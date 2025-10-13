Yuki Tsunoda pod tlakem: Je to jen otázka času, tvrdí Sam Bird

Sam Bird komentoval nejistou budoucnost Yukiho Tsunody v Red Bullu, která po závodě v Singapuru působí ještě tíživěji.
Britský závodník a expert Sam Bird způsobil v paddocku rozruch svým hodnocením Yukiho Tsunody. V podcastu BBC Chequered Flag uvedl, že mladý Japonec v Red Bullu pravděpodobně dlouho nevydrží. „Byl předjetý svým týmovým kolegou i ostatními lídry. Je jen otázkou času, kdy svůj volant opustí; jde spíš o kdy než jestli,“ uvedl Bird.
Tsunoda nahradil nováčka Liama Lawsona po boku čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena při domácí Velké ceně v Japonsku, třetím závodě sezóny 2025. I když v posledních závodech ukázal určité zlepšení, stále nedokáže konkurovat výkonem Verstappenovi.
Singapurská Grand Prix jasně ukázala, jak výrazné jsou rozdíly ve výkonech obou jezdců Red Bullu. Verstappen projel cílem na druhém místě, zatímco Tsunoda skončil až dvanáctý a dokonce byl předjetý o kolo, což podle Birda jen zvýrazňuje tlak, který na mladého jezdce doléhá.
Mezitím v paddocku kolují spekulace o možných náhradnících. Mezi favority na sedadlo v Red Bullu pro sezónu 2026 patří nováček Isack Hadjar, zatímco další juniorský talent Arvid Lindblad by mohl usednout do sesterského týmu. To by znamenalo, že Tsunoda spolu s Lawsonem budou bojovat o druhé místo ve stájí Racing Bulls.
Bird se rovněž zamyslel nad tím, zda by k výměně mohlo dojít ještě během této sezóny. „Stane se to ještě letos? Dal by tým někomu jako Hadjar šanci a řekl: ‚Tady máš šest závodů s velkým týmem‘?“ uvedl.
Podle něj by taková situace představovala obrovskou výzvu pro každého, kdo by usedl do kokpitu Red Bullu. „Žádný tlak, adaptujte se, seznamte se se svým inženýrem, pochopte, jak tým funguje, a zkuste držet krok s autem Maxe Verstappena. Auto nebude stavěné pro vás, ale pro Maxe,“ vysvětlil Bird.
S šesti zbývajícími závodními víkendy je Tsunoda aktuálně sedmnáctý v pořadí jezdců se ziskem 20 bodů, zatímco Hadjar je devátý s 39 body.
Tlak na mladého Japonce tak stále roste a zatímco Red Bull bedlivě sleduje jeho výkon, spekulace o možné výměně jen sílí. Paddock nyní očekává, zda tým přistoupí k zásadní změně ještě před koncem sezóny.
