GP Holandska: Drama v druhém tréninku. Lance Stroll v bariéře, Lando Norris opět nejrychlejší

McLaren pokračoval v dominantním tempu i v druhém volném tréninku na Velkou cenu Nizozemska. Lando Norris potvrdil svou formu z úvodní části programu a ovládl také odpolední jízdu, čímž završil páteční tréninky v Zandvoortu na prvním místě.
Lando Norris znovu potvrdil svou formu a po vítězství v úvodním tréninku ovládl také druhý páteční trénink v Zandvoortu. Tentokrát ale už McLaren neměl tak pohodlný náskok, mezi oba vozy se totiž dokázal vklínit Fernando Alonso. Španěl zajel kolo jen o 0,087 sekundy pomalejší než Norris a ukázal, že Aston Martin má po letní pauze solidní rychlost.
Zatímco Alonso rozdělil McLareny, jeho týmový kolega Lance Stroll prožil nepříjemný moment. Kanaďan tvrdě narazil do bariéry v klopené zatáčce číslo 3, naštěstí však po rádiu uklidnil tým slovy: „Jsem v pořádku.“ Havárie přerušila trénink a ztratilo se cenných několik minut.
Deštivé mraky nad okruhem Zandvoort dodávaly tréninku další napětí. Jezdci proto hned po vyvěšení zelené vlajky spěchali na trať, aby stihli odjet kola na suchu. „Slepý“ Antonelli si ale vysloužil gesto frustrace od Alonsa, když ho v sedmé zatáčce zdržel, a podobně dopadl i Yuki Tsunoda, který iritoval Charlese Leclerca v poslední zatáčce.
Do akce pak zasáhl i další dramatický moment, Isack Hadjar musel odstavit svůj vůz Racing Bulls kvůli ztrátě výkonu, což vyvolalo krátkou fázi virtuálního safety caru. Krátce nato se radoval nováček Oliver Bearman, který se po přechodu na měkké pneumatiky vyšvihl na čelo. „Byl to dobrý pocit vidět své jméno nahoře,“ zaznělo z boxů, i když rychlejší časy soupeřů jeho chvíli slávy záhy ukončily.
Ferrari opět bojovalo s neklidným vozem. Lewis Hamilton udělal chybu ve výjezdu ze zatáčky číslo 9 a jeho vůz SF-25 se roztočil. Brit však alespoň na měkkých gumách překonal Charlese Leclerca o jednu desetinu. „Auto je pořád těžké na hraně,“ připomněl Hamilton potíže, které jej trápily už v prvním tréninku.
Konec tréninku poznamenala nehoda Alexandera Albona, který s Williamsem uklouzl v první zatáčce do štěrku a poškodil přední křídlo, což vyvolalo červenou vlajku. Drama se odehrálo i v boxové uličce, kde si Piastri jen těsně nezkřížil cestu s Russellem, incident nyní zkoumají komisaři.
Po opětovném vyvěšení zelených vlajek už se pořadí v čele nezměnilo. Norris tak zapsal páteční double, Alonso Aston Martinu dodal důvod k optimismu a Oscar Piastri zůstal na třetí příčce. Tři nejlepší piloty nakonec dělilo pouhých 0,089 sekundy, což slibuje velmi těsný víkend v Zandvoortu.
1. Lando Norris – McLaren – 1:09.890
2. Fernando Alonso – Aston Martin – +0.087
3. Oscar Piastri – McLaren – +0.089
4. George Russell – Mercedes – +0.384
5. Max Verstappen – Red Bull – +0.588
6. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.848
7. Yuki Tsunoda – Red Bull – +0.905
8. Charles Leclerc – Ferrari – +0.944
9. Franco Colapinto – Alpine – +1.067
10. Nico Hülkenberg – Kick Sauber – +1.190
11. Oliver Bearman – Haas – +1.223
12. Kimi Antonelli – Mercedes – +1.295
13. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – +1.430
14. Liam Lawson – Racing Bulls – +1.449
15. Esteban Ocon – Haas – +1.471
16. Carlos Sainz – Williams – +1.792
17. Alex Albon – Williams – +1.866
18. Lance Stroll – Aston Martin – +2.085
19. Pierre Gasly – Alpine – +2.232
20. Isack Hadjar – Racing Bulls – čas nezaznamenán
Flavio Briatore potvrdil, že Alpine vede vážná jednání s Valtterim Bottasem, aby využil jeho zkušenosti k posílení týmu. Zároveň zdůraznil, že zatím nejde o žádné oficiální rozhodnutí.
McLaren pokračoval v dominantním tempu i v druhém volném tréninku na Velkou cenu Nizozemska. Lando Norris potvrdil svou formu z úvodní části programu a ovládl také odpolední jízdu, čímž završil páteční tréninky v Zandvoortu na prvním místě.
Inženýr Ferrari Francesco Cigarini je přesvědčen, že potíže Lewise Hamiltona v týmu pramení z absence osobnosti podobné Niki Laudovi. Podle něj chybí zkušený prostředník, který by dokázal propojit jezdce s týmem a zlepšit vzájemnou komunikaci i spolupráci.
Lando Norris ovládl první trénink po letní přestávce s McLarenem na prvním a druhém místě. Debutant Mercedesu Andrea Kimi Antonelli vyjel mimo trať a způsobil červenou vlajku.
Lando Norris připustil, že rozhodnutí McLarenu o rozdělené strategii v Maďarsku nebylo „zcela harmonické jako tým“. Přesto zdůraznil, že on i jeho týmový kolega si rádi hrají se strategickými možnostmi individuálně a oceňují možnost přizpůsobit taktiku svému závodu.
Fernando Alonso vyzdvihuje schopnosti Alexe Paloua a věří, že by se dokázal rychle přizpůsobit Formuli 1.
Mercedes má George Russella i Andreu Kimi Antonelliho pod smlouvou pouze do konce roku 2025. V minulosti se sice spekulovalo o možném příchodu Maxe Verstappena, avšak tyto úvahy mezitím utichly.
McLaren oznámil, že tým ponese od následující sezony název McLaren Mastercard F1 Team, čímž Mastercard posiluje své partnerství a angažovanost v týmu. Nové partnerství přináší nejen finanční podporu, ale i příležitosti pro technologické inovace a fanouškovské projekty.
Sergio Pérez po bolestném konci v Red Bullu našel novou motivaci a v roce 2026 se vrátí do Formule 1 jako jezdec nováčka Cadillac. Zkušený Mexičan tak dostane šanci na restart kariéry i podíl na budování ambiciózního projektu od základů.
Sergio Pérez po těžkém konci u Red Bullu strávil letošní rok pauzou, aby si odpočinul a zhodnotil svou kariéru, než se vrátí do F1 s Cadillacem. Mexický pilot je přesvědčen, že díky tréninku a plánovanému testování bude připraven podávat výkony od prvního závodu sezony 2026.
Alex Brundle označil angažování Valtteriho Bottase a Sergia Péreze za správný krok pro Cadillac, i když by rád viděl místo pro mladého nebo amerického jezdce.
Generální ředitel týmu Cadillac F1 Dan Towriss se vyjádřil k spekulacím ohledně možného přesunu Christiana Hornera, zdůrazňujíc, že tým je plně zaměřen na budování vlastního projektu.