GP Emilia Romagna: Oscar Piastri si podmanil dramatickou kvalifikaci v Imole

Oscar Piastri v Imole získal pole position před Maxem Verstappenem, který zaostal o pouhých 0,034 sekundy, zatímco George Russell skončil třetí. Naopak Ferrari a Mercedes nečekaně nepostoupily do Q3, kvalifikaci přerušily nehody Yukiho Tsunody a Franca Colapinta.

Oscar Piastri v Imole zářil, když si v dramatickém závěru kvalifikace na Velkou cenu Emilia-Romagna vybojoval pole position před mistrem světa Maxem Verstappenem. Po prvních pokusech v Q3 vedl Verstappen časem 1:14.772, jen těsně před Piastrim a o něco dál Norrisem. Zdálo se, že Red Bull si pole pozici udrží, ale v posledním kole Piastri ukázal pevné nervy a díky lepším časům v druhém a třetím sektoru zajel 1:14.670, což mu zajistilo provizorní první místo, a to i přes ne zcela čistý průjezd poslední zatáčkou.

Verstappen na závěrečnou odpověď nezůstal pozadu, když v prvním sektoru zajel nejlepší čas, avšak ztratil drahocenné tisíciny v dalších částech okruhu a o pole position nakonec přišel jen o 0,034 sekundy. Pro Piastriho je to již třetí pole position v sezóně 2025 a jasný důkaz rostoucí síly McLarenu.

Ve druhé linii se usadil George Russell, který těsně předstihl druhého jezdce McLarenu Landa Norrise. Fernando Alonso pak překvapil a zajistil si senzační páté místo s Aston Martinem, přičemž oba jezdci Astonu prošli do Q3 díky použití středně tvrdých pneumatik Pirelli, které se ukázaly být oproti novým měkkým C6 spolehlivější volbou.

Naopak Ferrari a Mercedes zažily těžký den. Charles Leclerc a Lewis Hamilton byli nečekaně vyřazeni již ve druhé části kvalifikace, když nezvládli zlepšit své časy na měkkých pneumatikách a skončili jedenáctý a dvanáctý. Leclercovi chybělo na postup do Q3 méně než desetina sekundy, Hamilton zaostal o půl sekundy.

Dalším domácím smolařem byl mladý talent Mercedesu Andrea Kimi Antonelli, který vypadl třináctý. Mezi další vyřazené patřili Gabriel Bortoleto a Franco Colapinto.

Q1 byla několikrát přerušena kvůli nehodám. Nejprve havaroval Yuki Tsunoda v rychlé zatáčce Villeneuve, kde se po ztrátě kontroly nad monopostem dokonce převrátil přes střechu, ale vyvázl bez zranění. Později skončil v bariéře i nováček Alpine Franco Colapinto, který při výjezdu ze zatáčky Tamburello vyjel mimo trať a narazil do pneumatikové bariéry. Colapinto sice postoupil do Q2, ale čeká ho pravděpodobná penalizace za předčasný výjezd do boxové uličky během červené vlajky.

Kvůli jeho nehodě nemohl Liam Lawson dokončit svůj závěrečný pokus a zůstal tak venku v šestnácté pozici. Mezi další vyřazené patřili Nico Hülkenberg, Esteban Ocon a Oliver Bearman. Ten se domníval, že jeho poslední kolo bylo dokončeno před červenou vlajkou, ale po kontrole mu bylo zrušeno, což ho připravilo o postup.

Kvalifikace tak nabídla nejen dramatické souboje na špici, ale i nečekané zvraty a tvrdé rány pro některé z favoritů, což slibuje napínavý závod v Imole.

Výsledky kvalifikace na GP Emilia Romagna:

1. Oscar Piastri (McLaren) — 1:14.670

2. Max Verstappen (Red Bull Racing) — +0.034

3. George Russell (Mercedes) — +0.137

4. Lando Norris (McLaren) — +0.292

5. Fernando Alonso (Aston Martin) — +0.761

6. Carlos Sainz (Williams) — +0.762

7. Alexander Albon (Williams) — +0.803

8. Lance Stroll (Aston Martin) — +0.911

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) — +1.076

10. Pierre Gasly (Alpine) — +1.117

11. Charles Leclerc (Ferrari) — 1:15.604

12. Lewis Hamilton (Ferrari) — 1:15.765

13. Kimi Antonelli (Mercedes) — 1:15.777

14. Gabriel Bortoleto (Sauber) — 1:16.260

15. Franco Colapinto (Alpine) — no time

16. Liam Lawson (Racing Bulls) — 1:16.379

17. Nico Hulkenberg (Sauber) — 1:16.518

18. Esteban Ocon (Haas) — 1:16.613

19. Oliver Bearman (Haas) — 1:16.918

20. Yuki Tsunoda (Red Bull) — no time