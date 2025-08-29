GP Holandska: Mclareny navázaly na svoji formu, prvnímu tréninku kraloval Lando Norris

Lando Norris ovládl první trénink po letní přestávce s McLarenem na prvním a druhém místě. Debutant Mercedesu Andrea Kimi Antonelli vyjel mimo trať a způsobil červenou vlajku.

Lando Norris zajel nejlepší čas prvního pátečního tréninku na Grand Prix Nizozemska a o necelé tři desetiny překonal týmového kolegu Oscara Piastriho, čímž zajistil McLarenu první a druhé místo. Po sérii evropských veder začal druhý díl sezóny v chladnějších podmínkách, přičemž všichni jezdci rychle vyrazili na větrný okruh u pláže v Zandvoortu.

První problémy přišly už v úvodu, když mimo trať zamířili Yuki Tsunoda a Andrea Kimi Antonelli. Zatímco Tsunoda se dokázal vrátit zpět, Antonelliho Mercedes uvízl ve štěrku a vyvolal červenou vlajku. Krátce poté se do štěrku podíval také Carlos Sainz.

McLaren postupně zrychlil, přičemž Norris s časem 1:10.278 a Piastri s 1:10.700 dominovali s měkkou směsí pneumatik. Australan následně stáhl odstup na méně než tři desetiny, ale Verstappen a další favorité reagovali různými testovacími programy a výrazný tlak na špičku nevytvořili.

Fernando Alonso překvapivě figuroval na třetí příčce, zatímco Alex Albon držel Williams v top pět až do pozdní fáze tréninku. V druhé polovině session převládaly delší stinty na střední směsi, což příliš nezměnilo pořadí. Lance Stroll nakonec zajel třetí čas po návratu na měkké pneumatiky a posunul Alonsa na čtvrtou pozici.

Verstappen, který testoval novou přední křídlo, skončil pátý téměř o sekundu za Norrisem. George Russell se vyhnul štěrku na Tarzan corner a dojel sedmý, následován Sainzem a nováčkem Gabriel Bortoletem. Pierre Gasly uzavřel top deset před oběma vozy Red Bullu.

Ferrari mělo tradičně slabší trénink, Charles Leclerc a Lewis Hamilton skončili čtrnáctý a patnáctý, téměř dvě sekundy za McLareny. Antonelli kvůli rannímu vyjetí mimo trať obsadil poslední místo.

Na úplný závěr tréninku vyjel Max Verstappen v první zatáčce z dráhy. Při nácviku startu zablokoval kola a skončil ve štěrku, což jen potvrdilo náročné podmínky pátečního programu v Zandvoortu.

Výsledky prvního tréninku na GP Holandska:

1. Lando Norris – McLaren – 1:10.278
2. Oscar Piastri – McLaren – +0.292
3. Fernando Alonso – Aston Martin – +0.563
4. Alexander Albon – Williams – +0.893
5. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.940
6. George Russell – Mercedes – +1.108
7. Lance Stroll – Aston Martin – +1.114
8. Carlos Sainz – Williams – +1.180
9. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – +1.231
10. Pierre Gasly – Alpine – +1.335
11. Liam Lawson – Racing Bulls – +1.475
12. Isack Hadjar – Racing Bulls – +1.494
13. Nico Hülkenberg – Kick Sauber – +1.597
14. Charles Leclerc – Ferrari – +1.673
15. Lewis Hamilton – Ferrari – +1.682
16. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +1.848
17. Esteban Ocon – Haas – +1.866
18. Franco Colapinto – Alpine – +1.998
19. Oliver Bearman – Haas – +2.286
20. Kimi Antonelli – Mercedes – +3.997

