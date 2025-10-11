Volnost jezdců McLarenu se může vymstít, varuje Güenther Steiner

Oscar Piastri a Lando Norris slaví v Maďarsku 2025.
Oscar Piastri a Lando Norris slaví v Maďarsku 2025., foto: Michael Zelinka / INCORP images
Josef Mráček VČERA 22:52
Sdílej:

Güenther Steiner varuje McLaren před napětím mezi jejich jezdci, které podle něj může brzy vyústit v problémy.

Güenther Steiner, bývalý šéf Haasu, upozornil, že jezdci McLarenu by se mohli do konce sezóny znovu srazit. Napětí mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem podle něj stále roste, a čím blíže je konec šampionátu, tím větší je i riziko dalšího střetu na trati.

S titulem konstruktérů již jistě v rukou McLarenu se nyní pozornost přesouvá na boj o titul mezi jezdci. Do konce sezóny 2025 zbývá šest závodních víkendů a Oscara Piastriho dělí od týmového kolegy Landa Norrise pouhých 22 bodů, přičemž Piastri momentálně vede. Hrozbou však zůstává i čtyřnásobný šampion Max Verstappen, který ztrácí 41 bodů na Norrise a 63 na Piastriho.

McLaren ponechal oběma jezdcům volnost závodit s jedinou podmínkou, že se vyhnou vzájemným kontaktům. Tento přístup sice vedl k napjatým výměnám přes týmové rádio, ale dosud vyústil jen v jedinou kolizi během Velké ceny Kanady.

Güenther Steiner nyní vyzývá McLaren, aby se jednoznačně postavil za Piastriho jako hlavního kandidáta na titul. Podle něj by nerozhodnost týmu mohla snadno vést k dalšímu střetu mezi oběma jezdci v klíčové fázi sezóny.

Lance Stroll v Saúdské Arábii

Lance Stroll o tlaku a kritice ve světě F1

Během podcastu The Red Flags byl Guenther Steiner dotázán, zda podle něj McLaren letos čeká další kolize mezi jezdci. Odpověděl: „Řekl bych, že to jede na plný plyn, a pak se rozhodnou zavést týmová pravidla.“

Dodal, že není jisté, zda tým vůbec stanoví pravidla určující, kdo musí vyhrát, a proto si není zcela jistý, jak situace dopadne.

Když byl požádán o radu pro generálního ředitele McLarenu Zaka Browna na zbytek sezóny, Steiner uvedl: „Já bych řekl, podporujte Oscara, aby vyhrál šampionát. Blíží se to. Musí závodit tak, aby šampionát skutečně vyhrál. Jinak se jezdci mezi sebou srazí, a to se stane.“

Zak Brown nedávno v rozhovoru pro Bloomberg potvrdil, že oba jezdci budou nadále mít volnost v boji o titul. „Chceme, aby naši dva jezdci a také Max měli stejnou šanci bojovat o šampionát, srovnatelné vybavení a možnost, aby vyhrál nejlepší. Naším cílem je nezasahovat, pokud je to možné, a nechat je soutěžit až do Abu Dhabi,“ uvedl Brown.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
McLaren Oscar Piastri Lando Norris Steiner, Günther
Stalo se
Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris slaví v Maďarsku 2025.

Volnost jezdců McLarenu se může vymstít, varuje Güenther Steiner

Güenther Steiner varuje McLaren před napětím mezi jejich jezdci, které podle něj může brzy vyústit v problémy.

Novinky
Lewis Hamilton v Singapuru

Tento dárek od fanoušků Lewis Hamilton nečekal

Lewis Hamilton zveřejnil na sociálních sítích dojemný příspěvek, kterým vzdal poctu svému zesnulému buldokovi Roscoeovi.

Novinky
Lance Stroll v Saúdské Arábii

Lance Stroll o tlaku a kritice ve světě F1

Lance Stroll je často terčem kritiky a pochybností o svých výkonech i místě ve Formuli 1. Nedávno však prozradil, jak se s tlakem a negativními hlasy dokáže vyrovnat.

Novinky
Lando Norris v Baku

Lando Norris si po závodě v Singapuru nebral servítky

Lando Norris po závodě v Singapuru reagoval na otázku o možném návratu Maxe Verstappena do boje o titul.

Novinky
Carlos Sainz jr. v Silverstone

Carlos Sainz vzdává hold Márquezovi: Srovnává ho s legendou F1

Carlos Sainz v nedávném rozhovoru vyzdvihl svého krajana Marca Márqueze a přirovnal ho k legendě Formule 1. Zároveň otevřeně promluvil o problému, který podle něj trápí současné přenosy F1.

Novinky
Christian Horner

Johnny Herbert přišel s nečekanou teorií: Kdo by mohl sáhnout po Christianu Hornerovi?

Johnny Herbert, bývalý pilot F1 a současný komisař FIA, představil svůj pohled na možnou budoucnost nedávno odvolaného šéfa Red Bullu Christiana Hornera.

Novinky
Lando Norris a Oscar Piastri po zisku konstruktérského titulu

McLaren slaví titul, ale Andrea Stella přišel s varováním

Po zisku konstruktérského titulu 2025 v Singapuru varoval Andrea Stella z McLarenu, že teprve před nimi stojí skutečně nejtěžší zkouška.
Novinky
Alex Palou

Alex Palau o Mclarenu: Cítil jsem se podveden

Alex Palou u londýnského soudu promluvil o svém zklamání z jednání s McLarenem a Zakam Brownem. Jeho slova naznačují, že za původními sliby o Formuli 1 se skrývalo víc, než se zdálo. 
Novinky
Lando Norris a Oscar Piastri v Monze

McLaren pod tlakem? Toto Wolff predikuje zbytek sezony

Toto Wolff, který má bohaté zkušenosti s napětím mezi týmovými kolegy, poslal do Mclarenu varovný vzkaz.
Novinky
Lewis Hamilton v Singapuru

Flavio Briatore šokoval fanoušky Ferrarri: Co čeká Lewise Hamiltona v příští sezoně?

Podle Flavia Briatoreho čeká Lewise Hamiltona u Ferrari zásadní zlom. Po náročném začátku působení u italské stáje naznačil, že v příštím roce by se mohlo odehrát něco, co všechno změní.
Novinky
Yuki Tsunoda v Belgii

Yuki Tsunoda čelí obrovskému tlaku: Rozhodnutí Red Bullu je na spadnutí, tvrdí Sam Bird

Bývalý závodník Formule E Sam Bird naznačil, že by Red Bull mohl uvažovat o nahrazení Yukiho Tsunody mladším talentem Isackem Hadjarem. Podle něj by takový krok mohl být logický pro optimalizaci jezdecké sestavy týmu.

Novinky
Valtteri Bottas

Nový tým, nová éra: Valtteri Bottas o spolupráci s Cadillacem

Valtteri Bottas prozradil nové detaily o svém přechodu do týmu Cadillac, který se chystá na vstup do Formule 1.