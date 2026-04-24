Audi mění strukturu týmu. Do nové role přichází Allan Mcnish

Audi posiluje své závodní vedení o zkušené jméno z motorsportu. Do role racing director nastupuje bývalý pilot Formula 1 Allan McNish.
Závodní projekt Audi pro Formuli 1 pokračuje v rozsáhlé reorganizaci svého vedení. Nově do něj vstupuje Allan McNish, který přebírá roli závodním ředitelem a má posílit přímé řízení dění na okruhu. Jeho nástup přichází krátce poté, co tuto pozici opustil Jonathan Wheatley.
Změna souvisí i s reorganizací vedení. Po Wheatleyho odchodu převzal hlavní odpovědnost Mattia Binotto, který ale sám naznačil, že potřebuje silnou osobnost přímo na okruhu. „Potřeboval jsem někoho se zkušenostmi přímo z dění na trati,“ zaznělo z vedení týmu v souvislosti s touto úpravou struktury.
McNish není v projektu novou tváří. Dosud působil jako ředitel motorsport koordinace a vedl také program rozvoje jezdců. V minulosti navíc zastával roli šéfa týmu v programu Audi ve Formuli E, takže s prostředím značky je dlouhodobě propojený.
Sám McNish návrat do klíčové role v paddocku vnímá jako významný krok. „Je to pro mě čest převzít roli závodního ředitele pro Audi Revolut F1 Team,“ uvedl. „Tato značka pro mě hodně znamená a je ctí ji reprezentovat na nejvyšší úrovni motorsportu.“
Ve svém vyjádření zároveň zdůraznil ambice projektu. „Budujeme velmi ambiciózní projekt a mým cílem je, aby všechny části závodních operací fungovaly na maximální úrovni a neustále se zlepšovaly,“ dodal McNish.
Důraz klade i na propojení jednotlivých oblastí týmu. „Chci pomoci nastavit základy úspěchu a zajistit propojení mezi výkonností na trati a rozvojem jezdců,“ uvedl s tím, že nadále zůstává aktivní i v juniorském programu.
Mattia Binotto, který nyní kombinuje roli CEO a šéfa týmu, příchod McNishe jednoznačně podpořil. „Allan přináší výjimečnou kombinaci závodních zkušeností, technického porozumění a vedení lidí,“ řekl.
Podle Binotta hrál McNish důležitou roli už při samotné přípravě vstupu Audi do F1. „Byl součástí struktury od začátku a významně přispěl k naší přípravě na Formuli 1, včetně práce na technických partnerstvích,“ dodal.
Vedení týmu věří, že jeho jmenování posílí právě klíčovou oblast práce na trati. „Tato změna posiluje naši strukturu v rozhodujícím období projektu,“ uvedl Binotto.
McNish má nyní spojovat jednotlivé části výkonu týmu od sportovní stránky až po práci s mladými jezdci. „Jeho schopnost propojit všechny oblasti bude zásadní pro další růst týmu,“ zaznělo z vedení.
Nová role začne pro McNishe už během nadcházející Velké ceny Miami. Tým zatím v probíhající sezoně získal dva body, ale očekávání od budoucího vývoje jsou výrazně vyšší.
