GP Holandska: Mclareny navázaly na svoji formu, prvnímu tréninku kraloval Lando Norris

Lando Norris ovládl první trénink po letní přestávce s McLarenem na prvním a druhém místě. Debutant Mercedesu Andrea Kimi Antonelli vyjel mimo trať a způsobil červenou vlajku.
Lando Norris zajel nejlepší čas prvního pátečního tréninku na Grand Prix Nizozemska a o necelé tři desetiny překonal týmového kolegu Oscara Piastriho, čímž zajistil McLarenu první a druhé místo. Po sérii evropských veder začal druhý díl sezóny v chladnějších podmínkách, přičemž všichni jezdci rychle vyrazili na větrný okruh u pláže v Zandvoortu.
První problémy přišly už v úvodu, když mimo trať zamířili Yuki Tsunoda a Andrea Kimi Antonelli. Zatímco Tsunoda se dokázal vrátit zpět, Antonelliho Mercedes uvízl ve štěrku a vyvolal červenou vlajku. Krátce poté se do štěrku podíval také Carlos Sainz.
McLaren postupně zrychlil, přičemž Norris s časem 1:10.278 a Piastri s 1:10.700 dominovali s měkkou směsí pneumatik. Australan následně stáhl odstup na méně než tři desetiny, ale Verstappen a další favorité reagovali různými testovacími programy a výrazný tlak na špičku nevytvořili.
Fernando Alonso překvapivě figuroval na třetí příčce, zatímco Alex Albon držel Williams v top pět až do pozdní fáze tréninku. V druhé polovině session převládaly delší stinty na střední směsi, což příliš nezměnilo pořadí. Lance Stroll nakonec zajel třetí čas po návratu na měkké pneumatiky a posunul Alonsa na čtvrtou pozici.
Verstappen, který testoval novou přední křídlo, skončil pátý téměř o sekundu za Norrisem. George Russell se vyhnul štěrku na Tarzan corner a dojel sedmý, následován Sainzem a nováčkem Gabriel Bortoletem. Pierre Gasly uzavřel top deset před oběma vozy Red Bullu.
Ferrari mělo tradičně slabší trénink, Charles Leclerc a Lewis Hamilton skončili čtrnáctý a patnáctý, téměř dvě sekundy za McLareny. Antonelli kvůli rannímu vyjetí mimo trať obsadil poslední místo.
Na úplný závěr tréninku vyjel Max Verstappen v první zatáčce z dráhy. Při nácviku startu zablokoval kola a skončil ve štěrku, což jen potvrdilo náročné podmínky pátečního programu v Zandvoortu.
1. Lando Norris – McLaren – 1:10.278
2. Oscar Piastri – McLaren – +0.292
3. Fernando Alonso – Aston Martin – +0.563
4. Alexander Albon – Williams – +0.893
5. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.940
6. George Russell – Mercedes – +1.108
7. Lance Stroll – Aston Martin – +1.114
8. Carlos Sainz – Williams – +1.180
9. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – +1.231
10. Pierre Gasly – Alpine – +1.335
11. Liam Lawson – Racing Bulls – +1.475
12. Isack Hadjar – Racing Bulls – +1.494
13. Nico Hülkenberg – Kick Sauber – +1.597
14. Charles Leclerc – Ferrari – +1.673
15. Lewis Hamilton – Ferrari – +1.682
16. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +1.848
17. Esteban Ocon – Haas – +1.866
18. Franco Colapinto – Alpine – +1.998
19. Oliver Bearman – Haas – +2.286
20. Kimi Antonelli – Mercedes – +3.997
Flavio Briatore potvrdil, že Alpine vede vážná jednání s Valtterim Bottasem, aby využil jeho zkušenosti k posílení týmu. Zároveň zdůraznil, že zatím nejde o žádné oficiální rozhodnutí.
McLaren pokračoval v dominantním tempu i v druhém volném tréninku na Velkou cenu Nizozemska. Lando Norris potvrdil svou formu z úvodní části programu a ovládl také odpolední jízdu, čímž završil páteční tréninky v Zandvoortu na prvním místě.
Inženýr Ferrari Francesco Cigarini je přesvědčen, že potíže Lewise Hamiltona v týmu pramení z absence osobnosti podobné Niki Laudovi. Podle něj chybí zkušený prostředník, který by dokázal propojit jezdce s týmem a zlepšit vzájemnou komunikaci i spolupráci.
Lando Norris připustil, že rozhodnutí McLarenu o rozdělené strategii v Maďarsku nebylo „zcela harmonické jako tým“. Přesto zdůraznil, že on i jeho týmový kolega si rádi hrají se strategickými možnostmi individuálně a oceňují možnost přizpůsobit taktiku svému závodu.
Fernando Alonso vyzdvihuje schopnosti Alexe Paloua a věří, že by se dokázal rychle přizpůsobit Formuli 1.
Mercedes má George Russella i Andreu Kimi Antonelliho pod smlouvou pouze do konce roku 2025. V minulosti se sice spekulovalo o možném příchodu Maxe Verstappena, avšak tyto úvahy mezitím utichly.
McLaren oznámil, že tým ponese od následující sezony název McLaren Mastercard F1 Team, čímž Mastercard posiluje své partnerství a angažovanost v týmu. Nové partnerství přináší nejen finanční podporu, ale i příležitosti pro technologické inovace a fanouškovské projekty.
Sergio Pérez po bolestném konci v Red Bullu našel novou motivaci a v roce 2026 se vrátí do Formule 1 jako jezdec nováčka Cadillac. Zkušený Mexičan tak dostane šanci na restart kariéry i podíl na budování ambiciózního projektu od základů.
Sergio Pérez po těžkém konci u Red Bullu strávil letošní rok pauzou, aby si odpočinul a zhodnotil svou kariéru, než se vrátí do F1 s Cadillacem. Mexický pilot je přesvědčen, že díky tréninku a plánovanému testování bude připraven podávat výkony od prvního závodu sezony 2026.
Alex Brundle označil angažování Valtteriho Bottase a Sergia Péreze za správný krok pro Cadillac, i když by rád viděl místo pro mladého nebo amerického jezdce.
Generální ředitel týmu Cadillac F1 Dan Towriss se vyjádřil k spekulacím ohledně možného přesunu Christiana Hornera, zdůrazňujíc, že tým je plně zaměřen na budování vlastního projektu.