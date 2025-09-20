GP Ázerbájdžánu: Max Verstappen bere pole position v nejchaotičtější kvalifikaci sezony. Piastri boural

Max Verstappen vybojoval pole position pro Velkou cenu Ázerbájdžánu před Carlosem Sainzem. Šampionát vedoucí Oscar Piastri skončil až devátý poté, co způsobil poslední červenou vlajku kvalifikace.
Kvalifikace na Velkou cenu Ázerbájdžánu byla velmi dramatická a přinesla rekordních šest červených vlajek, což je nejvíce v historii během kvalifikace. Už v první části Q1 se objevily vážné incidenty, když Alex Albon narazil do zdi a zlomil přední zavěšení. „Jsem venku, promiňte,“ hlásil do rádia, než byla kvalifikace zastavena.
Poté přišly další problémy. Esteban Ocon hlásil „větev na zadním pravém kole“. Lewis Hamilton se krátce dostal na nejrychlejší čas, ale červená vlajka pro Nica Hülkenberga, který narazil do zdi ve 4. zatáčce, ukončila jeho pokus.
V závěru Q1 se bojovalo o přežití. Lance Stroll a Kimi Antonelli se zachránili, ale Franco Colapinto narazil čelně do zdi a spolu s Hulkenbergem, Oconem, Gaslym a Albonem vypadli z kvalifikace. Nejrychlejší byl Lando Norris o pouhých devět tisícin sekundy před Verstappenem, Leclerc skončil třetí.
Q2 začala se zpožděním a ihned přineslo další červenou vlajku, tentokrát pro Olivera Bearmana, který narazil na výjezdu ze druhé zatáčky a zlomil zavěšení. „Promiňte kluci, tak hloupé,“ posteskl si mladý Brit. Poté Norris zajel nejrychlejší čas 1:41.396 před Verstappenem a Mercedes jezdci. Oscar Piastri po nárazu zadní částí auta do zdi skončil pátý.
Ferrari mělo problémy, Lewis Hamilton zůstal desátý a Leclerc čtrnáctý, když při prvním pokusu vyjel mimo trať. Z Q2 vypadli Fernando Alonso, Hamilton, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll a Bearman.
Q3 nabídlo další drama. Liam Lawson hlásil první kapky deště a George Russell způsobil žluté vlajky ve 4. zatáčce. Verstappen označil podmínky za „definitely too slippery“, zatímco Carlos Sainz zajel nejrychlejší čas a dostal se na provizorní pole position. Další červená vlajka byla způsobena Leclercem, který narazil s Ferrari do zdi na Turn 15.
Oscar Piastri způsobil poslední, šestou červenou vlajku, když přišel o kontrolu nad monopostem ve 3. zatáčce. Po restartu se Norris pokusil o rychlý pokus, ale narazil do zdi a skončil až sedmý. Pole position si zajistil Max Verstappen, který byl o 0,478 sekundy rychlejší než Sainz, třetí skončil Liam Lawson.
Kvalifikace tak ukázala nejen schopnosti jezdců, ale i extrémní náročnost traťových podmínek. Rekordních šest červených vlajek během téměř dvou hodin dělá tuto kvalifikaci historicky nejdramatičtější v dějinách F1.
1. Max Verstappen – Red Bull Racing – 1:41.117
2. Carlos Sainz – Williams – +0.478
3. Liam Lawson – Racing Bulls – +0.590
4. Kimi Antonelli – Mercedes – +0.600
5. George Russell – Mercedes – +0.953
6. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +1.026
7. Lando Norris – McLaren – +1.122
8. Isack Hadjar – Racing Bulls – +1.255
9. Oscar Piastri – McLaren – no time
10. Charles Leclerc – Ferrari – no time
11. Fernando Alonso – Aston Martin – 1:41.857
12. Lewis Hamilton – Ferrari – 1:42.183
13. Gabriel Bortoleto – Sauber – 1:42.277
14. Lance Stroll – Aston Martin – 1:43.061
15. Oliver Bearman – Haas – no time
16. Franco Colapinto – Alpine – 1:42.779
17. Nico Hulkenberg – Sauber – 1:42.916
18. Esteban Ocon – Haas – 1:43.004
19. Pierre Gasly – Alpine – 1:43.139
20. Alex Albon – Williams – 1:43.778
