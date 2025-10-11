Volnost jezdců McLarenu se může vymstít, varuje Güenther Steiner

Güenther Steiner varuje McLaren před napětím mezi jejich jezdci, které podle něj může brzy vyústit v problémy.
Güenther Steiner, bývalý šéf Haasu, upozornil, že jezdci McLarenu by se mohli do konce sezóny znovu srazit. Napětí mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem podle něj stále roste, a čím blíže je konec šampionátu, tím větší je i riziko dalšího střetu na trati.
S titulem konstruktérů již jistě v rukou McLarenu se nyní pozornost přesouvá na boj o titul mezi jezdci. Do konce sezóny 2025 zbývá šest závodních víkendů a Oscara Piastriho dělí od týmového kolegy Landa Norrise pouhých 22 bodů, přičemž Piastri momentálně vede. Hrozbou však zůstává i čtyřnásobný šampion Max Verstappen, který ztrácí 41 bodů na Norrise a 63 na Piastriho.
McLaren ponechal oběma jezdcům volnost závodit s jedinou podmínkou, že se vyhnou vzájemným kontaktům. Tento přístup sice vedl k napjatým výměnám přes týmové rádio, ale dosud vyústil jen v jedinou kolizi během Velké ceny Kanady.
Güenther Steiner nyní vyzývá McLaren, aby se jednoznačně postavil za Piastriho jako hlavního kandidáta na titul. Podle něj by nerozhodnost týmu mohla snadno vést k dalšímu střetu mezi oběma jezdci v klíčové fázi sezóny.
Během podcastu The Red Flags byl Guenther Steiner dotázán, zda podle něj McLaren letos čeká další kolize mezi jezdci. Odpověděl: „Řekl bych, že to jede na plný plyn, a pak se rozhodnou zavést týmová pravidla.“
Dodal, že není jisté, zda tým vůbec stanoví pravidla určující, kdo musí vyhrát, a proto si není zcela jistý, jak situace dopadne.
Když byl požádán o radu pro generálního ředitele McLarenu Zaka Browna na zbytek sezóny, Steiner uvedl: „Já bych řekl, podporujte Oscara, aby vyhrál šampionát. Blíží se to. Musí závodit tak, aby šampionát skutečně vyhrál. Jinak se jezdci mezi sebou srazí, a to se stane.“
Zak Brown nedávno v rozhovoru pro Bloomberg potvrdil, že oba jezdci budou nadále mít volnost v boji o titul. „Chceme, aby naši dva jezdci a také Max měli stejnou šanci bojovat o šampionát, srovnatelné vybavení a možnost, aby vyhrál nejlepší. Naším cílem je nezasahovat, pokud je to možné, a nechat je soutěžit až do Abu Dhabi,“ uvedl Brown.
