Lando Norris si po závodě v Singapuru nebral servítky

Lando Norris po závodě v Singapuru reagoval na otázku o možném návratu Maxe Verstappena do boje o titul.
Před víkendem v Singapuru čelil Lando Norris otázkám týkajícím se rostoucí formy Maxe Verstappena. Nizozemský šampion po sérii působivých výkonů znovu dokázal, že Red Bull zůstává ve hře o titul, zatímco Norris si i přes tlak zachoval klid a sebevědomí.
Po vylepšení podlahy monopostu před závodem v Monze zaznamenal Max Verstappen dvě vítězství v řadě, v Itálii a Ázerbájdžánu, v Singapuru přidal druhé místo. Třemi silnými výsledky tak dokázal porazit oba jezdce McLarenu, Landa Norrise i Oscara Piastriho. Přestože na vedoucího Piastriho ztrácí 63 bodů, jeho aktuální forma naznačuje, že boj o titul je stále otevřený.
Na otázku, zda ho Verstappenův návrat na špičku znepokojuje, Norris reagoval s typickým humorem. „Jsem velmi znepokojený. Opravdu. A upřímně řečeno, i trochu vyděšený,“ odpověděl s úsměvem, informuje PlanetF1. Jeho reakce ukázala, že britský jezdec si i pod tlakem udržuje klid a jistotu.
Debata se následně stočila k možné týmové strategii McLarenu. Někteří novináři se zajímali, zda by stáj mohla v závěru sezony upřednostnit Piastriho, který momentálně vede šampionát. Norris však dal jasně najevo, že se tím netrápí, a McLaren potvrdil, že oba piloti mají rovnocenné postavení i svobodu rozhodnout souboj o titul přímo na trati.
Týmový šéf McLarenu Andrea Stella po závodním víkendu v Singapuru přiznal, že stáj už delší dobu soustředí své úsilí na vývoj vozu pro sezonu 2026. Naproti tomu Red Bull stále představuje menší upgrady, které mají okamžitý dopad na výkon, a právě tento rozdíl v přístupu by mohl hrát roli, pokud Verstappen udrží své stíhací tempo.
„Vývoj našeho vozu jsme v podstatě zastavili. Na Monzu jsme sice přivezli pár drobných novinek, ale delší dobu se zaměřujeme výhradně na sezonu 2026,“ vysvětlil Stella. „Vidíme, že někteří soupeři, včetně Red Bullu, stále přinášejí nové díly, což jim teď poskytuje konkurenční výhodu.“
Z krátkodobého hlediska McLaren nemá důvod panikařit. Vůz zůstává konkurenceschopný a Piastri s Norrisem drží silnou pozici šampionátu. Přesto se v zákulisí začínají objevovat úvahy, zda by tým neměl případně upravit priority, pokud by Verstappen začal reálně ohrožovat jejich vedení.
