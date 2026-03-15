Kimi Antonelli předvedl na Chinese Grand Prix suverénní a bezchybný výkon, který mu zajistil premiérové vítězství ve Formuli 1 před druhým George Russell. Třetí místo znamenalo pro Lewis Hamilton první pódiové umístění v barvách Ferrari, na které sedminásobný šampion čekal od svého přestupu.
Velká cena Číny začala pro některé týmy katastrofálně. Stáj McLaren měla technické problémy a ani Lando Norris, ani Oscar Piastri nedokázali odstartovat. Tým uvedl, že u Norrisova vozu MCL40 našli problém a ani přes poslední snahu mechaniků se monopost na trať nedostal. Piastri byl navíc odtažen z roštu těsně před zahřívacím kolem, takže McLaren musel závod opustit s oběma jezdci.
Další komplikace potkaly Gabriel Bortoleto, který rovněž svůj závod skončil ještě před startem. Alex Albon ze stáje Williams startoval z boxové uličky po změně nastavení vozu FW48. Všichni tři jezdci, Norris, Piastri a Bortoleto, své monoposty opustili, což výrazně promíchalo startovní pole.
Na pole position stál Kimi Antonelli před George Russell. Start vyšel nejlépe Lewis Hamilton, který se protlačil do vedení před Antonelliho, zatímco Charles Leclerc držel třetí místo. Za nimi se strhla tvrdá bitva mezi dalšími jezdci.
Antonelli se brzy dostal zpět do čela a začal si budovat náskok. Russell se brzy připojil a předjel Hamiltona, čímž Mercedes získal dvojité vedení. Ve středu pole se probíjel Max Verstappen, který po špatném startu ztratil několik pozic a uvízl za vozy Red Bullu vedenými Liam Lawson a Arvid Lindblad.
V desátém kole musel na trať Safety Car, protože Lance Stroll se dostal do smyku v první zatáčce. Po restartu si Antonelli vedení udržel a začal zvyšovat náskok. Jezdci na tvrdých pneumatikách zatím zůstali na trati a upravovali svou strategii.
Hamilton začal stíhat vedoucí jezdce a hlásil, že potřebuje „více výkonu“. Leclerc se rovněž dostal do tempa a předjížděl soupeře. Souboj mezi vozy Ferrari byl plný předjíždění a protiútoků. Gasly si stěžoval na Verstappena, který ho vytlačil mimo trať, ale komisaři incident neřešili.
Na trati došlo ke kolizi mezi Esteban Ocon a Franco Colapinto. Oba vozy se dostaly do smyku a Ocon dostal desetisekundovou penalizaci. Bitvy ve středu pole připomínaly spíše vytrvalostní závod než klasickou Velkou cenu.
Antonelli držel v čele pohodlný náskok. Při průjezdu vracečky sice vyjel mimo trať, ale jeho inženýr ho uklidnil slovy: „Dojeď to do cíle.“ Jeho vedení sice trochu kleslo, ale vítězství mu nikdo nevzal.
Nakonec projel Antonelli cílem pět sekund před Russellem a Mercedes tak zaznamenal druhé dvojité vítězství v sezóně 2026. Hamilton dojel třetí a získal své první pódiové umístění s Ferrari. Leclerc skončil čtvrtý, za ním následovali Oliver Bearman a Pierre Gasly.
Do bodované desítky se ještě dostali Lawson, Hadjar, Carlos Sainz a Colapinto. Pro tým Williams to byly první body sezony a pro Colapinta první bodové umístění v Alpine.
Výsledky GP Číny:
1. Kimi Antonelli – Mercedes
2. George Russell – Mercedes +5,5 s
3. Lewis Hamilton – Ferrari +25,2 s
4. Charles Leclerc – Ferrari +28,8 s
5. Oliver Bearman – Haas +57,2 s
6. Pierre Gasly – Alpine +59,6 s
7. Liam Lawson – Racing Bulls +80,5 s
8. Isack Hadjar – Red Bull +87,2 s
9. Carlos Sainz – Williams +1 kolo
10. Franco Colapinto – Alpine +1 kolo
11. Nico Hulkenberg – Audi +1 kolo
12. Arvid Lindblad – Racing Bulls +1 kolo
13. Valtteri Bottas – Cadillac +1 kolo
14. Sergio Perez – Cadillac +1 kolo
15. Esteban Ocon – Haas +1 kolo
Nedokončili:
Max Verstappen – Red Bull, kolo 46
Fernando Alonso – Aston Martin, kolo 34
Lance Stroll – Aston Martin, kolo 10
Nestartovali:
Oscar Piastri – McLaren
Lando Norris – McLaren
Alex Albon – Williams
Gabriel Bortoleto – Audi
Fernando Alonso zažil v Číně další nepříjemný víkend. Záběry z kokpitu ukázaly silné vibrace volantu jeho vozu Aston Martin. Incident vyvolal obavy fanoušků o technický stav vozu a jeho bezpečnost.
McLaren zažívá nepříjemný start sezony. Po nezdaru Oscara Piastriho v Austrálii tentokrát do závodu v Číně neodstartovali ani Lando Norris, ani Piastri, a to kvůli technickým problémům, poprvé od roku 2005.
Lewis Hamilton si v čínské Velké ceně vybojoval své první pódiové umístění za Ferrari. Britský mistr světa jej získal po napínavých soubojích s týmovým kolegou Charlesem Leclercem a oběma jezdci Mercedesu.
Max Verstappen otevřeně kritizuje svůj vůz Red Bull RB22 poté, co v kvalifikaci na Velkou cenu Číny obsadil až osmé místo. Čtyřnásobný mistr světa přiznal, že auto mu v současném nastavení nedovoluje bojovat o přední pozice.
Sprint na Velkou cenu Číny přinesl napětí od startu až do cíle. Během sprintu si Charles Leclerc posteskl nad nedostatkem prostoru od Lewise Hamiltona při souboji o šanci zaútočit na George Russella.
Kimi Antonelli se stal nejmladším jezdcem v historii F1, který vybojoval pole position, když v kvalifikaci na Grand Prix Číny překonal George Russell. Lewis Hamilton skončil třetí.
George Russell znovu ukázal převahu nad vozy Ferrari, když dokázal odolat vzájemnému souboji týmových kolegů z Maranella a ve Sprintu při Velké ceně Číny si dojel pro vítězství před Charlesem Leclercem.
V Šanghaji nasadilo Ferrari kontroverzní zadní křídlo „Macarena“, které však před páteční sprintovou kvalifikací selhalo. Tým nakonec použil bezpečnější verzi z Melbourne, ukazující rizika experimentů s aerodynamikou.