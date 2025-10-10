Carlos Sainz vzdává hold Márquezovi: Srovnává ho s legendou F1

Carlos Sainz jr. v Silverstone
Carlos Sainz jr. v Silverstone, foto: Williams F1 Team
DNES 16:11
Carlos Sainz v nedávném rozhovoru vyzdvihl svého krajana Marca Márqueze a přirovnal ho k legendě Formule 1. Zároveň otevřeně promluvil o problému, který podle něj trápí současné přenosy F1.

Ve vysílání COPE’s El Partidazo vyjádřil španělský pilot Carlos Sainz obdiv ke svému krajanovi Marcovi Márquezovi, který se po několika těžkých letech a vážných zraněních vrátil na vrchol MotoGP a získal další světový titul.

„Už jsem mu gratuloval, protože měl skvělý rok a zaslouží si veškeré uznání za comeback, který předvedl ve své kariéře,“ řekl jezdec Williamsu.

Sainz dokonce přirovnal Márqueze k legendě motorsportu, Ayrtonu Sennovi: „Marquez je Ayrton Senna MotoGP. Jenže způsob, jakým to teď prožíváme, jsme si ani plně neuvědomovali.“

Christian Horner

Johnny Herbert přišel s nečekanou teorií: Kdo by mohl sáhnout po Christianu Hornerovi?

„Ten den, kdy se rozhodne ukončit kariéru, si každý bude Marca Márqueze pamatovat jako někoho, kdo byl Formuli 1 nejbližší tomu, čím byl Ayrton Senna,“ řekl Sainz.

Ve stejném podcastu se Sainz podělil i o svou frustraci z přenosu ze Singapuru, který podle něj věnoval příliš mnoho času VIP hostům v paddocku místo klíčovým momentům na trati.

„Začíná to být trochu trend. Kdysi možná fungoval, když divákům připadalo zajímavé vidět naše přítelkyně nebo známé tváře v televizi,“ poznamenal Sainz. Podle něj byly opomenuty zásadní momenty, například jeho vlastní postup startovním polem nebo Alonsoův hon za Lewisem Hamiltonem, jenž měl vážné problémy s brzdami.

Tyto klíčové okamžiky závodu zůstaly téměř nepovšimnuté, což podle Sainze odráží změnu ve způsobu, jakým jsou závody prezentovány fanouškům. Formule 1 následně reagovala prostřednictvím svého mluvčího, který se snažil situaci vysvětlit a objasnit rozhodnutí vysílací stanice.

Komentáře Sainze tak ukazují nejen jeho obdiv ke kolegovi z jiného motorsportu, ale i frustraci pilotů F1 nad tím, jak jsou jejich výkony a klíčové momenty závodů prezentovány širšímu publiku.

