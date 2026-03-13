GP Číny: George Russell drtí konkurenci. V Šanghaji bere pole position do sprintu

George Russell ovládl páteční program a suverénně zajel nejrychlejší čas ve sprintové kvalifikaci Velké ceny Číny. Pole position si zajistil před týmovým kolegou Kimim Antonellim, čímž potvrdil dominanci Mercedesu.
Šanghajský sprintový víkend začal přesně podle scénáře Mercedesu. Už první kola ukázala, že George Russell je zcela mimo dosah soupeřů, když svým jediným měřeným kolem v SQ1 zajistil jasné vedení. Jeho týmový kolega Kimi Antonelli držel tempo těsně za ním, zatímco ostatní jezdci se marně snažili stříbrné vozy ohrozit. Zdálo se, že v Číně bude dominovat jedna barva a Mercedes má víkend pevně ve svých rukou.
Od začátku bylo zřejmé, že Russell bude hlavní postavou kvalifikace. Ve SQ1 nepodnikl druhý pokus, přesto jeho výkon stačil k tomu, aby si v SQ2 udržel sedm desetin náskoku před nejbližším jezdcem mimo Mercedes a nakonec si zajistil pole position o tři desetiny před Antonellim.
Ferrari se rozhodlo použít vůz se zadním křídlem ze specifikace z Melbourne a odstranit „Macarena“ křídlo kvůli problémům se spolehlivostí. „Bylo to riziko, které jsme nechtěli podstoupit,“ řekl člen italského týmu.
Do SQ1 se zapojilo jen 21 jezdců, protože Cadillac oznámil, že Checo nebude startovat. „Tým objevil problém s palivovým systémem po předchozím tréninku, který nebylo možné vyřešit včas,“ uvedl tým. Některé stáje musely upravit strategii a improvizovat.
Isack Hadjar si zajel první měřený čas 1:34,4, přičemž mu pomohl tah od Valtteriho Bottase v Cadillacu. Přesto se rychle ukázalo, že Mercedes má náskok. Russell a Antonelli si zajistili první dvě místa, sedm desetin před Hamiltonem, který se snažil držet krok.
Na trati se objevily menší incidenty. Gabriel Bortoleto vyjel z dráhy v poslední zatáčce, aby nepoškodil pneumatiky, a Oliver Bearman se podobně ocitl mimo trať v Turn 16. I přes to si Russell udržel nejlepší čas 1:33,030 na jediném měřeném kole.
Max Verstappen měl problémy a jeho čas stačil jen na 11. místo, více než sekundu za Russellovým výkonem. Ferrari s Hamiltonem a Leclercem postupně zkracovalo ztrátu, ale tempo Mercedesu zůstávalo dominantní. Do SQ1 byli eliminováni Sainz, Albon, Alonso, Stroll, Bottas a Perez.
Ve SQ2 bojovalo 16 jezdců o postup, přičemž rozdíly mezi 10. a 16. místem byly pouhé čtyři desetiny sekundy. Oliver Bearman zahájil s časem 1:33,999, Piastri a Norris jeli dvojité měřené kolo. Verstappen zajel 1:33,564 a dostal se do vedení, jen aby ho Leclerc překonal téměř o celou sekundu.
Mercedes si nejlepší kartu nechal až na závěr. Russell zajel čas 1:32,241, zatímco Antonelli byl o tři desetiny pomalejší. „Boxoval mě, což mě trochu zpomalilo,“ stěžoval si Norris, a ředitelství závodu řešilo situaci, kdy Gasly zpomalil Verstappena.
SQ3 začalo přezutím na povinné měkké pneumatiky. Antonelli vyjel první a zajel 1:31,880, ale Russell v posledním sektoru zrychlil a vzal provizorní pole o 0,360 sekundy. Hamilton přežil dramatický moment v poslední zatáčce a zajistil si třetí místo před Leclercem a Verstappenem.
Další jezdci již své časy nezlepšili. Norris a Piastri skončili třetí a pátí, Hamilton rozdělil McLareny mezi sebou. Russellův čas 1:31,520 zůstal nepřekonaný a Brit získal pole position s náskokem 0,289 sekundy před Antonellim, zatímco Norris byl třetí a Verstappen až osmý. Sprintová kvalifikace jasně ukázala sílu Mercedesu.
Russell po kvalifikaci řekl: „Byl to perfektní den, vůz fungoval skvěle a tým odvedl skvělou práci.“ Antonelli dodal: „Jsem spokojen s výkonem, ale George dnes prostě neměl konkurenci. Budeme muset na něj ještě trochu zatlačit.“ Hamilton poznamenal, že Ferrari musí zlepšit stabilitu křídla, zatímco Verstappen přiznal: „Dnes nebylo naše tempo ideální, musíme analyzovat, kde jsme ztratili.“
Výsledky sprintové kvalifikace GP Číny:
1. George Russell – Mercedes – 1:31.520
2. Kimi Antonelli – Mercedes – 1:31.809
3. Lando Norris – McLaren – 1:32.141
4. Lewis Hamilton – Ferrari – 1:32.161
5. Oscar Piastri – McLaren – 1:32.224
6. Charles Leclerc – Ferrari – 1:32.528
7. Pierre Gasly – Alpine – 1:32.888
8. Max Verstappen – Red Bull – 1:33.254
9. Oliver Bearman – Haas – 1:33.409
10. Isack Hadjar – Red Bull – 1:33.723
11. Nico Hulkenberg – Audi – 1:33.635
12. Esteban Ocon – Haas – 1:33.639
13. Liam Lawson – Racing Bulls – 1:33.714
14. Gabriel Bortoleto – Audi – 1:33.774
15. Arvid Lindblad – Racing Bulls – 1:34.048
16. Franco Colapinto – Alpine – 1:34.327
17. Carlos Sainz – Williams – 1:34.761
18. Alex Albon – Williams – 1:35.305
19. Fernando Alonso – Aston Martin – 1:35.581
20. Lance Stroll – Aston Martin – 1:36.151
21. Valtteri Bottas – Cadillac – 1:37.378
22. Sergio Perez – Cadillac – bez času
Toto Wolff uvedl, že McLaren dělá některé věci úplně jinak než tovární tým Mercedes. Jako příklad zmínil odlišné převodové poměry.
V Šanghaji nasadilo Ferrari kontroverzní zadní křídlo „Macarena“, které však před páteční sprintovou kvalifikací selhalo. Tým nakonec použil bezpečnější verzi z Melbourne, ukazující rizika experimentů s aerodynamikou.
