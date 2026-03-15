Kalendář Formule 1 pro rok 2026 se zmenšil z 24 na 22 závodů poté, co byly oficiálně zrušeny dubnové závody v Bahrajnu a Saúdská Arábie. Šampionát tak přichází o dva tradiční podniky na Blízkém východě.
Kalendář Formule 1 pro rok 2026 zasáhla mimořádná geopolitická krize. Vedení šampionátu společně s FIA potvrdilo, že dubnové závody v Bahrajnu a Saúdské Arábii se neuskuteční kvůli eskalaci konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem. Rozhodnutí přichází v době, kdy bezpečnostní situace v oblasti Perského zálivu zůstává vysoce nestabilní.
Násilí v regionu prudce vzrostlo po útoku z 28. února, při němž byl zabit íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí, což vyvolalo sérii odvetných úderů. Mezi cíle se podle dostupných informací dostal i Bahrajn, kde měla Formule 1 zahájit svou tradiční blízkovýchodní část sezony. Bezpečnostní rizika tak překročila hranici, kterou jsou sportovní organizace ochotny akceptovat.
Zrušení obou Grand Prix znamená, že se kalendář zmenšil na 22 závodů a mezi Velkou cenou Japonska na konci března a podnikem v Miami vznikne nezvykle dlouhá pětitýdenní pauza. Tak rozsáhlé „hluché“ období je v moderní éře F1 výjimečné a může ovlivnit rytmus sezony i vývoj vozů.
Formule 1 čelila velmi napjatému logistickému termínu. Vybavení týmů se musí přepravovat s velkým předstihem. „Bahrajn měl hostit čtvrtý závod sezony 12. dubna, následovaný o týden později nočním závodem v Džiddě. Bez jasného výhledu na uklidnění situace nebylo možné čekat déle,“ uvedli organizátoři.
„Zvažovali jsme náhradní okruhy v Evropě, například Imolu nebo Portimão, ale logistické a komerční komplikace byly příliš velké. Nakonec jsme se rozhodli závody vůbec nenahrazovat,“ dodali.
Zrušení se netýká jen F1. V regionu se nepojedou ani závody šampionátů FIA Formule 2, FIA Formule 3 a F1 Academy, které měly doprovázet hlavní podniky.
„I když to bylo těžké rozhodnutí, bohužel je to v tuto chvíli správné vzhledem k současné situaci na Blízkém východě,“ řeklo vedení F1. „Nemůžeme se dočkat, až se k promotérům vrátíme, jakmile to okolnosti dovolí.“ Podle organizátorů promotéři reagovali s plným pochopením, i když šlo o klíčové závody sezony.
Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem zdůraznil především bezpečnost. „FIA vždy klade na první místo bezpečnost a blaho naší komunity a kolegů,“ uvedl.
„Nadále doufáme v klid, bezpečí a rychlý návrat stability do regionu,“ dodal. „Bahrajn a Saúdská Arábie jsou pro náš závodní ekosystém neuvěřitelně důležité.“
Ben Sulayem poděkoval promotérům i partnerům za konstruktivní a spolupracující přístup k mimořádné situaci. „Oba podniky v posledních letech patřily k nejvýznamnějším z hlediska financí i strategie,“ zdůraznil.
Dopady konfliktu se přitom neomezují jen na F1. FIA World Endurance Championship už přesunul svůj katarský závod z března na říjen a MotoGP rovněž řeší změnu termínu závodu v Dauhá.
„Pro Formuli 1 však nabitý kalendář neumožňuje přesun těchto závodů na pozdější část sezony,“ vysvětlili organizátoři.
Jacques Villeneuve naznačuje, že pravidla Formule 1 pro sezonu 2026 otevřela bránu k něčemu nečekanému a vzrušujícímu, co může změnit samotnou podstatu závodění.
Max Verstappen otevřeně kritizuje svůj vůz Red Bull RB22 poté, co v kvalifikaci na Velkou cenu Číny obsadil až osmé místo. Čtyřnásobný mistr světa přiznal, že auto mu v současném nastavení nedovoluje bojovat o přední pozice.
Sprint na Velkou cenu Číny přinesl napětí od startu až do cíle. Během sprintu si Charles Leclerc posteskl nad nedostatkem prostoru od Lewise Hamiltona při souboji o šanci zaútočit na George Russella.
Kimi Antonelli se stal nejmladším jezdcem v historii F1, který vybojoval pole position, když v kvalifikaci na Grand Prix Číny překonal George Russell. Lewis Hamilton skončil třetí.
George Russell znovu ukázal převahu nad vozy Ferrari, když dokázal odolat vzájemnému souboji týmových kolegů z Maranella a ve Sprintu při Velké ceně Číny si dojel pro vítězství před Charlesem Leclercem.
Toto Wolff uvedl, že McLaren dělá některé věci úplně jinak než tovární tým Mercedes. Jako příklad zmínil odlišné převodové poměry.
V Šanghaji nasadilo Ferrari kontroverzní zadní křídlo „Macarena“, které však před páteční sprintovou kvalifikací selhalo. Tým nakonec použil bezpečnější verzi z Melbourne, ukazující rizika experimentů s aerodynamikou.
George Russell ovládl páteční program a suverénně zajel nejrychlejší čas ve sprintové kvalifikaci Velké ceny Číny. Pole position si zajistil před týmovým kolegou Kimim Antonellim, čímž potvrdil dominanci Mercedesu.
Mercedes potvrdil tempo z Velké ceny Austrálie suverénním dvojitým vítězstvím v jediném tréninku sprintového víkendu v Šanghaji. Nejrychlejší byl George Russell, který porazil týmového kolegu Kimiho Antonelliho o jednu desetinu sekundy.
McLaren po premiéře v Melbourne čelí kritice a spekulacím ohledně svých výkonů, přičemž Martin Brundle naznačuje, že příčiny jsou složitější a zahrnují více než jen motor
Nová pravidla Formule 1 pro sezonu 2026 vyvolala rozsáhlou debatu mezi týmy i jezdci, zejména kvůli změnám v pohonných jednotkách a jízdních vlastnostech vozů. Diskuse zároveň naznačuje, že nadcházející sezona bude velkou zkouškou adaptability pro celý šampionát.