Tento dárek od fanoušků Lewis Hamilton nečekal

Lewis Hamilton zveřejnil na sociálních sítích dojemný příspěvek, kterým vzdal poctu svému zesnulému buldokovi Roscoeovi.
Lewis Hamilton se podělil s fanoušky o dojemný okamžik, když na sociálních sítích zveřejnil fotografii neobyčejné pocty svému zesnulému psovi Roscoeovi. Fanoušci mu poslali detailní LEGO portrét jeho milovaného buldoka, který se stal ikonickou součástí paddocku Formule 1. Příspěvek okamžitě vyvolal vlnu emocí a obdivu po celém světě.
Trojrozměrné dílo ukrývá řadu drobných detailů, které odkazují na Hamiltonovu osobnost a kariéru. Mezi nimi je například LEGO figurka v kombinéze Ferrari, model vozu F1, lahve značky Almave, jeho vlastní nealkoholické tequily, a také postavičky zachycující jeho outfit z Met Gala 2024.
„Tento LEGO portrét Roscoea se mě opravdu dotkl,“ napsal Hamilton. „Množství detailů je neuvěřitelné a nedokážu si představit, kolik času to muselo zabrat. Děkuji Karen a Iloně za to, že ho vytvořily a poslaly mi ho.“
Hamilton začátkem měsíce oznámil, že Roscoe zemřel po dalším boji se zápalem plic. Fanoušci i osobnosti F1 tehdy zaplavili sociální sítě vlnou kondolencí. Roscoe, známý nejen v paddocku, ale i na Instagramu, kde měl přes 1,5 milionu sledujících, si během let získal srdce lidí po celém světě.
„Chci také poděkovat všem za obrovské množství lásky, kterou mi od Roscoeova odchodu posíláte,“ pokračoval Hamilton. „Stále je to velmi bolestivé a asi vždycky bude, ale vaše podpora mi nesmírně pomáhá. Vím, že mnoho z vás také přišlo o domácího mazlíčka, takže jsem si jistý, že Roscoe teď má kolem sebe spoustu přátel. Je obklopen láskou a pozitivní energií, stejně jako byl, když byl naživu.“
K příspěvku se připojila i samotná značka LEGO se slovy: „Důstojná pocta.“ Almave na svém účtu dodalo: „Tohle je mistrovské dílo.“ A jeden z fanoušků vystihl náladu celé komunity jednoduchým komentářem: „Kdo ti to dal, je naprostá legenda. Roscoe zůstane navždy v našich srdcích.“
