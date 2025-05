GP Emilia Romagna: Piastri ovládl Imolu i v druhém tréninku, McLaren ukazuje sílu

Oscar Piastri opět potvrdil rychlost svého McLarenu, když ve druhém volném tréninku na trati v Imole zajel nejrychlejší čas 1:15.293. Byl tak o pouhých 25 tisícin sekundy rychlejší než jeho týmový kolega Lando Norris. Překvapením dne bylo třetí místo Pierra Gaslyho s vozem Alpine.

Slunečné a jasné počasí v regionu Emilia-Romagna umožnilo, aby se všichni jezdci vydali na trať už během prvních pěti minut. Lewis Hamilton, který v Itálii startuje poprvé v barvách Ferrari, měl hned zkraje potíže, když v rychlé zatáčce Tamburello krátce vyjel mimo trať.

V úvodu tréninku se nejlépe dařilo Norrisovi, jehož McLaren na středně tvrdé směsi pneumatik zajel o 0,345 sekundy lepší čas než Verstappen při jeho prvním měřeném pokusu. Piastri byl v té chvíli třetí se ztrátou jedné desetiny sekundy.

Dramatická situace nastala i v případě Fernanda Alonsa, který musel na nájezdu do Tamburella rychle uhýbat pomalejšímu vozu Franca Colapinta. „Málem jsem se srazil,“ hlásil do týmového rádia.

Hamiltonovy potíže pokračovaly i nadále. V šikaně Variante Alta zajel jedním kolem do štěrku, a v dalším průběhu byl zbrzděn pomalejšími vozy Sauberu a Red Bullu. Frustrace byla patrná, obzvlášť když málem ztratil kontrolu nad vozem i v poslední zatáčce kola.

Norris vylepšil svůj čas na 1:15.952 a udržel se na čele. Za ním následovali Carlos Sainz a překvapivě i Alex Albon s Williamsem, což naznačilo dobrou formu britského týmu.

Na čelo se následně posunul George Russell, když jezdci přešli na novou nejměkčí směs pneumatik Pirelli C6, která má v Imole svou závodní premiéru. Russell zajel o 0,259 sekundy rychlejší čas než Norrisův předchozí nejlepší pokus.

Krátce poté Verstappen zrychlil a dostal se na druhé místo s minimální ztrátou 42 tisícin na Russella. Jeho týmový kolega Yuki Tsunoda se díky nové sadě softů posunul na třetí příčku. Tsunoda navíc médiím, včetně PlanetF1.com, potvrdil, že má tento víkend k dispozici stejné specifikace vozu jako Verstappen po nedávných úpravách Red Bullu.

McLaren ale znovu ukázal svou sílu. Na měkké sadě pneumatik Oscar Piastri zajel nedostižný čas 1:15.293, jen o 0,025 sekundy lepší než Norris. Pierre Gasly v závěru posunul Alpine na třetí místo a odsunul tak za sebe Russella, Verstappena, Leclerca, Hadjara a Tsunodu.

Lewis Hamilton mezitím znovu upozornil na své problémy. „Ty brzdy, kámo, ty brzdy jsou problém,“ stěžoval si do rádia. Zvykání si na nové brzdové komponenty Brembo mu po letech v Mercedesu, kde používal jiný typ brzd, stále činí potíže. V mezidobí navíc mladý Kimi Antonelli zkrátil trať v pasáži Variante Alta.

Verstappen si postěžoval na problémy s podvozkem v pasáži Acque Minerali, kde cítil silné nárazy od podlahy. Norris v závěru tréninku jen tak tak zachytil smyk zadní nápravy ve výjezdu z Rivazzy, když se snažil přiblížit k časům svého týmového kolegy.

Ve druhé polovině se čím dál víc ozývala týmová rádia. Charles Leclerc zdůraznil, že Ferrari musí zlepšit nájezd do zatáček 5, 9 a 11, které podle něj zásadně ovlivňují tempo. Antonelli zase varoval před nebezpečně pomalým Red Bullem při nájezdu do Rivazzy. „To bylo super nebezpečné od Red Bullu,“ hlásil mladý Ital.

Franco Colapinto nadále sváděl tvrdé souboje, přičemž odolal pokusu Norrise o předjetí ve Villeneuve. Verstappen měl s Colapintem také potíže a frustrovaně si stěžoval: „Co to ten chlap dělá? Jezdí se zapnutým DRS.“ K tomu navíc hlásil nepříjemnosti přímo v kokpitu. „Něco mi pořád šťouchá do nohy při brzdění v zatáčce dvě,“ řekl. Později dodal, že mu spadla matice, kterou měl v ruce, přímo do sedačky.

Trénink byl přerušen červenou vlajkou zhruba šest minut před koncem, když Isack Hadjar ztratil kontrolu při výjezdu z Tamburella a narazil do bariéry. Jeho pokus o návrat na trať nevyšel a den pro něj skončil. Trénink byl nakonec ještě krátce obnoven, aby si jezdci mohli nacvičit starty z místa.

Výsledky druhého tréninku na GP Emilia Romagna:

1. Oscar Piastri (McLaren) – 1:15.293

2. Lando Norris (McLaren) – +0.025

3. Pierre Gasly (Alpine) – +0.276

4. George Russell (Mercedes) – +0.400

5. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.442

6. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.475

7. Isack Hadjar (Racing Bulls) – +0.499

8. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – +0.534

9. Alex Albon (Williams) – +0.623

10. Carlos Sainz (Williams) – +0.641

11. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.650

12. Oliver Bearman (Haas) – +0.716

13. Franco Colapinto (Alpine) – +0.751

14. Fernando Alonso (Aston Martin) – +0.927

15. Liam Lawson (Racing Bulls) – +0.962

16. Gabriel Bortoleto (Sauber) – +1.046

17. Lance Stroll (Aston Martin) – +1.048

18. Kimi Antonelli (Mercedes) – +1.113

19. Nico Hülkenberg (Sauber) – +1.126

20. Esteban Ocon (Haas) – +1.127