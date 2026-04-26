Isack Hadjar měl obavy z druhé sedačky před přestupem do Red Bullu

Isack Hadjar přiznává, že před příchodem do Red Bullu cítil určité pochybnosti z role týmového kolegy Maxe Verstappena. Druhá sedačka vedle nizozemského šampiona byla v posledních letech považována za prokletou, protože se na ní vystřídala řada talentovaných jezdců bez výraznějšího úspěchu. Letos se však zdá, že právě Hadjar by mohl tento trend prolomit.
Isack Hadjar se netají tím, že ještě před svým příchodem do Red Bull Racing měl určité obavy z toho, jak náročné bude být týmovým kolegou Maxe Verstappena. Zároveň ale zdůrazňuje, že dostat se do hlavního týmu bylo jeho hlavním cílem už od začátku sezony 2025.
Do Formule 1 vstoupil jako jezdec Racing Bulls a hned ve své debutové sezoně skončil na solidním 12. místě v celkovém hodnocení se ziskem 51 bodů. Klíčovým okamžikem pro něj byla Velká cena Nizozemska, kde poprvé v kariéře vystoupal na stupně vítězů, čímž výrazně upevnil svou pozici v rámci juniorského programu Red Bullu.
„Opravdu jsem si to užíval, musím říct,“ zhodnotil Isack Hadjar svůj rychlý kariérní posun ve Formuli 1. „Fakt mě to bavilo,“ dodal s odstupem. Zároveň ale přiznal, že vstup do Formula 1 pro něj nebyl jednoduchý, protože do šampionátu přicházel s omezenými zkušenostmi a pod velkým tlakem na výsledky.
„Na začátku jsem byl hodně nervózní, neměl jsem toho ve Formuli 1 moc odjeto,“ řekl. „Uvědomoval jsem si, že jde o obrovský šampionát, poslední rok těchto pravidel a všichni jedou na maximum. Věděl jsem, že mám rychlost, ale říkal jsem si, jestli nebudu ztrácet tři desetiny a jestli budu vůbec stíhat.“
Realita ale podle Isacka Hadjara vypadala jinak, než očekával. Rychle se adaptoval na tempo Formula 1 a brzy získal jistotu i větší sebevědomí za volantem. „Ale nakonec to tak vůbec nebylo. Hned jsem se dostal do rytmu a začal si to opravdu užívat,“ popsal svůj vstup mezi elitu.
Klíčovou roli v jeho postupu sehrála konzistentní výkonnost. Hadjar zdůrazňuje, že přesně věděl, jaká cesta ho může dovést až do hlavního týmu Red Bull Racing. „Věděl jsem, že když budu dělat svou práci přirozeně, dostanu se k té sedačce. To byl můj cíl od začátku sezony,“ uvedl.
Současně ale přiznal, že i přes snahu působit klidně měl od začátku jasnou ambici posunout se co nejrychleji nahoru. „Říkal jsem, že půjdu krok za krokem, ale ve skutečnosti jsem chtěl silnou nováčkovskou sezonu a posun do Red Bullu,“ doplnil.
Obavy z role po boku Max Verstappen ale úplně nezmizely. Hadjar připustil, že vnímal velké rozdíly mezi výkony Verstappenových týmových kolegů a samotného šampiona. „Samozřejmě jsem měl určité pochybnosti, když vidíte ty rozdíly mezi Maxovými týmovými kolegy, říkáte si, že je to zvláštní,“ uvedl.
Zároveň ale dodal, že k situaci přistupoval realisticky a bez zbytečné paniky. Uvědomoval si, že Red Bull dlouhodobě klade na své druhé jezdce extrémní nároky a právě stabilní výkony rozhodují o budoucnosti v týmu.
Hadjar tak vstupuje do sezony 2026 s jasným cílem obstát v jednom z nejtěžších prostředí současné Formule 1. Jeho příběh zároveň zapadá do dlouhodobého trendu Red Bullu, který po sérii změn hledá stabilního a konkurenceschopného týmového kolegu pro Verstappena.
Fernando Alonso má na konci sezony končící smlouvu, což znovu otevírá spekulace o tom, že by letošní rok mohl být jeho posledním ve Formuli 1. Přestože podobné scénáře už v minulosti odmítl, jeho další rozhodnutí bude záviset hlavně na motivaci a konkurenceschopnosti.
Jos Verstappen zažil na belgické Rallye de Wallonie dramatickou nehodu, když po nárazu do stromu skončil jeho vůz převrácený mimo trať. Havárie se stala v moment, kdy se posádka po penalizaci propracovala zpět do boje o přední příčky a útočila na stupně vítězů.
Red Bull Racing využil filmovací den k testování nového aerodynamického prvku na monopostu RB22, který svým řešením připomíná koncept používaný u Ferrari. Součástí testů byl i Max Verstappen, který se podílel na ověřování chování nového zadního křídla v rámci dalšího vývoje vozu.
Otmar Szafnauer naznačil, že v paddocku kolují spekulace o tom, že Mercedes záměrně skrývá svůj skutečný výkon podle nových pravidel motorů.
Audi posiluje své závodní vedení o zkušené jméno z motorsportu. Do role racing director nastupuje bývalý pilot Formula 1 Allan McNish.
Formula 1 se od roku 2027 vrací do Turecka, čímž rozšiřuje svou přítomnost na tomto již tradičním okruhu. Návrat potvrzuje snahu šampionátu udržovat pestrý a globálně rozprostřený kalendář.
Charles Leclerc znovu promluvil o svém vztahu k Ferrari a připomněl, že jeho spojení s týmem zůstává dlouhodobě silné. To ovšem nemění fakt, že stále čeká na příležitost stát se mistrem světa, na kterou čeká od svého příchodu do Maranella.
Úvodní trénink na Velkou cenu Miami letos přinese týmům i jezdcům více času na přípravu. Místo tradičních 60 minut bude první volný trénink prodloužen na 90 minut, což poskytne širší prostor pro sběr dat i ladění nastavení.
Oba jezdci McLarenu vnímají případný odchod Maxe Verstappena jako významnou ránu pro Formuli 1. Lando Norris zároveň naznačuje, že situace kolem jeho budoucnosti nemusí být tak vyhrocená, jak se v paddocku spekuluje.
Ferrari v Monze absolvovalo filmovací den, během kterého testovalo nové rotující zadní křídlo patřící mezi nejodvážnější aerodynamické koncepty posledních let. Několika fanouškům se podařilo zachytit pár záběrů a fotografií přímo u tratě.
Lando Norris získal ocenění Laureus za průlom roku 2025, které podtrhuje nejen jeho sportovní vzestup, ale i vnímání mimo trať. Zároveň se však ukazuje, že i úřadující mistr světa je stále pevně svázán komunikačními pravidly a řízením ze strany PR struktury v moderní Formuli 1.