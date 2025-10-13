Liam Lawson o své budoucnosti: Ve Formuli 1 si nikdy nemůžete být jistí

Liam Lawson čelí nejistotě ohledně své budoucnosti ve Formuli 1 a soustředí se na svůj výkon v autě. Přesto se postupně zlepšuje a získává cenné zkušenosti na trati.
Red Bull stále neoznámil, kdo bude sedět ve druhém voze hlavního týmu, a ani složení Racing Bulls, kde letos závodí Liam Lawson a Isack Hadjar, zatím zůstává nejasné.
Pro Lawsonovu kariéru to znamená, že se stále musí vypořádávat s nejistotou. „Rád bych věděl už zítra, upřímně,“ přiznal během víkendu v Singapuru. „Ale v tomto táboře je běžné být trochu na čekané, a tak to momentálně prostě je. Jediné, co můžu ovlivnit, je můj výkon v autě. Dokud nedostanu odpověď, soustředím se jen na to.“
Uplynulých dvanáct měsíců bylo pro Lawsona jako jízda na horské dráze. Po roli náhradního jezdce v roce 2023 získal po loňském Grand Prix Singapuru stálé místo ve Formuli 1, když nahradil vyřazeného Daniela Ricciarda. Lawson přesvědčil Red Bull, že je připraven zvládnout náročný úkol závodit po boku Maxe Verstappena v RB21.
Start sezony se ale ukázal jako komplikovaný. Po prvních dvou závodech byl přemístěn zpět k Racing Bulls, aby Red Bull mohl nasadit zkušenějšího Yukiho Tsunodu. „Musel jsem se rychle adaptovat na auto, které jsem předtím neřídil, a na nové lidi v týmu,“ přiznal Lawson. „Nebyla to jednoduchá situace, protože mé předsezónní testy probíhaly v úplně jiném voze.“
Navzdory omezeným zkušenostem, které zahrnovaly pouhých jedenáct závodních víkendů, se Lawson postupně zlepšoval. „Moje sebevědomí nikdy neutrpělo, ale je vidět, že moje výkonnost roste. Už pravidelně sbírám body, přičemž nejlepším výsledkem je páté místo v Ázerbájdžánu.“
Jeho budoucnost ale stále není jistá. Očekává se, že jeho týmový kolega Isack Hadjar postoupí do hlavního týmu vedle Verstappena, zatímco Tsunoda může zamířit jinam, pravděpodobně jako rezervní jezdec do Aston Martinu. To ponechává dvě volná místa u Racing Bulls, kde Lawson zůstává silnou volbou, protože ostatní kandidáti jsou zcela noví.
Lawson dobře ví, že ve Formuli 1 málokdo může cítit opravdovou jistotu. „Myslím, že pokud nejste na víceletých kontraktech… a i tehdy víte, že smlouvy ve Formuli 1 se nakonec dají zrušit,“ uvedl. „Jediný okamžik, kdy jste opravdu v bezpečí, je, když podáváte výkon. Myslím, že jen pár špičkových jezdců se může cítit úplně jistě.“
Přesto se Lawson aktivně zapojuje i do předběžných příprav na nové regulace pro příští rok. „Samozřejmě jezdci, kteří jsou momentálně v sedačkách, se těchto příprav účastní. Až přijde rozhodnutí, buď zůstane všechno při starém, nebo se něco změní. Ale zatím jsou to jen rané přípravy. My se soustředíme hlavně na letošní sezonu.“
I přes nejistotu si Lawson postupně buduje jistotu ve svém voze. „Nemám žádné konkrétní cíle kromě sbírání bodů a dobrých závodů. Hlavní je, že bojujeme o šesté místo v Poháru konstruktérů, a na tom se soustředíme. Když toho dosáhneme, znamená to, že jsem odvedl svou práci.“
Nejistota ohledně jeho sedadla ale ovlivňuje i radost z momentálních úspěchů. „Úspěch a dobré výsledky si užíváte, ale je šílené, jak rychle se mysl přepne na další závod. V Baku to byl skvělý výsledek a byl jsem nadšený, ale pár hodin poté už jsem se soustředil na další závod. V mé pozici, když se snažím zajistit místo pro příští rok, je přirozené myslet dopředu a udržovat výsledky, takže radosti je méně, než byste čekali.“
