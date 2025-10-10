Carlos Sainz vzdává hold Márquezovi: Srovnává ho s legendou F1

Carlos Sainz v nedávném rozhovoru vyzdvihl svého krajana Marca Márqueze a přirovnal ho k legendě Formule 1. Zároveň otevřeně promluvil o problému, který podle něj trápí současné přenosy F1.
Ve vysílání COPE’s El Partidazo vyjádřil španělský pilot Carlos Sainz obdiv ke svému krajanovi Marcovi Márquezovi, který se po několika těžkých letech a vážných zraněních vrátil na vrchol MotoGP a získal další světový titul.
„Už jsem mu gratuloval, protože měl skvělý rok a zaslouží si veškeré uznání za comeback, který předvedl ve své kariéře,“ řekl jezdec Williamsu.
Sainz dokonce přirovnal Márqueze k legendě motorsportu, Ayrtonu Sennovi: „Marquez je Ayrton Senna MotoGP. Jenže způsob, jakým to teď prožíváme, jsme si ani plně neuvědomovali.“
„Ten den, kdy se rozhodne ukončit kariéru, si každý bude Marca Márqueze pamatovat jako někoho, kdo byl Formuli 1 nejbližší tomu, čím byl Ayrton Senna,“ řekl Sainz.
Ve stejném podcastu se Sainz podělil i o svou frustraci z přenosu ze Singapuru, který podle něj věnoval příliš mnoho času VIP hostům v paddocku místo klíčovým momentům na trati.
„Začíná to být trochu trend. Kdysi možná fungoval, když divákům připadalo zajímavé vidět naše přítelkyně nebo známé tváře v televizi,“ poznamenal Sainz. Podle něj byly opomenuty zásadní momenty, například jeho vlastní postup startovním polem nebo Alonsoův hon za Lewisem Hamiltonem, jenž měl vážné problémy s brzdami.
Tyto klíčové okamžiky závodu zůstaly téměř nepovšimnuté, což podle Sainze odráží změnu ve způsobu, jakým jsou závody prezentovány fanouškům. Formule 1 následně reagovala prostřednictvím svého mluvčího, který se snažil situaci vysvětlit a objasnit rozhodnutí vysílací stanice.
Komentáře Sainze tak ukazují nejen jeho obdiv ke kolegovi z jiného motorsportu, ale i frustraci pilotů F1 nad tím, jak jsou jejich výkony a klíčové momenty závodů prezentovány širšímu publiku.
Lando Norris po závodě v Singapuru reagoval na otázku o možném návratu Maxe Verstappena do boje o titul.
Carlos Sainz v nedávném rozhovoru vyzdvihl svého krajana Marca Márqueze a přirovnal ho k legendě Formule 1. Zároveň otevřeně promluvil o problému, který podle něj trápí současné přenosy F1.
Johnny Herbert, bývalý pilot F1 a současný komisař FIA, představil svůj pohled na možnou budoucnost nedávno odvolaného šéfa Red Bullu Christiana Hornera.
Po zisku konstruktérského titulu 2025 v Singapuru varoval Andrea Stella z McLarenu, že teprve před nimi stojí skutečně nejtěžší zkouška.
Alex Palou u londýnského soudu promluvil o svém zklamání z jednání s McLarenem a Zakam Brownem. Jeho slova naznačují, že za původními sliby o Formuli 1 se skrývalo víc, než se zdálo.
Toto Wolff, který má bohaté zkušenosti s napětím mezi týmovými kolegy, poslal do Mclarenu varovný vzkaz.
Podle Flavia Briatoreho čeká Lewise Hamiltona u Ferrari zásadní zlom. Po náročném začátku působení u italské stáje naznačil, že v příštím roce by se mohlo odehrát něco, co všechno změní.
Bývalý závodník Formule E Sam Bird naznačil, že by Red Bull mohl uvažovat o nahrazení Yukiho Tsunody mladším talentem Isackem Hadjarem. Podle něj by takový krok mohl být logický pro optimalizaci jezdecké sestavy týmu.
Valtteri Bottas prozradil nové detaily o svém přechodu do týmu Cadillac, který se chystá na vstup do Formule 1.
Max Verstappen naznačil, že Red Bull nehodlá v závěru sezony polevit. Svým prohlášením směrem k Mercedesu dal jasně najevo, že tým zůstává plně odhodlaný pokračovat v boji.
Carlos Sainz po událostech v Singapuru promluvil o svých pocitech po nepříjemné diskvalifikaci a o aktuálním vztahu k týmu.
George Russell má za sebou úspěšnou sezónu v roli týmové jedničky Mercedesu, přesto stále nepodepsal novou smlouvu.