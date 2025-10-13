Carlos Sainz prozradil, proč vsadil právě na Williams

Carlos Sainz prozradil klíčové důvody svého přestupu do Williamsu a naznačil, co hrálo roli při jeho rozhodování o budoucnosti ve Formuli 1.
Poté, co Ferrari oznámilo, že sezóna 2024 bude pro Carlose Sainze jeho poslední kvůli příchodu Lewise Hamiltona, se španělský jezdec pustil do hledání nového angažmá. Přiznal, že v následujících měsících jednal téměř se všemi týmy na startovním poli Formule 1, aby si zajistil svou budoucnost v elitním světě motorsportu.
Nakonec se rozhodl pro překvapivý krok a přestoupil do Williamsu. Podepsal víceletou smlouvu, která pokrývá i zásadní sezónu 2026, kdy Formule 1 vstoupí do nové éry technických pravidel. „Ano, mám velkou důvěru v motor Mercedesu,“ uvedl pro El Partidazo de COPE. „Je to vlastně jeden z hlavních důvodů, proč jsem si zvolil Williams pro novou éru pravidel. Věděl jsem, že budeme používat pohonnou jednotku Mercedes, a všechno, co jsem o ní slyšel, bylo pozitivní a stále je.“
Změny pro rok 2026 přinesou revoluci nejen v pohonných jednotkách, které budou kombinovat spalovací motor s elektrickým pohonem v poměru 50:50, ale také v samotném šasi. Nové monoposty mají být menší, lehčí a obratnější a díky aktivní aerodynamice by měly zvýšit konkurenceschopnost a usnadnit předjíždění.
Sainz si je však dobře vědom, že samotný motor úspěch nezaručí. „Nemůžeme zapomínat, že Mercedes má tovární tým, McLaren používá stejný motor, Alpine ho bude mít také a stejně tak Williams. To znamená čtyři týmy a osm vozů se stejným motorem a McLaren je už teď hodně silný,“ vysvětlil. „Bez ohledu na kvalitu motoru musí být šasi perfektně zvládnuté. Všechno musí do sebe zapadat, pokud chceme skutečně vyčnívat.“
Španěl zároveň upozornil, že souboj o špičku nebude jen mezi týmy s motory Mercedesu. „A samozřejmě, Aston Martin s Hondou bude konkurenceschopný a Ferrari bude vždycky ve hře. Ferrari je vždy v boji,“ dodal.
Sainz věří, že s Williamsem má před sebou slibnou budoucnost. Tým, který ještě nedávno patřil k outsiderům, letos poskočil z devátého na páté místo v Poháru konstruktérů. „Williams se posunul z devátého na páté místo, to je obrovský krok kupředu. Ve Formuli 1 znamená posun o čtyři příčky během jediné sezóny, že děláte věci správně,“ ocenil práci týmu.
„Příští rok bude vítězství asi ještě těžké, ale myslím, že můžeme bojovat mnohem blíže Ferrari, Mercedesu, Red Bullu a dalším,“ uzavřel Sainz optimisticky.
