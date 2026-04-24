Audi mění strukturu týmu. Do nové role přichází Allan Mcnish

Allan Mcnish, foto: Audi
Josef Mráček VČERA 16:07
Audi posiluje své závodní vedení o zkušené jméno z motorsportu. Do role racing director nastupuje bývalý pilot Formula 1 Allan McNish.

Závodní projekt Audi pro Formuli 1 pokračuje v rozsáhlé reorganizaci svého vedení. Nově do něj vstupuje Allan McNish, který přebírá roli závodním ředitelem a má posílit přímé řízení dění na okruhu. Jeho nástup přichází krátce poté, co tuto pozici opustil Jonathan Wheatley.

Změna souvisí i s reorganizací vedení. Po Wheatleyho odchodu převzal hlavní odpovědnost Mattia Binotto, který ale sám naznačil, že potřebuje silnou osobnost přímo na okruhu. „Potřeboval jsem někoho se zkušenostmi přímo z dění na trati,“ zaznělo z vedení týmu v souvislosti s touto úpravou struktury.

McNish není v projektu novou tváří. Dosud působil jako ředitel motorsport koordinace a vedl také program rozvoje jezdců. V minulosti navíc zastával roli šéfa týmu v programu Audi ve Formuli E, takže s prostředím značky je dlouhodobě propojený.

Sám McNish návrat do klíčové role v paddocku vnímá jako významný krok. „Je to pro mě čest převzít roli závodního ředitele pro Audi Revolut F1 Team,“ uvedl. „Tato značka pro mě hodně znamená a je ctí ji reprezentovat na nejvyšší úrovni motorsportu.“

Ve svém vyjádření zároveň zdůraznil ambice projektu. „Budujeme velmi ambiciózní projekt a mým cílem je, aby všechny části závodních operací fungovaly na maximální úrovni a neustále se zlepšovaly,“ dodal McNish.

Start závodu v Turecku

Velká cena Turecka se vrací do kalendáře. Instanbul podepsal víceletou smlouvu

Důraz klade i na propojení jednotlivých oblastí týmu. „Chci pomoci nastavit základy úspěchu a zajistit propojení mezi výkonností na trati a rozvojem jezdců,“ uvedl s tím, že nadále zůstává aktivní i v juniorském programu.

Mattia Binotto, který nyní kombinuje roli CEO a šéfa týmu, příchod McNishe jednoznačně podpořil. „Allan přináší výjimečnou kombinaci závodních zkušeností, technického porozumění a vedení lidí,“ řekl.

Podle Binotta hrál McNish důležitou roli už při samotné přípravě vstupu Audi do F1. „Byl součástí struktury od začátku a významně přispěl k naší přípravě na Formuli 1, včetně práce na technických partnerstvích,“ dodal.

Vedení týmu věří, že jeho jmenování posílí právě klíčovou oblast práce na trati. „Tato změna posiluje naši strukturu v rozhodujícím období projektu,“ uvedl Binotto.

McNish má nyní spojovat jednotlivé části výkonu týmu od sportovní stránky až po práci s mladými jezdci. „Jeho schopnost propojit všechny oblasti bude zásadní pro další růst týmu,“ zaznělo z vedení.

Nová role začne pro McNishe už během nadcházející Velké ceny Miami. Tým zatím v probíhající sezoně získal dva body, ale očekávání od budoucího vývoje jsou výrazně vyšší.

Start závodu v Turecku

Velká cena Turecka se vrací do kalendáře. Instanbul podepsal víceletou smlouvu

Formula 1 se od roku 2027 vrací do Turecka, čímž rozšiřuje svou přítomnost na tomto již tradičním okruhu. Návrat potvrzuje snahu šampionátu udržovat pestrý a globálně rozprostřený kalendář. 

Charles Leclerc

Charles Leclerc cítí tlak času. S Ferrari stále čeká na titul

Charles Leclerc znovu promluvil o svém vztahu k Ferrari a připomněl, že jeho spojení s týmem zůstává dlouhodobě silné. To ovšem nemění fakt, že stále čeká na příležitost stát se mistrem světa, na kterou čeká od svého příchodu do Maranella.

Pierre Gasly v Miami.

Miami poprvé otestuje změny pravidel. FIA přistoupila k prodloužení tréninku

Úvodní trénink na Velkou cenu Miami letos přinese týmům i jezdcům více času na přípravu. Místo tradičních 60 minut bude první volný trénink prodloužen na 90 minut, což poskytne širší prostor pro sběr dat i ladění nastavení.

Max Verstappen, Lando Norris a Oscar Piastri na tiskové konferenci k bitvě o titul

Odchod Maxe Verstappena by F1 uškodil, varují jezdci Mclarenu

Oba jezdci McLarenu vnímají případný odchod Maxe Verstappena jako významnou ránu pro Formuli 1. Lando Norris zároveň naznačuje, že situace kolem jeho budoucnosti nemusí být tak vyhrocená, jak se v paddocku spekuluje.

Charles Leclerc

Rotující zadní křídlo v akci. Ferrari v Monze v rámci filmovací dne testovalo

Ferrari v Monze absolvovalo filmovací den, během kterého testovalo nové rotující zadní křídlo patřící mezi nejodvážnější aerodynamické koncepty posledních let. Několika fanouškům se podařilo zachytit pár záběrů a fotografií přímo u tratě.

Lando Norris

Lando Norris pod dohledem: Při rozhovoru nesměl odpovídat na citlivá témata

Lando Norris získal ocenění Laureus za průlom roku 2025, které podtrhuje nejen jeho sportovní vzestup, ale i vnímání mimo trať. Zároveň se však ukazuje, že i úřadující mistr světa je stále pevně svázán komunikačními pravidly a řízením ze strany PR struktury v moderní Formuli 1.
Max Verstappen

Max Verstappen a nejistá budoucnost. Jenson Button v tom má jasno

Budoucnost Maxe Verstappena je v posledních dnech častým tématem debat, a to nejen kvůli jeho kritice současných pravidel, ale i aktivitám mimo Formuli 1. K možným scénářům jeho další kariéry se vyjádřil také Jenson Button, který nabídl svůj pohled na situaci.
Fernando Alonso

Aston Martin čeká na průlom. Honda intenzivně pracuje na zlepšení

Honda během jarní přestávky Formule 1 pracovala společně s Aston Martin F1 Team na dalším vývoji pohonné jednotky. Hlavním cílem bylo zlepšit výkon a připravit se co nejlépe na pokračování sezóny.
Lando Norris se stal mistrem světa

Lando Norris rozšiřuje sbírku úspěchů. Po titulu mistra světa přidává prestižní cenu Laureus

Lando Norris si připsal další významné ocenění, které podtrhuje jeho mimořádnou sezónu na vrcholu motorsportu. Cena Laureus v kategorii Objev roku 2025 potvrzuje jeho rychlý vzestup mezi největší hvězdy Formule 1 a navazuje na jeho nedávné úspěchy na trati.
Kimi Antonelli

Kontroverzní motorová výhoda Mercedesu končí. Kimi Antonelli přiznal její rizika

Kimi Antonelli z týmu Mercedes přiznal, že dříve používaný motorový trik, který následně zakázala FIA, nebyl zcela bezpečný.

GP Číny 2026

Týmy Formule 1 schválily změny pravidel. Začnou platit už v Miami

FIA, vedení šampionátu Formule 1, týmy i výrobci pohonných jednotek se jednomyslně dohodli na úpravách pravidel pro sezonu 2026. Schválené změny vstoupí v platnost už při Velké ceně Miami.