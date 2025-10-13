Lewis Hamilton odhaluje tajemství spolupráce s Frédéricem Vasseurem

Frédéric Vasseur
Frédéric Vasseur, foto: Scuderia Ferrari
Michael Zelinka VČERA 12:15
Lewis Hamilton a Frédéric Vasseur spolupracují už od Hamiltonových začátků v juniorských kategoriích. Sedminásobný mistr světa promluvil o společné spolupráci.

Lewis Hamilton a Frédéric Vasseur mají spolu historii, která sahá až do dob Hamiltonovy kariéry v juniorských kategoriích, kdy francouzský manažer pomohl Britovi získat titul v GP2 v roce 2006. Nyní se jejich cesty opět protnuly v Ferrari, kam Hamilton zamířil pro sezónu 2025.

Když byl sedminásobný mistr světa dotázán, zda se Vasseur za poslední dvě dekády změnil, odpověděl s úsměvem, informuje GPBlog: „Ne, Fred je pořád stejný. Nosí stejné oblečení a jeho přístup je úplně stejný jako dřív. Většinou je všechno stejné.“

Hamilton připomněl, že vždy obdivoval Vasseura již z dob nižších kategorií. „Byl to člověk, který s týmem pracoval přímočaře, byl jasně velký konkurent. Obdivoval jsem ho za jeho přístup, protože zatímco jiné týmy investovaly své zdroje jinde, on se soustředil na aerodynamiku a výkon auta, a to je jeho síla i dnes.“ Brit uzavřel: „Jeho zaměření na výkon vozu je to, co ho odlišuje. To je jeho hlavní síla.“

Charles Leclerc v Singapuru

Napětí roste: Nicholas Todt promluvil o budoucnosti Charlese Leclerca

Ferrari se aktuálně drží na třetím místě v Poháru konstruktérů a za Mercedesem zaostává o 27 bodů. Sezónu zatím nevyhrálo a nejlepší výsledek Charlese Leclerca je druhé místo v Monaku, zatímco Hamilton stále čeká na své první pódiové umístění za červený tým, přestože vyhrál první Sprint v Šanghaji.

Spolupráce Hamiltona a Vasseura ukazuje, že dlouholeté zkušenosti a pevné vazby mohou být klíčové pro dosažení maximálního výkonu týmu.

S blížícím se závěrem sezóny, kdy zbývá šest závodních víkendů, bude zajímavé sledovat, zda Ferrari dokáže snížit ztrátu na Mercedes a zda Hamilton konečně vystoupá na pódiové umístění.

Celá situace zároveň připomíná, že vztah mezi jezdcem a šéfem týmu má zásadní vliv nejen na strategii a výkon vozu, ale také na soudržnost a morálku celého týmu v paddocku.

