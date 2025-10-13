Jenson Button radí Oscarovi Piastrimu po tvrdém souboji s Landem Norrisem

Oscar Piastri v Singapuru
Oscar Piastri v Singapuru, foto: McLaren
Josef Mráček VČERA 11:23
Jenson Button se vyjádřil k nedávnému souboji mezi jezdci McLarenu v Singapuru a přinesl svůj pohled na to, jak by měl jeden z jezdců situaci vnímat.

Napětí v garáži McLarenu po Velké ceně Singapuru by se dalo krájet. Oscar Piastri sice po závodě volil diplomatický tón a hovořil o „dobrých úmyslech“ svého týmu, ale bezprostředně po incidentu v první zatáčce byl zjevně rozhořčený. „Takže jsme v pohodě s tím, že mě Lando prostě odstrčí z cesty? Jak to teda je?“ zaznělo z jeho vysílačky v momentě, kdy ho Norris při souboji lehce vytlačil.

Už v prvních metrech závodu Piastri ztratil prostor kvůli Maxovi Verstappenovi, což Norrisovi otevřelo příležitost k útoku. Brit se dostal po jeho boku a v zatáčce číslo tři došlo ke kontaktu, po němž převzal vedení v jejich souboji.

„To nebylo moc týmové,“ hlásil Piastri do vysílačky. „Pokud se musí vyhnout jinému autu tím, že narazí do svého týmového kolegy, tak to není zrovna nejlepší způsob, jak se vyhýbat,“ dodal rozladěně poté, co se ukázalo, že tým do situace nehodlá zasáhnout.

Oscar Piastri a Lando Norris slaví v Maďarsku 2025.

Volnost jezdců McLarenu se může vymstít, varuje Güenther Steiner

Navzdory napětí v boxech si McLaren ze Singapuru odvezl skvělý výsledek. Norris vystoupal na pódium, zatímco Piastri dokončil závod na čtvrtém místě. V celkovém pořadí se jejich bodový rozdíl ztenčil na 22 bodů, a i když tým jako celek posílil svou pozici, vnitřní rovnováha mezi jezdci dostala trhlinu.

Bývalý mistr světa Jenson Button však vyzývá k nadhledu. „Byl to prostě závodní incident,“ řekl pro Sky F1. „Měl lehký kontakt s Verstappenem, trochu přetáčivosti, a prostě to vyšlo tak, jak to vyšlo. Neudělal to schválně.“

Podle Buttona šlo o obyčejnou součást tvrdého závodění. „Nebylo to tak, že by ho záměrně tlačil ke zdi. Prostě měl přetáčivý moment v polovině zatáčky,“ vysvětlil. „Kdybych byl Oscarem, prostě bych si řekl, že tentokrát byl můj týmový kolega lepší. A tím bych to uzavřel.“

Zatímco Button situaci zlehčuje, jiní pozorovatelé očekávají, že v McLarenu se atmosféra může dramaticky změnit. Martin Brundle se domnívá, že vztah mezi oběma piloty už nebude jako dřív. „Byl to jen otázka času,“ napsal ve svém komentáři a dodal, že týmový debrief po závodě musel být pořádně napjatý.

Güenther Steiner si naopak myslí, že McLaren by měl nechat jezdce závodit bez přehnaných zásahů. „Teď se pojede na plný plyn a pak teprve tým zváží, jestli zavést nějaká pravidla,“ uvedl v podcastu Red Flags.

