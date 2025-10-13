Carlos Sainz prozradil, proč vsadil právě na Williams

Carlos Sainz jr. ve Williamsu.
Carlos Sainz jr. ve Williamsu., foto: Williams F1 Team
Josef Mráček VČERA 16:13
Sdílej:

Carlos Sainz prozradil klíčové důvody svého přestupu do Williamsu a naznačil, co hrálo roli při jeho rozhodování o budoucnosti ve Formuli 1.

Poté, co Ferrari oznámilo, že sezóna 2024 bude pro Carlose Sainze jeho poslední kvůli příchodu Lewise Hamiltona, se španělský jezdec pustil do hledání nového angažmá. Přiznal, že v následujících měsících jednal téměř se všemi týmy na startovním poli Formule 1, aby si zajistil svou budoucnost v elitním světě motorsportu.

Nakonec se rozhodl pro překvapivý krok a přestoupil do Williamsu. Podepsal víceletou smlouvu, která pokrývá i zásadní sezónu 2026, kdy Formule 1 vstoupí do nové éry technických pravidel. „Ano, mám velkou důvěru v motor Mercedesu,“ uvedl pro El Partidazo de COPE. „Je to vlastně jeden z hlavních důvodů, proč jsem si zvolil Williams pro novou éru pravidel. Věděl jsem, že budeme používat pohonnou jednotku Mercedes, a všechno, co jsem o ní slyšel, bylo pozitivní a stále je.“

Změny pro rok 2026 přinesou revoluci nejen v pohonných jednotkách, které budou kombinovat spalovací motor s elektrickým pohonem v poměru 50:50, ale také v samotném šasi. Nové monoposty mají být menší, lehčí a obratnější a díky aktivní aerodynamice by měly zvýšit konkurenceschopnost a usnadnit předjíždění.

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda pod tlakem: Je to jen otázka času, tvrdí Sam Bird

Sainz si je však dobře vědom, že samotný motor úspěch nezaručí. „Nemůžeme zapomínat, že Mercedes má tovární tým, McLaren používá stejný motor, Alpine ho bude mít také a stejně tak Williams. To znamená čtyři týmy a osm vozů se stejným motorem a McLaren je už teď hodně silný,“ vysvětlil. „Bez ohledu na kvalitu motoru musí být šasi perfektně zvládnuté. Všechno musí do sebe zapadat, pokud chceme skutečně vyčnívat.“

Španěl zároveň upozornil, že souboj o špičku nebude jen mezi týmy s motory Mercedesu. „A samozřejmě, Aston Martin s Hondou bude konkurenceschopný a Ferrari bude vždycky ve hře. Ferrari je vždy v boji,“ dodal.

Sainz věří, že s Williamsem má před sebou slibnou budoucnost. Tým, který ještě nedávno patřil k outsiderům, letos poskočil z devátého na páté místo v Poháru konstruktérů. „Williams se posunul z devátého na páté místo, to je obrovský krok kupředu. Ve Formuli 1 znamená posun o čtyři příčky během jediné sezóny, že děláte věci správně,“ ocenil práci týmu.

„Příští rok bude vítězství asi ještě těžké, ale myslím, že můžeme bojovat mnohem blíže Ferrari, Mercedesu, Red Bullu a dalším,“ uzavřel Sainz optimisticky.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Carlos Sainz jr. Williams
Stalo se
Novinky
Liam Lawson v Singapuru

Liam Lawson o své budoucnosti: Ve Formuli 1 si nikdy nemůžete být jistí

Liam Lawson čelí nejistotě ohledně své budoucnosti ve Formuli 1 a soustředí se na svůj výkon v autě. Přesto se postupně zlepšuje a získává cenné zkušenosti na trati.   

Novinky
Carlos Sainz jr. ve Williamsu.

Carlos Sainz prozradil, proč vsadil právě na Williams

Carlos Sainz prozradil klíčové důvody svého přestupu do Williamsu a naznačil, co hrálo roli při jeho rozhodování o budoucnosti ve Formuli 1.

Novinky
Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda pod tlakem: Je to jen otázka času, tvrdí Sam Bird

Sam Bird komentoval nejistou budoucnost Yukiho Tsunody v Red Bullu, která po závodě v Singapuru působí ještě tíživěji.

Novinky
Frédéric Vasseur

Lewis Hamilton odhaluje tajemství spolupráce s Frédéricem Vasseurem

Lewis Hamilton a Frédéric Vasseur spolupracují už od Hamiltonových začátků v juniorských kategoriích. Sedminásobný mistr světa promluvil o společné spolupráci.

Novinky
Oscar Piastri v Singapuru

Jenson Button radí Oscarovi Piastrimu po tvrdém souboji s Landem Norrisem

Jenson Button se vyjádřil k nedávnému souboji mezi jezdci McLarenu v Singapuru a přinesl svůj pohled na to, jak by měl jeden z jezdců situaci vnímat.

Novinky
Charles Leclerc v Singapuru

Napětí roste: Nicholas Todt promluvil o budoucnosti Charlese Leclerca

Manažer Nicolas Todt se v nedávném rozhovoru otevřeně vyjádřil k budoucnosti Charlese Leclerca ve Ferrari.

Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris slaví v Maďarsku 2025.

Volnost jezdců McLarenu se může vymstít, varuje Güenther Steiner

Güenther Steiner varuje McLaren před napětím mezi jejich jezdci, které podle něj může brzy vyústit v problémy.
Novinky
Lewis Hamilton v Singapuru

Tento dárek od fanoušků Lewis Hamilton nečekal

Lewis Hamilton zveřejnil na sociálních sítích dojemný příspěvek, kterým vzdal poctu svému zesnulému buldokovi Roscoeovi.
Novinky
Lance Stroll v Saúdské Arábii

Lance Stroll o tlaku a kritice ve světě F1

Lance Stroll je často terčem kritiky a pochybností o svých výkonech i místě ve Formuli 1. Nedávno však prozradil, jak se s tlakem a negativními hlasy dokáže vyrovnat.
Novinky
Lando Norris v Baku

Lando Norris si po závodě v Singapuru nebral servítky

Lando Norris po závodě v Singapuru reagoval na otázku o možném návratu Maxe Verstappena do boje o titul.
Novinky
Carlos Sainz jr. v Silverstone

Carlos Sainz vzdává hold Márquezovi: Srovnává ho s legendou F1

Carlos Sainz v nedávném rozhovoru vyzdvihl svého krajana Marca Márqueze a přirovnal ho k legendě Formule 1. Zároveň otevřeně promluvil o problému, který podle něj trápí současné přenosy F1.

Novinky
Christian Horner

Johnny Herbert přišel s nečekanou teorií: Kdo by mohl sáhnout po Christianu Hornerovi?

Johnny Herbert, bývalý pilot F1 a současný komisař FIA, představil svůj pohled na možnou budoucnost nedávno odvolaného šéfa Red Bullu Christiana Hornera.