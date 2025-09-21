GP Ázerbájdžánu: Max Verstappen ovládl Baku, Mclaren zažil nejhorší víkend sezony

Max Verstappen suverénně vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu před Georgem Russellem a Carlosem Sainzem, který slavil první pódium s Williamsem. Mclaren prožil jeden z nejhorších víkendů sezony.
Max Verstappen zvládl Velkou cenu Ázerbájdžánu naprosto suverénně a připsal si druhé vítězství v řadě. „Byl to povedený závod, strategie fungovala a auto bylo skvěle vyvážené,“ řekl spokojený Nizozemec, který dojel do cíle s náskokem 14 sekund.
Druhé místo vybojoval George Russell, jenž se po zdravotních problémech dokázal rychle dostat zpět do tempa. „Nebyl to jednoduchý víkend, ale tým odvedl skvělou práci,“ zhodnotil britský jezdec Mercedesu.
Carlos Sainz se stal hrdinou závodu, když dojel třetí a slavil první pódium s Williamsem. „Jsem na tým hrdý, všichni jsme na to dlouho čekali,“ uvedl Španěl, který potvrdil, že i Williams dokáže bojovat na čele.
Velké zklamání zažil Oscar Piastri. Lídr šampionátu ulil start, smýkl se ve čtvrté zatáčce a narazil do bariéry. „Je to těžké spolknout. Udělal jsem chybu a přišel o důležité body,“ přiznal Australan.
Jeho týmový kolega Lando Norris ale šanci využít nedokázal. Kvůli špatné zastávce v boxech skončil až sedmý. „Byla to promarněná příležitost,“ řekl Norris, který získal jen šest bodů a na Piastriho ztrácí dál 25.
Liam Lawson naopak prožil životní závod. V barvách Racing Bulls dojel pátý a poprvé se výrazně prosadil mezi elitou. „Jsem nadšený, přesně pro takové momenty závodíme,“ řekl mladý Novozélanďan.
Yuki Tsunoda skončil šestý, když v závěru dokázal odolat tlaku Landa Norrise, a zajistil tak Red Bullu solidní body. Liam Lawson, který dojel před Tsunodou, svůj výkon korunoval pátým místem a za Racing Bulls odjel svůj nejlepší závod sezóny.
Za touto dvojicí dojel osmý Lewis Hamilton, devátý Charles Leclerc a poslední bod si připsal Isack Hadjar. „Bylo to hodně o strategii a my jsme nevyužili šance,“ komentoval Leclerc, jehož tým Ferrari tentokrát neměl potřebné tempo.
Celkově závod v Baku ukázal jasnou sílu Maxe Verstappena, radostný návrat Carlose Sainze na pódium a zároveň velké zklamání pro McLaren. Šampionát zůstává vyrovnaný, ale Verstappen dal soupeřům jasný signál, že se vrátil ve své nejlepší formě.
1. Max Verstappen – Red Bull - 1:33:26.408
2. George Russell – Mercedes +14.609
3. Carlos Sainz – Williams +19.199
4. Kimi Antonelli – Mercedes +21.760
5. Liam Lawson – Racing Bulls +33.290
6. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing +33.808
7. Lando Norris – McLaren +34.227
8. Lewis Hamilton – Ferrari +36.310
9. Charles Leclerc – Ferrari +36.774
10. Isack Hadjar – Racing Bulls +38.982
11. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber +67.606
12. Oliver Bearman – Haas F1 Team +68.262
13. Alexander Albon – Williams +72.870
14. Esteban Ocon – Haas F1 Team +77.580
15. Fernando Alonso – Aston Martin +78.707
16. Nico Hulkenberg – Kick Sauber +80.237
17. Lance Stroll – Aston Martin +96.392
18. Pierre Gasly – Alpine +1 lap
19. Franco Colapinto – Alpine +1 lap
Mclaren v Baku zažil katastrofální víkend. Lando Norris se v Baku propadl na sedmou pozici kvůli pomalé výměně pravého předního kola v boxech.
Lídr šampionátu Oscar Piastri zažil v Baku katastrofální start do závodu, když už v prvním kole havaroval. Tento incident navíc navázal na řadu chyb, které Australan během víkendu v Ázerbájdžánu udělal, a výrazně mu zkomplikoval boj o body i vedení v šampionátu.
Carlos Sainz vybojoval své první pódium s Williamsem, když v Baku dojel třetí. Jeho výkon potvrdil, že tým se postupně zlepšuje, což jsou dobré vyhlídky do budoucna.
Lewis Hamilton v Baku nepostoupil do Q3, když ho překonal jeho týmový kolega Charles Leclerc. Po kvalifikaci britský jezdec otevřeně přiznal frustraci a upozornil, že Ferrari zvolilo pneumatiky, které neodpovídaly podmínkám na trati, což nakonec rozhodlo o jeho neúspěchu.
Max Verstappen vybojoval pole position pro Velkou cenu Ázerbájdžánu před Carlosem Sainzem. Šampionát vedoucí Oscar Piastri skončil až devátý poté, co způsobil poslední červenou vlajku kvalifikace.
Helmut Marko považuje nové regulace pro rok 2026 za ideální šanci pro Isacka Hadjara postoupit do Red Bullu. Otázkou zůstává, zda je nováček připraven zvládnout tlak a zdokonalit se v klíčových oblastech závodění.
Třetí trénink v Baku ovládl Lando Norris, který i přes náročné větrné podmínky překonal Maxe Verstappena a Oscara Piastriho.
Juan Pablo Montoya věří, že Max Verstappen jednoho dne usedne do Ferrari, ale nejprve pravděpodobně zamíří do Mercedesu a cesta k italskému týmu potrvá nejméně pět let.
Lando Norris zajel nejlepší čas v úvodním tréninku na Grand Prix Ázerbájdžánu. Jeho týmový kolega a rival v boji o titul, Oscar Piastri, musel kvůli problémům s motorem část tréninku vynechat.
Podle zdrojů z paddocku míří Isack Hadjar na postup do Red Bullu v roce 2026. Nadcházející tři závody jsou klíčové pro Yukiho Tsunodu, který nevylučuje návrat k týmu Racing Bulls.
Fernando Alonso říká, že během své dlouhé kariéry ve Formuli 1 zažil jak chvíle štěstí, tak i smůly, a celkově se podle něj tyto momenty vyrovnaly. Otevřeně ale přiznává, že nejvíc ho stále tíží fakt, že na další vítězství v závodě Grand Prix čeká už velmi dlouho.