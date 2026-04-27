Oscar Piastri oceňuje změny v pravidlech. Další změny nevylučuje

Oscar Piastri označuje úpravy pravidel pro sezonu 2026 za krok správným směrem, zároveň ale zdůrazňuje, že nejde o finální řešení. Už po Velké ceně Miami se podle něj může ukázat potřeba dalších změn, aby nová pravidla plně fungovala a splnila očekávání.
Oscar Piastri se na chystané úpravy pravidel pro rok 2026 dívá s mírným optimismem, zároveň ale naznačuje, že současná podoba zdaleka nemusí být konečná.
Změny mají premiéru už při Miami Grand Prix, kde se poprvé ukáže, jak zásahy do technických regulí ovlivní dění na trati i strategii týmů.
Jedním z hlavních cílů úprav je zmírnit komplikace spojené s energetickým managementem, který byl v poslední době terčem kritiky ze strany jezdců i inženýrů.
Nově se navyšuje výkon ve fázi super clippingu, což by mělo pomoci zkrátit fáze, kdy monoposty ztrácejí výkon kvůli dobíjení baterie.
Současně dochází ke snížení maximální hranice rekuperace energie, aby se zabránilo přílišnému „sbírání“ energie na úkor samotného závodění.
Do pravidel se dostává i mechanismus, který má zabránit pomalým startům způsobeným nedostatkem výkonu, a zajistit tak konzistentnější rozjezdy monopostů.
Piastri ale zůstává opatrný při hodnocení toho, jak velký dopad tyto změny nakonec budou mít. „Teď je těžké říct, jestli ty změny budou stačit. Myslím, že některé úpravy pravidel jsou rozhodně krokem správným směrem,“ uvedl.
Piastri zároveň otevřeně přiznává, že všechny detaily nových pravidel zatím nemá plně nastudované. „Upřímně, pořád je tam spousta věcí, které si ještě musím projít, abych přesně pochopil, co se konkrétně mění,“ uvedl.
Současně upozorňuje, že moderní pohonné jednotky Formule 1 jsou ze své podstaty složité a vždy s sebou nesou určité kompromisy. „Pořád je to hodně komplexní a s motory, které dnes máme, se vždycky někde musí udělat kompromis,“ vysvětlil.
Za klíčový posun ale považuje samotný způsob, jakým nové úpravy vznikaly. Do procesu se podle něj aktivně zapojily nejen týmy a jezdci, ale také FIA a vedení Formule 1.
„Pro mě je nejdůležitější právě ta koordinace a spolupráce mezi jezdci, týmy, Formulí 1 a FIA,“ zdůraznil.
Takovou míru součinnosti označuje za neobvyklou a vítanou změnu oproti minulosti. „Je to docela osvěžující, hlavně pro některé zkušenější kluky, vidět, jak spolu všechny strany dokážou spolupracovat,“ řekl.
Přesto už teď počítá s tím, že aktuální úpravy nebudou definitivní. „Myslím, že budou potřeba ještě další změny. Ale jde to správným směrem a doufejme, že se to ukáže už v Miami,“ uzavřel.
