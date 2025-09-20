GP Ázerbájdžánu: Lando Norris nejrychlejší ve větrném třetím tréninku

Třetí trénink v Baku ovládl Lando Norris, který i přes náročné větrné podmínky překonal Maxe Verstappena a Oscara Piastriho.
Ve třetím tríninku v Baku si nejlépe s obtížnými větrnými podmínkami poradil Lando Norris, který zajel nejrychlejší čas a ukázal dobrou formu McLarenu. I když si do rádia postěžoval, že jeho vůz „se s každým kolem zdá horší“, na stopkách byl nejrychlejší ze všech.
Vítr o rychlosti až 25 km/h byl citelnou komplikací od prvních minut. Isack Hadjar si v monopostu Racing Bulls posteskl: „Vítr mě na rovince tlačí hodně doprava.“ Společně s dalšími jezdci vyjel pouze na jediné kolo, než se vrátil do boxů. Haas poslal na trať Olivera Bearmana, který jako první zapsal čas – 1:47.333. „Je to výzva, tenhle vítr,“ přiznal mladý Brit.
S postupem času se pořadí začalo měnit. Oscar Piastri krátce vystoupal do čela, než Norris stáhl čas na 1:43.640 a ujal se vedení. Mezitím Charles Leclerc zahodil rychlé kolo výjezdem mimo trať a Lewis Hamilton musel použít únikovou cestu, kde si dokonce vypomohl manévrem na způsob ruční brzdy.
Do hry se zapojil i Max Verstappen, který v Red Bullu posunul hranici na 1:41.727 a ujal se vedení. Jenže ani jeho výkon nestačil na konečný útok Norrise, který v posledních minutách ještě zrychlil a o půl sekundy Holanďana přeskočil. „Vítr se hodně zvedá,“ stěžoval si v té době Alex Albon, který vycestoval mimo trať.
Oscar Piastri se snažil držet krok, ale s McLarenem se dostal jen na třetí místo, za Verstappena. „Měl jsem dost provozu,“ uvedl Australan, který přesto ukázal solidní rychlost. Za ním se seřadili Antonelli, Albon a Russell.
Lewis Hamilton přidal v závěru svižné kolo, které ho posunulo na čtvrtou příčku. „Bylo to lepší, ale pořád tam není to, co hledáme,“ hodnotil sedminásobný šampion. George Russell se naopak trápil, když přiznal: „Všude se mi blokují kola.“
Trénink se tak uzavřel s Norrisem na čele o 0,222 sekundy před Verstappenem a Piastrim na třetím místě. Hamilton se vmáčkl na čtvrté místo, zatímco Leclerc a další hledali tempo v zadní části top ten.
Drama se ovšem neodehrávalo jen na časomíře. Franco Colapinto byl pozván ke sportovním komisařům kvůli porušení pravidel při žlutých vlajkách. Incident může mít pro nováčka nepříjemné následky, zvlášť pokud by mu hrozila penalizace před kvalifikací.
1. Lando Norris – McLaren – 1:41.223
2. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.222
3. Oscar Piastri – McLaren – +0.254
4. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.276
5. Kimi Antonelli – Mercedes – +0.653
6. George Russell – Mercedes – +0.741
7. Alexander Albon – Williams – +0.760
8. Oliver Bearman – Haas F1 Team – +0.762
9. Liam Lawson – Racing Bulls – +0.923
10. Charles Leclerc – Ferrari – +0.986
11. Isack Hadjar – Racing Bulls – +1.044
12. Nico Hulkenberg – Kick Sauber – +1.205
13. Carlos Sainz – Williams – +1.263
14. Fernando Alonso – Aston Martin – +1.368
15. Franco Colapinto – Alpine – +1.566
16. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +1.617
17. Esteban Ocon – Haas F1 Team – +1.645
18. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – +1.837
19. Pierre Gasly – Alpine – +2.099
20. Lance Stroll – Aston Martin – +2.127
