander Albon (Williams) +0.637

11. Pierre Gasly (Alpine) +0.676

12. Carlos Sainz (Williams) +0.690

13. Fernando Alonso (Aston Martin) +0.751

14. Liam Lawson (Racing Bulls) +0.760

15. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +0.854

Q1:

1. Oscar Piastri (McLaren) - 1:27.687

2. George Russell (Mercedes) +0.156

3. Lando Norris (McLaren) +0.158

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0.233

5. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.255

6. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.256

7. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +0.280

8. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.281

9. Pierre Gasly (Alpine) +0.499

10. Carlos Sainz (Williams) +0.522

11. Alexander Albon (Williams) +0.531

12. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +0.541

13. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.591

14. Fernando Alonso (Aston Martin) +0.650

15. Liam Lawson (Racing Bulls) +0.867

16. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +0.883

17. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +0.935

18. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.009

19. Jack Doohan (Alpine) +1.190

20. Lance Stroll (Aston Martin) +1.584