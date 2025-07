George Russell údajně brzdí přestup Maxe Verstappena, varuje Günther Steiner

Bývalý šéf týmu Haas Günther Steiner vyjádřil názor, že George Russell by mohl komplikovat plány Mercedesu na získání Maxe Verstappena z Red Bullu. Russell i jeho současný týmový kolega Kimi Antonelli zatím nemají smlouvy na příští sezónu, což v posledních týdnech vyvolalo spekulace o možném přestupu Verstappena k stříbrným šípům.

Obecně se však očekává, že pokud by se Toto Wolff podařilo přivést Verstappena do Mercedesu, byl by jeho týmovým partnerem právě mladý Kimi Antonelli. Russell nedávno naznačil, že jednání o jeho nové smlouvě zpomalily právě diskuze s Verstappenem, a to i přesto, že podává jeden ze svých nejlepších výkonů v kariéře.

Britský pilot, který převzal roli lídra týmu po Lewisu Hamiltonovi a nyní bojuje s Verstappenem o třetí místo v mistrovství světa, však opakovaně tvrdí, že se o svou budoucnost nebojí. Přesto se podle Steinera Russellovy požadavky mohou lišit od představ Mercedesu, který mu chce nabídnout jen roční smlouvu, aby si udržel prostor pro Verstappena v roce 2027.

Steiner v podcastu Red Flags uvedl, že Russell údajně požaduje smlouvu na tři roky, což je pro Mercedes problém, protože chce mít možnost přivést Verstappena právě v roce 2027. Dále zmínil, že spor může být také o finančních podmínkách, přičemž Wolff možná vyvíjí tlak na Russella, aby se přizpůsobil.

Podle Steinera je však pravděpodobné, že Verstappen v roce 2026 zůstane u Red Bullu a teprve poté zváží případný přestup v roce 2027, kdy bude chtít vidět, jak si vedou ostatní týmy a piloti. Mercedes proto musí mít připravené místo pro holandskou hvězdu, ale zároveň musí vyřešit situaci s Russellovou smlouvou.

Toto Wolff podle Steinera sází na Kimiho Antonelliho, který by měl v roce 2027 mít za sebou dva roky zkušeností v F1, a chce mu dát šanci stát se stabilním partnerem Verstappena. V tomto kontextu je nabídka pro Russella roční smlouva, zatímco on sám požaduje delší závazek, což způsobuje napětí v jednáních.