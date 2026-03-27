GP Japonska: Oscar Piastri zaznamenal nejrychlejší čas ve druhém tréninku

Oscar Piastri ve druhém tréninku na Velkou cenu Japonska překonal oba jezdce Mercedesu a výrazně na sebe upozornil. Australan, který dosud v sezoně neodjel ani jedno závodní kolo, tak vstoupil do víkendu ve velmi silném tempu.
Druhý trénink na Velkou cenu Japonska nabídl výraznou změnu oproti úvodní části víkendu a do popředí se tentokrát dostal McLaren. Oscar Piastri zajel čas 1:30.133 a překonal nejen dvojici Mercedesu, ale i zbytek startovního pole.
Australský jezdec tak potvrdil, že McLaren může být v Suzuce velmi silný, a jeho výkon naznačil vyrovnanější souboj o čelo. Druhý Kimi Antonelli ztratil pouhých 0,092 sekundy, zatímco lídr šampionátu George Russell byl o další desetinu pomalejší.
Začátek tréninku přitom McLarenu vůbec nevyšel podle plánu. Na trati byl zpočátku pouze jeden vůz, protože tým řešil hydraulický problém u monopostu Landa Norrise.
Technické komplikace se nevyhnuly ani dalším jezdcům. Arvid Lindblad musel po problému s převodovkou okamžitě do boxů a jeho tým začal problém detailně prověřovat.
Napjaté momenty přinesla i boxová ulička, kde se Pierre Gasly musel vyhýbat Alexi Albonovi, aby zabránil kolizi. Pro Albona to byl jen začátek složitějšího tréninku.
Britsko-thajský jezdec se později dostal do nebezpečné situace v provozu ve třetí zatáčce a následně hlásil další potíže slovy „něco nefunguje“, když jeho vůz na chvíli zastavil na trati. Nakonec se mu ale podařilo rozjet.
Na čele se mezitím postupně střídala jména, přičemž Lewis Hamilton otevřel měřené časy kolem 1:33. Postupně však tempo zrychlovalo a právě Piastri se po deseti minutách dostal do vedení.
Zajímavostí bylo, že pár jezdců dlouho nemělo zapsaný čas. Kromě Norrise to byli Gabriel Bortoleto, Sergio Pérez a právě Lindblad, přičemž někteří z nich ani neabsolvovali ostré kolo.
Cadillac mezitím informoval o opravách po předchozím incidentu s Albonem, když tým uvedl: „Dokončujeme vůz po předchozím incidentu s Albonem, který poškodil podlahu. V této části tréninku ještě vyjede.“
Ve druhé polovině tréninku přišlo rozhodující zrychlení na měkké směsi pneumatik. Piastri svůj čas dále vylepšil a jeho výkon odolal pokusům Mercedesu i Ferrari, přičemž první trojice se vešla do dvou desetin sekundy.
Závěr patřil nejen simulacím startů, ale i dalším incidentům. Ředitelství závodu oznámilo, že Franco Colapinto bude po tréninku vyšetřován za „nevyzpytatelné řízení“ v souboji s Maxem Verstappenem, což podtrhlo hektický průběh druhé části programu.
Výsledky druhého tréninku na GP Japonska:
1. Oscar Piastri (McLaren) – 1:30.133
2. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:30.225
3. George Russell (Mercedes) – 1:30.338
4. Lando Norris (McLaren) – 1:30.649
5. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:30.846
6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:30.980
7. Nico Hülkenberg (Audi) – 1:31.441
8. Alex Albon (Williams) – 1:31.496
9. Oliver Bearman (Haas) – 1:31.498
10. Max Verstappen (Red Bull) – 1:31.509
11. Esteban Ocon (Haas) – 1:31.532
12. Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:31.590
13. Carlos Sainz (Williams) – 1:31.608
14. Pierre Gasly (Alpine) – 1:31.734
15. Isack Hadjar (Red Bull) – 1:31.759
16. Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:31.933
17. Franco Colapinto (Alpine) – 1:32.438
18. Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:32.615
19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:33.596
20. Sergio Pérez (Cadillac) – 1:33.689
21. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:33.951
22. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – bez času
