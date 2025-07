Hornerův poslední závod? Konflikt s Josem Verstappenem měl být poslední kapkou

Napětí uvnitř týmu Red Bull během Velké ceny Velké Británie eskalovalo do bodu, kdy mělo dojít k ostré hádce mezi šéfem stáje Christianem Hornerem a Josem Verstappenem, otcem úřadujícího mistra světa Maxe Verstappena. Podle bývalého pilota F1 Ralfa Schumachera šlo o „velmi vypjatou“ výměnu názorů, která se odehrála veřejně a bez příkras. Jos měl být hluboce nespokojený s vývojem situace v týmu i s tím, že Max klesl z pole position na páté místo.

Celý incident měl být nejen slovní, ale i vizuálně velmi konfrontační a kromě Hornera a Jose Verstappena se jej měl účastnit i Paul Smith, dlouholetý šéf komunikace Red Bullu. Ten byl – stejně jako marketingový ředitel Oliver Smith – krátce poté přeřazen na tzv. „gardening leave“, což je v korporátní praxi předzvěst ukončení smlouvy. Události tak vrhají další stín na turbulentní atmosféru uvnitř týmu.

Christian Horner byl jen pár dní po závodě odvolán ze svých provozních povinností. I když oficiální důvody Red Bull nezveřejnil, vývoj posledních měsíců ukazuje na ztrátu důvěry uvnitř struktury týmu. Odchody klíčových osobností – včetně technického génia Adriana Neweyho či sportovního šéfa Jonathana Wheatleyho – naznačují, že se pod povrchem dlouhodobě hromadila nespokojenost. Hornerův konec tak přichází v době sportovní i personální nejistoty.

Jos Verstappen se netajil kritikou Hornera už od loňska, kdy veřejně varoval, že pokud zůstane v čele týmu, Red Bull „exploduje“. Nyní se zdá, že jeho slova došla naplnění. Ačkoliv Max Verstappen popřel, že by jeho tým vyvíjel tlak na Hornerovo odvolání, spekulace o zákulisním vlivu jeho otce a blízkých spolupracovníků sílí.

Ralf Schumacher se o Christianu Hornerovi vyjádřil kriticky. Podle něj je Horner složitá osobnost, která špatně snáší kritiku a nezvládla udržet tým Red Bull pohromadě v náročných chvílích. Schumacher také upozornil na to, že Horner přerušil veškerý kontakt se Sky Germany, což považuje za neprofesionální krok. Podle něj by někdo, kdo má za sebou tolik úspěchů, měl být schopen vystoupit na veřejnosti a své kroky otevřeně vysvětlit.

Do celé situace se vložil také komentátor Sky Sports F1 Martin Brundle, který upozornil na dlouhodobý tlak ze strany Verstappenova týmu. Podle něj už „měsíce padaly granáty“ a některé z nich „opravdu explodovaly“, čímž narážel na vyhrocené zákulisní napětí. I když podle něj nelze mluvit o přímém ultimátu vůči Red Bullu, Brundle věří, že vliv Verstappenova okolí na rozhodnutí o odchodu Christiana Hornera byl velmi významný.

Navíc se zdá, že krize uvnitř Red Bullu může mít ještě širší dopady. Max Verstappen je podle mnoha zdrojů blízko podpisu s Mercedesem pro sezónu 2026. I když má smlouvu s Red Bullem do roku 2028, existuje v ní výkonnostní klauzule, která mu umožňuje odejít, pokud nebude po GP Maďarska mezi prvními čtyřmi v šampionátu. Podle posledních zpráv dal přestupu zelenou i šéf Mercedesu Ola Källenius. Pokud by skutečně došlo k přesunu Verstappena, šlo by o jeden z nejvýznamnějších momentů v novodobé historii Formule 1.