Tvrdý vzkaz pro Lewise Hamiltona: Johnny Herbert otevírá téma jeho konce kariéry

Lewis Hamilton vstupuje do fáze kariéry, kdy už výsledky nepřicházejí s dřívější samozřejmostí a každé zaváhání je více viditelné než v jeho dominantních letech. V prostředí, kde rozhodují tisíciny sekundy a tlak mladší generace roste, se stále častěji objevují úvahy o tom, jak dlouho si ještě dokáže udržet špičkovou výkonnost.
Lewis Hamilton zůstává jednou z nejvýraznějších osobností moderní Formule 1, přesto debaty o jeho budoucnosti sílí i mezi bývalými jezdci. Nejnověji se k nim přidal Johnny Herbert, podle kterého bude klíčové, jak upřímně dokáže Hamilton zhodnotit vlastní výkonnost.
Herbert, trojnásobný vítěz velké ceny, nepochybuje o Hamiltonově motivaci. Připomíná ale, že i u tak mimořádné kariéry přijde chvíle, kdy už výsledky nepřicházejí tak přirozeně jako dříve.
„Asi jediná věc, kterou bych mu řekl, kdybych mu byl nablízku, je: buď k sobě upřímný,“ uvedl Herbert. Právě schopnost být k sobě upřímný podle něj často rozhoduje o tom, zda jezdec odejde ve správný moment, informuje PlanetF1.
Zároveň upozorňuje na nevyhnutelný pokles výkonnosti. „Protože přijde chvíle, kdy už věci nebudou tak snadné jako dřív. Tvoje konkurenceschopnost už pravděpodobně nebude na úrovni, na jaké bývala,“ dodal.
Podle Herberta pak přichází okamžik zásadního rozhodnutí: „Nastane bod, kdy si musíš říct: ‚Už to není jako dřív a je čas odejít. Měl jsem svou éru.‘“
Do debaty o budoucnosti Lewise Hamiltona se zapojil i mistr světa z roku 1996 Damon Hill, který naopak zdůraznil, že Hamiltonova kariéra je postavená na nezávislosti a vlastních rozhodnutích.
Hill se řečnicky ptá: „Dá se vůbec někomu jako Lewis Hamilton dávat jakákoliv rada?“ Tím chce říct, že Hamilton si vždycky šel vlastní cestou a nenechal se moc ovlivňovat názory ostatních.
Podle Hilla dělal Hamilton věci vždy po svém: „Dělal to po svém. Dělal to tak, jak chtěl on sám.“ Právě díky téhle samostatnosti se dnes může za svou kariérou ohlédnout bez výčitek nebo pochybností.
Hill také dodává: „Dokázal, co chtěl… a to znamená, že může být v klidu.“ Díky tomu už nemá komu co dokazovat a jeho odkaz je jasný.
Debaty o konci jeho kariéry ale sílí i kvůli posledním sezonám. Rok 2025, jeho první ve Ferrari, se nepovedl – nezískal ani jedno pódium a provázela ho frustrace.
V sezoně 2026 se ale situace zlepšila. Hamilton se zvedl jak výkonnostně, tak psychicky, a získal první pódium pro Ferrari, když dojel třetí v Číně. Hill k tomu říká: „Zdá se mi, že se smiřuje s tím, že je na konci své kariéry.“
Do toho všeho se přidává i srovnání s týmovým kolegou Charlesem Leclercem, který patří k mladší generaci a je velmi rychlý.
Johnny Herbert k tomu poznamenává: „Má mladšího týmového kolegu… a to je ve Formuli 1 vždycky přirozené.“ Každá nová generace totiž posouvá výkonnostní hranice dál.
Na závěr Herbert pokládá klíčovou otázku: „Je už v bodě, kdy je to stejně snadné jako dřív?“ Právě na to si musí Hamilton odpovědět sám – a tahle odpověď může rozhodnout o tom, kdy svou kariéru definitivně ukončí.
