Laurent Mekies pod tlakem: Hlavním úkolem je udržet Maxe Verstappena

Laurent Mekies musí v Red Bullu co nejdříve vyřešit nejistou budoucnost Maxe Verstappena. Jeho rozhodnutí může zásadně ovlivnit nejen tým, ale i rozložení sil v celé Formuli 1.

Nový šéf týmu Red Bull Racing Laurent Mekies čelí jedné z nejzásadnějších výzev své kariéry – musí okamžitě stabilizovat budoucnost Maxe Verstappena. Bývalý jezdec F1 Jolyon Palmer ve svém komentáři pro F1 Nation Podcast upozornil, že právě řešení jezdecké sestavy bude pro Mekiese zcela klíčové, a to nejen kvůli výkonnosti, ale především kvůli otřesené vnitřní struktuře týmu.

Verstappen je sice pod smlouvou až do konce roku 2028, ale existují výkonnostní klauzule, které by mu v létě mohly otevřít cestu ven. Vzhledem k tomu, že šampion jedná s Toto Wolffem a jeho manažer Raymond Vermeulen již vedl konkrétní rozhovory s Mercedesem, spekulace o možném přestupu sílí. Red Bull se tak ocitá v pozici, kdy může během několika měsíců přijít nejen o pilíře vedení, ale i o svého nejsilnějšího jezdce.

Palmer upozorňuje, že Verstappen je v tuto chvíli prakticky jediný, kdo drží tým pohromadě. Ze všech bodů získaných Red Bullem v této sezóně pochází drtivá většina právě od něj. Pokud by Max skutečně odešel, tým by se ocitl v bezprecedentní krizi – nejen sportovní, ale i symbolické. Ztráta takové postavy by mohla mít domino efekt na zbytek struktury a motivaci zaměstnanců.

Odchod Christiana Hornera, Adriana Neweyho či Jonathana Wheatleyho výrazně oslabuje vnitřní kontinuitu. Z původního vedení zůstává fakticky jen Helmut Marko, a právě Verstappen tak často supluje roli lídra a technického směrování týmu. Podle Palmera má nyní výrazně povýšit také Gianpiero Lambiase, Maxův dlouholetý závodní inženýr, který je s jezdcem propojen důvěrou i výsledky.

Mekies tak musí během krátké doby pochopit nejen dynamiku týmu, ale i vztahové napětí mezi klíčovými postavami. Ovládnutí této rovnováhy je nezbytné k tomu, aby dokázal Verstappena přesvědčit o setrvání. Přitom právě přestavba struktury a případné přeobsazení druhé sedačky budou dalšími těžkými rozhodnutími, která musí přijít velmi brzy.

Kromě Verstappena zůstává otázkou také druhý jezdecký post. Mekies má podle Palmera zkušenosti s prací s jezdci jako Yuki Tsunoda, což by mu mohlo pomoci stabilizovat sestavu. Ale prioritou číslo jedna je jasná – udržet Maxe Verstappena jako středobod celého projektu. Bez něj se může Red Bull rychle propadnout z vrcholu zpět do nejistoty.