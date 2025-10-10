Johnny Herbert přišel s nečekanou teorií: Kdo by mohl sáhnout po Christianu Hornerovi?

Johnny Herbert, bývalý pilot F1 a současný komisař FIA, představil svůj pohled na možnou budoucnost nedávno odvolaného šéfa Red Bullu Christiana Hornera.
Christian Horner byl po Grand Prix Velké Británie okamžitě odvolán z pozice šéfa Red Bull Racing. Toto rozhodnutí bylo součástí vyrovnání, jehož hodnota se odhaduje na 100 milionů dolarů, což by Hornerovi mohlo umožnit návrat do F1 už v druhé polovině příštího roku.
Spekulace o jeho dalším působišti na startovním roštu tak jen narostly. Nedávno bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone uvedl, že Hornera by mohlo přilákat pouze vlastnictví části týmu, pokud by se měl vrátit zpět.
Podle komisaře FIA Johnnyho Herberta směřuje veškerá pozornost k italskému týmu. Herbert varuje, aby Ferrari neopakovalo chybu z minulosti, kdy promeškalo minulou šanci získat Adriana Neweyho, který se po odchodu z Red Bullu v březnu stal hlavním technickým partnerem a akcionářem Aston Martinu.
“Abyste měli šanci na nejrychlejší auto, musíte přilákat správné lidi,” řekl Herbert o Ferrari. “Jsem si jistý, že se snažili získat Adriana Neweyho, ale možná měl být tento tlak ještě větší.”
Herbert vyzdvihuje, že i přes ocenění práce současného šéfa Freda Vasseura Ferrari stále postrádá někoho, kdo by vytvořil vítězný monopost. “Jejich hlavním cílem musí být Christian Horner. Mají všechny ingredience, ale zatím je nedokázali poskládat dohromady,” dodal Herbert.
Podle něj Ferrari disponuje kvalitními jezdci a vylepšilo mnohé své předchozí chyby, například při zastávkách v boxech nebo strategii. Přesto však čistá rychlost auta stále zaostává a tým potřebuje někoho, kdo přivede správné lidi a umožní jim svobodně tvořit.
Herbert poukazuje na přínos Adriana Neweyho v Red Bullu, kde Horner vytvořil prostředí, ve kterém mohl legendární designér naplno rozvinout svůj potenciál. Ferrari zatím podobného vůdce nemá, což podle něj brzdí jejich návrat na vrchol.
I když změna šéfa Ferrari v nejbližší době není pravděpodobná a Vasseur nedávno podepsal novou smlouvu, Herbert varuje, že pokud tým odstartuje sezónu 2026 špatně, může být nucen jednat. Horner zatím nevede aktivní jednání o návratu do F1 a soustředí se na čas strávený s rodinou, přesto jeho jméno zůstává na radaru Ferrari a fanoušků.
