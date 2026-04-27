McLaren vyhodnocuje simulace změn pravidel. Miami ověří realitu na trati

Změny pravidel Formule 1 budou během Velké ceny Miami pod drobnohledem, zejména z hlediska jejich vlivu na kvalifikaci a předjíždění. McLaren je na základě simulací detailně vyhodnotil a zaměří se na jejich dopad v praxi během víkendu.
Formule 1 se po měsíční přestávce vrací do akce a víkend v Miami přinese první ostrý test upravených technických pravidel pro sezonu 2026. Úpravy vycházejí z poznatků z úvodních závodů a mají za cíl lépe vyvážit kvalifikační výkon a férové souboje v závodě.
Řídící orgány v čele s FIA i týmy se shodují, že nebylo nutné sahat k zásadnímu přepisování konceptu, zejména u klíčového rozdělení výkonu mezi spalovací motor a elektrickou část v poměru 50 na 50.
Zásadní konstrukce pohonných jednotek tak zůstává zachována i s ohledem na dlouhodobé investice výrobců, přičemž jakékoliv hlubší zásahy by podle interních odhadů vyžadovaly výrazně delší časový horizont.
„Nechtěli jsme rozbourat základ, který už je rozpracovaný,“ zaznívá z technického zázemí paddocku, kde panuje shoda, že stabilita je v této fázi klíčová.
Samotné úpravy v Miami ale přesto přinášejí citelné změny v tom, jak budou týmy pracovat s kvalifikačními pokusy i závodní strategií.
Analýzy týmu McLaren ukazují, že nový způsob práce s energií zásadně mění rytmus kola, zejména v kvalifikaci, kde se více pracuje s rozložením výkonu než s jeho okamžitým využitím.
Inženýři zároveň upozorňují, že se zmenšuje prostor pro extrémní techniky jako je „lift and coast“ nebo super-clipping, které dosud často nahrazovaly čistou jezdeckou stopu.
„Cílem je vrátit výkon zpět do rukou jezdců,“ zaznívá z FIA vysvětlení, proč došlo ke snížení množství energie, kterou lze během kola rekuperovat.
Zároveň ale paradoxně dochází i ke zvýšení maximálního výkonu elektrické části až na 350 kW, což zlepšuje dynamiku na rovinkách, ale zároveň omezení celkové dostupné energie brání jejímu plnému využívání po celé kolo.
„Je to složitý kompromis, ale vede to k přirozenějšímu průběhu kola,“ shrnul situaci jeden z technických zástupců McLarenu.
Data ukazují, že i když budou špičkové rychlosti o něco nižší, vozy dorazí na brzdné body s vyšší stabilní rychlostí, což mění charakter celého kola i jeho plynulost.
„V kvalifikaci to znamená ztrátu v řádu několika desetin, ale záleží na trati,“ vysvětlil technický ředitel McLarenu Mark Temple.
Změny se ale netýkají jen kvalifikace, ale také samotných soubojů na trati, kde FIA reagovala na incidenty z předchozích závodů a snaží se omezit extrémní rozdíly v rychlosti mezi útočícím a bránícím jezdcem.
„Chceme snížit situace, kdy jsou rozdíly v rychlosti příliš velké a potenciálně nebezpečné,“ zaznívá z prostředí FIA.
Nová pravidla proto omezují výkon elektrické jednotky v některých částech tratě, zatímco na hlavních rovinkách zůstává plný výkon zachován.
„Na hlavní rovince to téměř nepoznáte, ale v méně vhodných místech pro předjíždění se rozdíly záměrně snižují,“ vysvětlil Temple.
Podle McLarenu to může omezit spontánní útoky v neobvyklých úsecích, ale zároveň to má zvýšit bezpečnost a přinést více strategického přemýšlení do soubojů.
„Myslím, že to posouvá předjíždění zpět do správných zón a nutí jezdce více přemýšlet,“ uzavřel Temple.
