Max Verstappen varuje: Cesta zpět na vrchol nebude snadná

Max Verstappen připouští, že Red Bull po ztrátě dominance prochází lehkou přestavbou. Podle něj nejde o krizi, ale o přirozenou reakci na to, že soupeři stáhli náskok.
Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen připustil, že Red Bull čelí období přestavby, než se znovu dokáže vrátit k formě, která mu přinesla tituly. „Tým šel od vyhrávání šampionátů ještě před mým příchodem, přes fázi přestavby, až k období, kdy jsme znovu dominovali. Teď mám pocit, že přichází menší obnova,“ řekl Verstappen pro F1.com.
Po čtyřech letech vlády v ground effect éře, kdy Red Bull navázal na svou někdejší dominanci z let 2010–2013 se Sebastianem Vettelem, přišel rok 2024 jako varovný signál. McLaren převzal kontrolu nad šampionátem konstruktérů, Ferrari obsadilo druhé místo a Red Bull se musel spokojit až se třetí příčkou. Letos zatím pokračuje podobný trend, když se rakouský tým nachází v polovině sezony až na čtvrté pozici za McLarenem, Ferrari a Mercedesem.
Výsledky na trati doplňují zásadní změny mimo ni. V červenci byl po dlouhém působení odvolán Christian Horner, který zastával funkci šéfa týmu i CEO Red Bull Racing. Na jeho místo přišel Laurent Mekies, dosavadní muž spojený s Racing Bulls a Ferrari. Odchod Hornera je navíc jen částí větší přeměny – tým opustili také klíčoví lidé včetně technického génia Adriana Neweyho a sportovního ředitele Jonathana Wheatleyho.
„Jsme stále samozřejmě velmi silný tým, ale myslím, že k dalšímu kroku je potřeba lehká restrukturalizace a lepší pochopení toho, co se uvnitř děje,“ dodal Verstappen. „To samozřejmě nějaký čas zabere, ale doufám, že ne příliš dlouho.“ Přesto podle něj není důvod k obavám.
„Mentalita týmu byla vždy stejná – bojovat zpátky, když přijde slabší období. Tak to vždy bylo a proto se o budoucnost tolik nestrachuju,“ doplnil Nizozemec, který zatím sám táhne výsledky Red Bullu. Verstappen získal 187 z celkových 194 bodů stáje, což ho udržuje na třetím místě průběžného hodnocení jezdců.
Formule 1 se nyní připravuje na návrat po letní přestávce, která vyvrcholí Verstappenovou domácí Velkou cenou Nizozemska v Zandvoortu. Právě tam bude Red Bull usilovat o první výraznější vzpruhu v sezoně, která je zatím spíše zkouškou trpělivosti než potvrzením dřívější neochvějné nadvlády.
