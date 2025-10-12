Napětí roste: Nicholas Todt promluvil o budoucnosti Charlese Leclerca

Manažer Nicolas Todt se v nedávném rozhovoru otevřeně vyjádřil k budoucnosti Charlese Leclerca ve Ferrari.
Charles Leclerc a jeho manažer Nicolas Todt znovu otevřeli otázku budoucnosti monackého pilota ve Ferrari. Todt v rozhovoru pro The Straits Times prohlásil, že Leclerc už „není dítě“ a potřebuje závodit za tým schopný bojovat o titul mistra světa, tedy za tým, který má „konkurenceschopný vůz“. Jeho slova naznačují, že trpělivost na Leclercově straně může docházet.
Když Leclerc v roce 2019 přestoupil z týmu Sauber do Ferrari, byl považován za tvář nové generace a naději, že slavná Scuderia znovu získá mistrovskou formu. První vítězství přišla brzy a Monako se rychle stalo miláčkem tifosi. Jenže po sedmi sezónách a osmi výhrách je bilance spíše zklamáním vzhledem k ambicím, s nimiž Leclerc do týmu přicházel.
Vztah mezi jezdcem a týmem nyní prochází náročným obdobím. Další sezóna bez vítězství, spojená s frustrací z neustálého manévrování ve středu pole, vyvolává otázky, zda Leclerc svou kariéru nenasměruje jinam. Po Velké ceně Singapuru otevřeně přiznal, že Ferrari jednoduše nemá vůz schopný držet krok s nejlepšími.
„Bohužel nemáme auto, se kterým bychom mohli bojovat s kluky vpředu,“ řekl Leclerc po závodě. „McLaren má stejný náskok jako na začátku roku. Red Bull udělal krok vpřed a konkuruje Mclarenu. Mercedes je teď také na úrovni McLarenu a Red Bullu. A pak jsme tu my.“
Leclerc přiznal, že atmosféra uvnitř týmu není jednoduchá. „Není to snadné, protože chcete bojovat o lepší pozice. Ale momentálně to vypadá, jako bychom byli jen pasažéry auta a nedokážeme z něj dostat víc,“ uvedl po závodě. Jeho slova působí jako tiché volání po změně, ale také jako jasný signál vedení Ferrari, že trpělivost má své meze.
Nicolas Todt následně přidal vlastní pohled na současnou situaci. „Ferrari má dnes dobré auto, ale ne dost dobré na to, aby vyhrálo mistrovství světa. Doufáme, že se to brzy změní. Věříme, že s novými pravidly příští rok bude mít Ferrari konkurenceschopný vůz,“ prohlásil. Přesto z jeho vyjádření vyzařuje zdrženlivý optimismus a mezi řádky lze vycítit obavu, že očekávaný průlom nemusí přijít včas.
Podle Todta navíc vstoupí Formule 1 s příchodem nové technické éry do období mimořádně aktivního přestupového trhu. „Mnoho jezdců bude chtít nejprve vidět, jak si jednotlivé týmy povedou, než se rozhodnou, zda zůstanou, nebo přestoupí,“ poznamenal. Tento scénář se týká i Leclerca, který sice uzavřel s Ferrari víceletý kontrakt, ale ten obsahuje flexibilní podmínky, jež mohou umožnit změnu směru, pokud by se výkonnost týmu nezlepšila.
Jedno je ale jisté. Rok 2026 bude pro Ferrari klíčový. Pokud se Scuderii nepodaří postavit vůz schopný bojovat o vítězství, mohla by se dlouholetá spolupráce s Charlesem Leclercem ocitnout na rozcestí. A pro jezdce, který „už není dítě“, by se mohla otevřít nová kapitola kariéry právě v momentě, kdy se Formule 1 chystá vstoupit do své další velké éry.
Manažer Nicolas Todt se v nedávném rozhovoru otevřeně vyjádřil k budoucnosti Charlese Leclerca ve Ferrari.
Güenther Steiner varuje McLaren před napětím mezi jejich jezdci, které podle něj může brzy vyústit v problémy.
Lewis Hamilton zveřejnil na sociálních sítích dojemný příspěvek, kterým vzdal poctu svému zesnulému buldokovi Roscoeovi.
Lance Stroll je často terčem kritiky a pochybností o svých výkonech i místě ve Formuli 1. Nedávno však prozradil, jak se s tlakem a negativními hlasy dokáže vyrovnat.
Lando Norris po závodě v Singapuru reagoval na otázku o možném návratu Maxe Verstappena do boje o titul.
Carlos Sainz v nedávném rozhovoru vyzdvihl svého krajana Marca Márqueze a přirovnal ho k legendě Formule 1. Zároveň otevřeně promluvil o problému, který podle něj trápí současné přenosy F1.
Johnny Herbert, bývalý pilot F1 a současný komisař FIA, představil svůj pohled na možnou budoucnost nedávno odvolaného šéfa Red Bullu Christiana Hornera.
Po zisku konstruktérského titulu 2025 v Singapuru varoval Andrea Stella z McLarenu, že teprve před nimi stojí skutečně nejtěžší zkouška.
Alex Palou u londýnského soudu promluvil o svém zklamání z jednání s McLarenem a Zakam Brownem. Jeho slova naznačují, že za původními sliby o Formuli 1 se skrývalo víc, než se zdálo.
Toto Wolff, který má bohaté zkušenosti s napětím mezi týmovými kolegy, poslal do Mclarenu varovný vzkaz.
Podle Flavia Briatoreho čeká Lewise Hamiltona u Ferrari zásadní zlom. Po náročném začátku působení u italské stáje naznačil, že v příštím roce by se mohlo odehrát něco, co všechno změní.
Bývalý závodník Formule E Sam Bird naznačil, že by Red Bull mohl uvažovat o nahrazení Yukiho Tsunody mladším talentem Isackem Hadjarem. Podle něj by takový krok mohl být logický pro optimalizaci jezdecké sestavy týmu.